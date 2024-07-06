大家還記得疫情前小米分享過「我就是想喝-金山店」嗎？

現打果汁和雲朵布蕾系列飲品深受園區人喜愛，現在搬到城隍廟北門街許二姐旁邊啦~

搬家後不僅販售果汁飲品，也擴展業務領域，所以更名為「果五瑿」(“瑿”音同”醫”)

店家以台灣農產、天然原料為主軸融入於生活，持續開發安全有效產品，讓消費者在生活中有更多自然安全的選擇，以自然的力量提供最好的呵護，傳承永續農業意念

飲品有現打果汁、純茶、牛奶系列，雲朵布蕾系列飲品也不能錯過。

店家還推出了多種口味的蔬果飲，以無糖、全食物概念現榨，是愛熬夜、重口味朋友的救星

除了飲品還有厚片和水餃，中午肚子餓可以來享用輕食加上飲品，健康美味一次擁有！

快跟著小米一起去看看吧。

👉優惠一：

鼓勵學生請喝飲料！

即日起~7/30，凡學生本人持當年度在校期中/期末考滿分考卷、進步獎，兌換現打西瓜汁乙杯。

需於FB、IG打卡分享(擇一)，一起分享辛苦努力得來的成績。

👉優惠二：

即日起～7/11，橫綱西瓜汁買1送1(一杯60元，一人限買2組共四杯)

只要打卡或標記 #果五瑿城隍店，活動期間享不限次數購買橫綱西瓜汁買一送一。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

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👉閱讀很方便

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👉果五瑿城隍店-位置及停車方式

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果五瑿城隍店位於北門街上，就在超有名的許二姊鴨肉麵旁。

炎熱的夏天很需要來杯果汁，連旁邊等候鴨肉麵的朋友都會買杯果汁邊等邊喝飲料，消暑解渴

👉果五瑿城隍店-環境介紹

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除了外帶以外，還有少量內用座位。

老闆娘笑著說因為隔壁鴨肉麵很常沒有位置，有的客人還會外帶鴨肉麵來這邊，邊吃麵邊喝飲料

店家使用的新鮮水果透過獨家技術急速冷凍保鮮，再從總店送到各店，確保各分店的水果品質

👉果五瑿城隍店-菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

飲品選擇性很多，除了小米很愛的現打果汁、雲朵布蕾系列飲品，還有使用友善耕作小農種植的水果調配飲品~

新推出的果蔬飲，以無糖、全食物概念現榨，是愛熬夜、重口味朋友的救星

如果有選擇困難的朋友，或不知道哪一款果汁可以攝取到什麼營養，都可以詢問老闆娘，老闆娘會細心地解說喔！

這裡還有新鮮果物製成的果乾，很適合嘴饞或當作追劇零食

小米很愛的化應子，酸酸甜甜的口感，飯後來上一顆很解膩喔。

店家更以台灣農產、天然原料為主軸，研發製作天然的洗沐用品。

像是添加宜蘭金棗精油的洗髮露，富含多種營養成分，能夠滋養頭皮，促進頭皮健康並舒緩疲勞、釋放壓力

店內有試聞瓶，有興趣的朋友可以先試聞看看，喜歡再買回家喔

購買兩瓶的話，還會有文青的包裝提袋，自用或送禮都體面大方。

👉果五瑿城隍店-會員優惠

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會員招募 外送、自取點餐好方便，消費可累積點數，10點折10元。

https://lihi.cc/n4t99

會員贈好友禮 (單杯折10元卷/五瑿單杯51折)。

👉果五瑿城隍店-用餐心得分享

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還記得大約三年前，店家跟小米一同捐贈飲料給疫苗志工站及醫護人員加油打氣，對做愛心很有熱忱，現在想起來仍記憶猶新…

希望未來不要再有這樣的疫情，只需要在我們腦海裡留著這段對抗疫情的同心協力就好了。

３年過去了，他們的飲料一樣好喝^^ 特別是小米萬年必喝的西瓜汁，飯後一杯透心涼的爽！

首推女士們最愛的雲朵布蕾系列，小結巴最愛雲朵芒果布蕾，小米偏愛雲朵木瓜布蕾，兩款都很推薦！

使用牛奶提煉的鮮奶油製成雲朵，搭配滑嫩手工布蕾，布蕾因為是全奶製作，奶香較濃、口感綿密

雲朵芒果布蕾(95元)選用友善耕作的愛文芒果，自然熟成不催熟，更加自然健康

全奶製作的雲朵及布蕾搭配芒果冰沙，濃郁奶香和芒果甜香結合~

綿密順滑的雲朵、滑溜布蕾和芒果冰沙的多層次口感，甜而不膩，小米非常推薦

布蕾是整顆加入飲品中，不是跟冰沙一起打，喝起來更有口感了！

小米還開玩笑跟老闆說，布蕾有沒有販售單顆裝，小米想一次買10顆回家慢慢吃 XD

這是小結巴最愛的雲朵木瓜布蕾(85元)，選用台南大內紅肉木瓜，喜歡木瓜牛奶的朋友絕對不能錯過

不想喝雲朵布蕾的話，直接點木瓜牛奶也很讚喔！

在金山街舊店時，小米就很喜歡的西瓜汁(50元)可別小看這杯西瓜汁，喝起來不會水水的，有濃郁的西瓜甜香~

甜而不膩消暑又解渴，配上許二姊的鴨肉麵就更棒了

火龍果芭樂(75元)有豐富的膳食纖維、維生素C，芭樂香比較明顯，加上火龍果甜味，順口好喝。

這杯對腸胃蠕動也有幫助

喜歡清爽茶飲的朋友推薦養生金橘茶(65元)，選用宜蘭金棗提取金棗精華，加上金桔和梅子，是無咖啡因的飲品。

喝起來有濃郁的金棗香，加上酸酸甜甜的金桔和梅子，溫潤甘甜

點熱的來喝，對喉嚨保養很有幫助。

番茄蜜餞(70元)時令番茄與古早味化應子現榨，番茄冰沙中帶有蜜餞顆粒，酸酸甜甜的，飯後喝一杯很解膩

果蔬飲是以無糖、全食物概念現榨，保留食材本身的纖維，適合對健康養生講究的朋友

素顏·蔬果汁(75元)純粹以紅蘿蔔、番茄、蘋果與冰塊現打，無另外加糖。

有豐富胡蘿蔔素、茄紅素與維生素及蛋白質，帶有水果自然的甜味，不會完全沒有甜味~

喝起來番茄、蘋果香氣和胡蘿蔔甜味，早上喝上一杯有助於清腸喔

熬夜·綠果汁(75元)適合常常熬夜的工程師們和喜愛重油、重辣口味的朋友

有小黃瓜、鳳梨、蘋果、檸檬現榨，鮮綠的色澤不說還以為是奇異果汁XD

還沒喝之前小米還有點害怕會不會都是小黃瓜味，沒想到鳳梨和蘋果的果香蓋掉了小黃瓜獨有的味道

喝起來酸酸甜甜的，不會造成身體太多負擔。

拍著拍著小米都肚子餓了，沒想到他們還有賣水餃耶！

水餃(55元/一份12粒)很適合中餐或下午肚子餓的時候，來享用輕食加上飲品，吃飽喝足就可以精力充沛繼續打拼啦

以上是我們的心得分享，果五瑿使用友善耕作小農種植的水果，提供多種現榨果汁，順口又好喝

逛城隍廟之餘來喝上一杯鮮果汁吧！

👉果五瑿城隍店-營業時間地址

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🌟店家資訊：果五瑿城隍店

🏠地址：新竹市北區北門街33號

☎電話：03 668 6920

⏰營業時間：09:00–23:00

粉絲團：果五瑿 城隍店

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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