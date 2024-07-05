搭飛機距離台灣只要一個半小時的香港，語言相通、文化相近、無需花錢另辦簽證就可入境，是台灣人出國選擇的絕佳處之一！而來到香港就是要吃香港美食，本篇除了推薦香港美食必吃排行榜，更針對香港不同地區挑選妳一定要品嘗的香港道地美食。當然也有台灣人喜歡的港式飲茶、菠蘿油、港式凍奶茶、燒臘燒鴨、蛋塔等，都可在這嚐到最到道地的口味！本篇精選13個香港美食推薦，其中米其林摘星美食更是推薦一定要安排，香港三天兩夜美食照著吃沒煩惱！

香港景點 👉香港必遊景點 香港住宿 👉香港住宿優惠 香港美食 👉香港必吃美食 香港必買 👉香港必買伴手禮 香港交通 👉香港交通攻略

重點整理： Toggle

香港必吃美食排行榜

香港美食推薦【中環上環美食】

香港中環美食│蘭芳園

開店已超過70年的「蘭芳園​​」是絲襪奶茶與鴛鴦奶茶的始祖，使用澳洲乳源以及印度阿薩姆紅茶碰撞了半世紀的美味，幾乎可以說是港式奶茶的代表性店家了。此外，奶油豬仔包、豬扒包、西多士，或是可吃飽的蔥油雞扒撈丁等也都是店內招牌，營業時間從早上一路到傍晚，可當成香港早餐也可作為下午茶茶餐廳選擇。​

香港米其林美食│一樂燒鵝

「一樂燒鵝」是香港中環米其林餐廳，蟬聯米其林一星殊榮數年的，正式來這必吃的招牌燒鵝。一個人來的話可以點獨享的燒鵝飯，多人來的可考慮一整隻或半隻的燒鵝，不乾柴的鵝肉本體，配上酥脆外皮與經典的油脂一口咬下香氣口感一次滿足，貼心的去骨服務，饕客可以大口吃肉！

香港中環美食│九記牛腩

總是人滿為患的「九記牛腩​​」是香港排隊美食名店，不排半小時可是吃不到的！ 來這首選必點的就是上湯牛腩，雖然價格不菲要價台幣六七百，但每日限量晚來就吃不到了。預算有限或想淺嚐即止的話，上湯牛腩撈麵河粉、咖哩牛筋腩伊麵、上湯肥牛河粉​​也都是人氣的選項，吃過的都對他的牛肉肉質跟湯頭令人讚不絕口！

香港中環美食│泰昌餅家

來香港怎麼能不吃港式蛋塔跟曲奇餅乾呢？這家「泰昌餅家​​」已有70年的歷史，自家發明的曲奇底蛋撻（餅乾底蛋塔）號稱全港最好吃，內餡奶香濃郁如布丁口感，外皮酥脆吃到連餅乾屑都不容放過。其他像是蛋捲、老婆餅、蛋黃蓮蓉酥等也廣受好評，逛街逛累了就來一顆吧！

香港美食推薦【銅鑼灣灣仔美食】

香港米其林美食│甘牌燒鵝

在普遍Google評論都不太高的香港美食店家中，這家「甘牌燒鵝」罕見的獲得了4.1顆星，評論數更高達4500則以上，再加上連續八年米其林一星的殊榮，說什麼也一定要來朝聖一下！招牌燒鵝有1/4隻、半隻和一隻​​的選項，兩人大概可抓一隻～半隻的量，這裡的鴨皮脆中帶香味，肉質不乾柴超軟嫩，隨著咀嚼在嘴中迸發出的鴨香，超有記憶點，吃過真的會回不去！​​

香港灣仔美食│檀島咖啡餅店

近年進軍台灣的「檀島咖啡餅店」就是來自香港，喜歡吃港式蛋塔的話，除了中環的泰昌餅店外，檀島咖啡的192層蛋塔也是不容錯過的選擇，外皮有如千層酥般層層堆疊，內餡蛋漿香甜奶香濃郁正宗，即刻完食！店內還有選擇比台灣更多的三明治、菠蘿油、西多士、通粉、咖哩、燒味套餐等，如果還沒吃飯想當成正餐的話，這家也是很適合的香港茶餐廳推薦！

香港灣仔美食│媽咪雞蛋仔灣仔

曾經風靡台灣一時的香港雞蛋仔是很常見的香港庶民小吃，如果一定要選一家吃的話，這家「媽咪雞蛋仔​​」是連續五年獲得米其林小吃推薦的人氣店，外皮酥脆如餅乾，內部鬆軟有點像台灣的雞蛋糕但又帶點Ｑ勁，推薦口味有原味、粒粒朱古力（巧克力）、芝士（起司）、以及紫薯番薯，在尖沙咀、旺角、灣仔、銅鑼灣​​​​都有分店，嘴饞時隨時可以來一份！

香港美食推薦【油麻地佐敦美食】

香港佐敦美食│澳洲牛奶公司

說到香港茶餐廳，這家俗稱「澳牛」的澳洲牛奶公司​​一定榜上有名。來這必吃的就是招牌炒蛋三文治（炒蛋三明治），最令人魂牽夢縈的滑嫩的炒蛋配上香濃的牛油厚吐司，真的是贏過太多美式餐廳。另外必點的還有招牌燉奶​，使用蛋白、牛奶、糖製成，有點像奶酪的口感，可冰可熱適合當成飯後甜點。​​​

香港佐敦美食│麥文記麵家

說到香港美食，港式雲吞也是不少旅人指定必吃的經典之一。這家​「麥文記麵家​​」連續五年獲得香港米其林推薦，自家首創的全蝦雲吞－​​​​上湯雲吞麵 (全蝦餛飩)無疑是麥文記麵家必點推薦，皮薄餡厚外觀與溫州大餛段有點類似，爆量的蝦子又脆又彈令人驚艷，麵條則是台灣比較少吃到的竹昇麵，兩者的搭配之下吃過就能理解為何會獲獎無數了！

香港美食推薦【尖沙咀美食】

香港尖沙咀美食│唐閣 T`ang Court

照片來源：

如果來香港玩剛好遇到重要日子想要找個香港餐廳約會慶祝，那這家位在香港朗廷酒店裡的​​「唐閣 T`ang Court​​」就相當適合。格調高雅的環境身在五星級飯店中，每一道菜都是資歷數十年的大廚嚴選頂級食材製作，吃得到與一般外賣不同的溫度與粵菜精髓，叉燒​​是最廣為人知的經典。能在香港屢次獲得​​米其林三星推薦​​的粵菜料理餐廳實在是少見，實力不容小覷！

香港尖沙咀美食│Bakehouse

蛋塔控們一致推薦的「Bakehouse​​」與傳統的香港茶餐廳或糕餅店不同，是一家充滿英倫現代時尚感的麵包烘焙專賣店。主廚是曾在香港四季酒店擔任糕點總廚的瑞士甜點師，結合港式蛋塔精髓與西式烘焙技術，研發出了外表皺巴巴的「 ​​Sourdough Egg Tart​​」，餅皮與內餡都近乎完美不死甜，成功擄獲香港人與觀光客的胃，也難怪一買就是好幾盒。

香港美食推薦【旺角太子美食】

香港旺角美食│金華冰廳

號稱全香港最好吃的菠蘿油，就是這家位在香港太子的「金華冰廳」了。​​與台灣菠蘿油不同，港式菠蘿油擁有厚實鬆軟的菠蘿麵包本體，若是遇到剛出爐的話，外層酥脆的波蘿外皮奶香四溢，配上夾入的超厚冰涼鹹牛油堪稱完美。這家​​金華冰廳的菠蘿油看似平凡，但吃過就知道他意外的耐吃不容易膩口，不禁一訪再訪。​​

香港泰子美食│香港一點心

相當符合台灣人口味的港式蒸籠，在台灣最知名應該就是點點心了！來到香港小編推薦這家「香港一點心​​」給你，Googel 評價高達4.3，全港僅此一家絕無分店還曾獲得米其林一星的殊榮，重點是價格相當平價又很好吃，鳳爪、蒸肉排、腸粉、叉燒包、周品全都有，最貴不過120元台幣左右，​​恨不得全部來一份，也難怪每到吃飯時間都要排上一小時，想吃記得提早到場喔！