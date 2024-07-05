好山好水好風光的埔里，同時也隱藏著不少美麗又具巧思的民宿唷！這次挑了7間充滿特色、度假風的埔里住宿給你們，遠眺山景、完美夜景、埔里溫泉、高級SPA、無邊際泳池等各種度假風爆表的住宿，在埔里也能擁有超級奢華的度假享受，讓你愜意的待上一整天也不想出門呀！

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埔里住宿｜楓樺台一渡假村

四星級休閒生態渡假村

楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）是一間結合生態和休閒的渡假飯店，座擁40,000坪花園綠地，七大主題農場生態園區，園內生態相當豐富，簇擁在綠意盎然的環境中，被自然包圍著，楓樺不但取得四星級的認證，園區內還有許多活動，不排任何行程也可以在園區玩一整天。每日還有限量開放的採果樂，依照季節有草莓、香瓜梨、小蕃茄等不同的採果體驗。

楓樺台一渡假村總共有「花卉驛棧、花泉卉館、浪漫水上花屋」三種房型可選擇，房內空間寬敞，有的房型還有提供冷熱雙池泡澡浴缸。房間外面設置一個大景觀陽台，陽台還會配置兩張躺椅，可以悠閒的躺在躺椅上看著美景渡過美好的時光。浪漫的「水上花屋」是在水上的獨棟小木屋，多棟的獨立小木屋就座落在水上，非常美麗。在台灣非常少見，任何一個角度拍起來都美得如詩如畫。

楓樺台一渡假村 地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號 遊園時間：08:00-17:00 優惠訂房：｜

埔里住宿｜月牙莊休閒渡假山莊

飄著原木香氣的歐風房型

懶洋洋的躺在床上，享受空氣中瀰漫著的原木香氣，這裡的房間全部使用原木打造，陽光透過落地窗灑進，從房間陽台望出去，更是將埔里山城美景一覽無遺。「月牙莊休閒渡假山莊」位在約海拔五百公尺之處，走的是低調的歐式風格，寬敞明亮的環境吸引許多旅客前來，早上你可遠眺埔里市區，晚上又可以在無光害的環境下，抬頭欣賞星空及夜景，享受悠閒的時光。

「月牙莊休閒渡假山莊」也是間友善寵物民宿，某些房型可以帶著毛小孩一起入住，但要記得事前知會山莊喔！

另外，月牙莊每間浴室都是超寬敞設計，舒適大浴池，放鬆每一處的疲勞，讓每位旅客都有最頂級的住宿品質，有的房型還附有蒸氣室，讓你擁有一座私人的SPA空間，給你最放鬆的住宿體驗。

月牙莊休閒渡假山莊 地址：南投縣埔里鎮中心路26-3號 優惠訂房：｜

埔里住宿｜水鄉渡假villa

天然山泉水小木屋

座落於「多喝水」水源地的「水鄉VILLA」，水源汲取自一旁高山深處的天然山泉，就連喝水都是在做SPA，「水鄉渡假villa」整個園區佔地相當廣闊，每個房間都是villa獨棟木屋，小木屋前方還有一座戶外的游泳池，所有小木屋圍繞著泳池，一走出來就能馬上入水，大人、小孩都能在這裡玩得不亦樂乎。來到質感又奢華的水鄉能讓你充分感受到度假慵懶的氛圍。

不論是雙人房或三人房，都擁有19坪以上的大空間，每間客房使用全木質裝潢，大片落地窗，窗前有個小和式休憩區，房內有個石砌的泡澡池，白天戲水，晚上則能泡個舒服的熱水澡。

埔里水鄉豪華渡假villa 地址：南投縣埔里鎮內埔路15-5號 優惠訂房：

埔里住宿｜牛眠埔里The Bal’e Villas

一秒來到峇里島，超美無邊際山林泳池villa

2020開幕的牛眠埔里，超級奢華的峇里島風格villa，一推出就造成話題，喜歡峇里島的執行長，光是造訪峇里島就超過30餘次，心中也萌起了想要打造如Bali Style 的渡假天堂，一個可以真正忘我放空的秘境，比起峇里島，牛眠埔里散發的度假氣息更接近夢幻國度「斐濟」！

參考了各大五星飯店villa後，從峇里島當地採購各式石材、建材、石雕、砂岩、木雕、火山石、藝術品等，融入當地建築特色，終於將牛眠 埔里打造出來。整個園區佔地約4500坪，僅規劃15間住房，最小房型26坪，VIP房100坪，環境舒適寬敞。

“Bale”是峇里島文“發呆亭”的意思，園內也設有六座發呆亭讓遊客可以躺著放鬆，實現執行長希望打造一個能真正“忘我的發呆”秘境聖地的初衷。另外，室外最受人矚目的就是無邊際泳池了，無邊際泳池望著連綿群山，可以說是最美的山中泳池。

The Bal’e Villas 牛眠埔里 地址：南投縣埔里鎮牛眠里內埔路18-5號 優惠訂房：

埔里住宿｜漾之谷溫泉民宿

距離市區開車約10分鐘的漾之谷溫泉別莊，戶外除了有大片綠地，還有游泳池、SPA水療池等設施。溫泉是「漾之谷」的招牌，泉色清澈，住宿選擇有溫泉二人景觀湯房及溫泉四人親子湯房，沐浴完後皮膚會變得光滑柔細，屬於弱鹼性的溫泉水。

住宿提供早餐，餐食皆嚴選健康、安全的新鮮食材進行製作，其中清粥還是以溫泉烹煮的，還能搭配南瓜沙拉等家常小菜，豆漿和紅茶也能自己取用，喜歡吃西式早餐的旅客，還能自助烤吐司來吃。

埔里住宿｜埔里日記

想追求小木屋般的遺世獨立，與其開車舟車勞頓上山尋覓，不如來報到吧！矗立於一片綠野田地間的埔里日記，黃澄澄的木屋風情，讓您以明亮的心情迎接接下來的假期。埔里日記保留有一大片清潔的相當乾淨的草地，最適合三五好友相揪來個烤肉派對，迎著徐徐的涼風，彼此談心歡笑，就像為自己的人生寫下了精彩的一夜般，給自己留下專屬埔里的旅遊日記。

而民宿周邊也規畫完善的停車空間，對於開車族非常友善，而且鄰近埔里許多知名觀光景點，如龍南天然漆博物館、埔里酒廠、18度c巧克力工坊等，交通便利也是入住埔里日記的一大優勢。

地址：南投縣埔里鎮中正路149-1號 住宿房價：$1,200～$3,600 訂房優惠：｜

埔里住宿｜Instay隱呆民宿

很難想像在埔里有一處在地人也超推的住宿地點，能夠讓遊客放棄外頭的花花世界，甘願待在民宿內享受主人的款待，純粹的隱於世，盡情發呆就可以享受埔里的物豐水美，聽來夢幻的住宿就是隱呆民宿，從踏進民宿庭院就可感受到主人的用心，穿越了長長的落羽松大道後，迎接您的是一池明水映照天地，民宿以黝黑的外觀隱於大自然內，光彩則都留給了大自然。

隱呆民宿的大蝸牛也時刻提醒著房客，要放慢腳步細賞民宿的細心，的確，以「口木呆閣樓」四人房型為例，不僅僅是水上屋這特色，房內挑高寬敞，有個可以放空的小閣樓，還有一個攀岩區，讓您在房內也能自在放飛。戶外空間也設置有盪鞦韆、多肉植物工坊、吊床、祈願鐘等，不用思考太多，只須跟著民宿主人不定期推出的活動，就能體會道道地地的埔里慢生活，何嘗不是一種旅遊埔里的心體驗呢？

埔里住宿｜森憩旅店 Sen Chi Hostel

隱身在市場中的民宿

誰能想到在紛紛擾擾的傳統市場內居然有一間民宿？隱身在埔里的第三市場內的「森憩旅店」，是由老宅改建而成，搭配簡潔又充滿設計感的陳設，融合了復古與現代兩種風格，將寬敞的空間體現出來。不僅如此，森憩旅店距離埔里轉運站只需要3分鐘的步程，樓下緊鄰市場，附近有吃有喝，交通與生活機能十分地便利。

森憩旅店分為靠山、不靠海、普里、屋塔、北歐球五種房型，採的是自助入房，可以彈性選擇入住的時間。森憩旅店最特別的是，房間裡吊掛著一座透明泡泡吊椅，慵懶的躺在吊椅裡看看書，度過一個悠閒的時光。另外，屋主也在頂樓設置躺椅，希望旅客們有空閒時可以上頂樓陽台去享受埔里的美好空氣、眺望山景。

森憩旅店 Sen Chi Hostel 地址：南投縣埔里鎮南昌街73之1號

埔里住宿｜葉子秘境

超豪華偽露營民宿

「葉子秘境」是一戶一帳篷下的『豪華小屋』，坐擁1.2萬坪之大的園區，僅設置13戶的帳篷，提供雙人房、四人房、八人房的選擇，每間小屋擁有冷暖氣、寬敞空間、獨立衛浴、還有大片落地玻璃窗一覽森林景色，門口前綠油油的草地與舒適的桌椅為孩子提供了玩耍的天堂；夜幕降臨時，散落在園區的燈點如夢幻小屋一般，與星空相映成趣，這裡就像是童話故事中的開頭，一個神秘冒險即將展開。

來到埔里旅遊可以安排一日遊到之前介紹的埔里七大熱門景點，晚上挑一件你喜歡的民宿入住，第二天早晨享受蟲鳴鳥叫與環山圍繞的氛圍，全身的壓力感瞬間減輕釋放，回家之前再用埔里在地美食做個Ending囉！

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