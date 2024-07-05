士東客家莊

地址: 111台北市士林區士東路100號「245攤位」。2樓

電話:0228328779

營業時間:10:30–18:40

哈摟大家

今天要來跟大家分享至天母士東市場隱藏版的好美味❤️

士東客家莊

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店面在二樓美食街走到底

店面不大

位置沒有特別多

但人客絡繹不絕

好像都是一家人在廚房忙錄

但出菜井然有序

一下子就全上齊了

蔥蛋

蔥蛋超必點 完全跟一般的蔥蛋不同

他是 厚厚的那種 蔥給的不少

重點是不油不膩 難怪是熱銷

蘆苦瓜

苦瓜燉的超軟嫩 而且不苦

味道調得很好

完全會一口一口吃不停

控肉

控肉是偏甜得口感

肥瘦相間

綿密 肉也不柴

肉燥湯粄條

我很喜歡他的湯頭的味道

湯頭加了肉燥 卻不油膩

完全喝光光

板條也QQ嫩嫩

筒仔米糕

米糕醬自己調的好吃

上面的肥肉和米飯搭配得宜

入口搭配完美

四神湯

四神湯大腸用的很好不會有腥味

料也是滿滿滿的

肉燥乾麵

乾麵我覺得也好吃

他們的肉燥真的用的好吃不油膩

整體搭配得宜

無意間發先隱藏在市場的美味料理

超必點她的苦瓜跟控肉

士東客家莊

地址: 111台北市士林區士東路100號「245攤位」。2樓

電話:0228328779

營業時間:10:30–18:40

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[台北小吃]板橋新埔站「劉師傅原汁牛肉麵」新開幕生意就炸好的美味牛肉麵/無限量豆漿紅茶喝飽飽

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