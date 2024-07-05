2024高雄米其林指南入選餐廳｜清晨六點半聞香而來「三餐暖食」最貼近台灣人的幸福家庭味！苓雅美食推薦｜高雄美食推薦

2024年3月高雄米其林指南入選餐廳 三餐暖食 朝聖啦 (決選名單待8月30日的發布會公佈)！清晨6點半就開門營業，半開放式廚房能清楚看到工作人員忙進忙出、認真備料的身影，早餐時段新鮮現煮的蛤蜊湯有著滿滿薑絲香氣，蛤蠣感覺也都是挑選過的，裡頭的肉通通大顆又飽滿，才剛踏出店外就期待起之後在其它時段造訪品嚐更多美味料理啦！

三餐暖食｜店家環境

被譽為美食界聖經的 米其林指南 每年8月底都會發布星級和必比登推薦名單，而位於高雄苓雅區中興街巷弄裡的 三餐暖食 就是2024年度 米其林指南入選 餐廳之一，大樓三角窗位置相當醒目好找，除了乾淨舒適的內用座位區之外，騎樓下也有部分席位能夠享用料理，光看這樣就知道用餐顛峰時段生意有多好了吧！

騎樓下亦有部分座位區

內用環境乾淨舒適

2023年7月份開幕的 三餐暖食 菜單品項以家常臺菜為主 (營業隔年就入選米其林指南真的猛)，人氣餐點有炸過之後外酥內彈的鹽酥中卷和光是賣相看了就讓人忍不住流口水的古懷三杯雞。點餐方式也相當彈性，有單人就能輕鬆享用的個人定食，會隨餐附上越光米飯、每日例湯、飯後甜品及紅茶/麥茶二選一 (可補差額換夠其它飲品)，也有適合親友聚會共享的二人合菜和四人合菜，尖峰時段用餐時間為90分鐘，每人低消$100，6歲以下免低消提供參考。

飲水自取

三餐暖食｜早餐菜單

三餐暖食 早餐時段販售的品項較為簡單，僅有三款早餐組合 (鱸魚套餐 / 鱸魚蛤蠣套餐 / 蛤蠣套餐)，隨餐會附上白飯及飲品 (紅茶或熱美式)，米飯可加價升級為肉燥飯或粥，可惜我們造訪的這天肉燥還在燉煮無法點用。

三餐暖食｜餐點介紹

蛤蠣套餐 $125

荷包蛋 $20

附餐飲品：冰紅茶

早餐時段新鮮現煮的蛤蜊湯有著滿滿薑絲香氣，蛤蠣感覺也都是挑選過的，裡頭的蛤蠣肉通通大顆又飽滿還吸附著滿滿湯汁，附餐紅茶有茶香卻不苦澀 (不是古早味紅茶那種，看照片茶湯顏色就知道)，甜度也調整得恰到好處，三餐暖食 早餐時段為上午6:30到10:30，接著從11:30到晚間9:00則是正餐及下午茶餐點供應時段，營業時間非常長，改天一定還要來吃吃看其它品項，分享給大家囉！

三餐暖食｜店家資訊

地址：高雄市苓雅區中興街167號

電話：07-334-6263

營業時間：6:30-10:30、11:30-21:00