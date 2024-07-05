南投埔里蔬食餐廳推薦！南安路超人氣熱門美食推薦



南投縣埔里鎮必吃美食「無所從來蔬食文創館」以綠建築為概念並結合歐洲異國風情的外觀設計

擁有多個拍照打卡點如庭院、小橋流水、鐵道、塗鴉牆和月台造景....等

成為許多遊客和當地居民喜愛的熱門打卡景點 不僅提供美味的蔬食料理

還特別強調健康飲食 菜品少油少鹽 相當適合追求健康飲食的人群

用餐環境也非常的舒適寬敞 不管是來吃飽還是跟姊妹淘下午茶聚聚都很合適

原文: 無所從來蔬食文創館｜IG夯爆！超好拍立體車站彩繪牆、塗鴉休憩區 蔬食套餐、下午茶。菜單價位(埔里必吃蔬食餐廳)

南投埔里蔬食餐廳推薦-無所從來蔬食文創館在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:無所從來蔬食文創館

無所從來蔬食文創館電話:049-2919007

無所從來蔬食文創館營業時間:11:30–20:00

無所從來蔬食文創館官網: 點我

無所從來蔬食文創館ＦＢ: 點我

無所從來蔬食文創館ＩＧ: 點我

無所從來蔬食文創館地址:南投縣埔里鎮南安路788號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以無所從來蔬食文創館為主

文章內有無所從來蔬食文創館地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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「無所從來」蔬食文創館 位於南投埔里鎮南安路788號

以綠建築為概念並結合歐洲異國風情的外觀設計 相當顯眼

無所從來蔬食文創館餐廳旁邊還有提供停車場 完全不用擔心停車的問題

餐廳門口的柱子造型相當特別 超大杯的珍珠奶茶！！

無所從來蔬食文創館的屋頂選用了歐洲火山岩的天然石材研磨製成 每一片都是獨一無二的細緻配色

呈現七彩繽紛的美麗景象 為餐廳增添了獨特的魅力和藝術氛圍

不僅在視覺上令人驚豔 還體現了餐廳在材料選用和建築設計上的用心和創意

而且還有設計空氣對流 空氣可以一直不斷地循環 室內不會有悶熱的感覺 又可稱為會呼吸的房子

無所從來蔬食文創館的戶外庭園設計非常別緻 讓人彷彿置身於一個充滿故事的小園區

庭院設計了由枕木板打造而成的鐵道 這些造景都是老闆和員工親手製作的

展現了用心和創意 小橋流水和塗鴉牆增添了更多的趣味和拍照打卡的機會

有機會到南投埔里旅遊 這裡無疑是一個值得一訪的好景點

「憶念車站」的裝置造景也相當別緻 地面鋪設了碎石鐵道路線形成了一條充滿懷舊氣息的鐵道線

也是拍照打卡的絕佳地點 在等餐的時間 可以整個走一圈 欣賞周圍的景色

車站立體彩繪牆 其中還有一隻可愛的小貓咪正在等車 有夠療癒的

黃金串錢柳步道 相當舒適 吃飽後來散步 有夠愜意

無所從來蔬食文創館內還設有一處塗鴉休憩區 是特別為來用餐的客人和小朋友設計的 牆上有兩面大黑板

提供了充分的空間 讓大家可以盡情地發揮創意 無論是簡單的塗鴉

還是寫下心中的話語 這裡都是一個可以表達自我、留下美好記憶的地方

廁所的燈光柔和且美觀 地板選用了高級的地毯磚鋪設 增加了空間的奢華感

獨特的空氣對流設計使廁所內的空氣得以順暢流通 能有效防止異味產生

吊燈設計極具特色 一座大吊燈由12個小吊燈組成 直徑可達4米以上

花台上方的大吊燈則由16個小吊燈組成 每個小吊燈的造型都獨特且美觀 為整個空間增添了華麗的氣氛

無所從來蔬食文創館用餐環境 使用挑高的天花板讓整體相當的舒適放鬆

搭配上木質桌椅 加上幾何圖形色彩繽紛的裝飾 讓整體風格顯得清新明亮

座位基本上都是四人方桌 還有一張大長桌 相當適合團體聚餐辦活動

椅子是獨家設計 椅面符合人體工學 弧度完美貼合人體臀部曲線

能有效減輕坐下時的壓力 即使長時間坐著也不會感到不適

無所從來還是間寵物友善餐廳 但用餐前請先告知餐廳工作人員

並將毛孩放置提籃或推車内 毛孩不能落地 請勿讓毛孩有持續吠叫的失控行為

自助區若需開水、餐具或是調味料可自行取用

店內還設有「結緣品區」只要是真正想要的人 都可以免費取閱

無所從來蔬食文創館內設有一個展覽區 是等待餐點之餘的一個絕佳去處

目前展出的是國畫作品及文字作品 讓人們在享用美食之餘 也能欣賞到傳統藝術的魅力

無所從來蔬食文創館菜單價位

提供多種輕食點心、飯食、咖啡、麵食類、熱壓吐司、鬆餅、披薩、小菜及套餐料理

套餐料理以與埔里在地小農合作的蔬食食材為主 套餐包含主食、沙拉、湯品和飲料

餐廳低消為每人150元 不另外加收服務費 最後點餐時間為18:30

餐廳為響應環保不主動提供一次性餐具 如需外帶請自備環保餐具

無所從來蔬食文創館｜套餐-沙拉

套餐都會附一份生菜沙拉

以新鮮時蔬為主 包括生菜、番茄、小黃瓜、洋蔥...等 淋上百香果醬汁

吃起來清爽且帶有淡淡的果香 簡單卻非常開胃

無所從來蔬食文創館｜牛肝菌燉飯

加入青花菜、彩椒 點綴 光是擺盤就很吸引目光

一口吃下去 牛肝菌菇濃郁的味道就散出來了 而且跟米飯的融合非常恰當

香氣滲入每一粒米飯中 菌菇口感鮮嫩脆滑 香氣加持之下 一整個五星級

搭配的小菜也很不錯 鹽味毛豆簡單調味 保留了毛豆的原味 鹹香爽口

麻醬黃瓜干絲 小黃瓜清脆 干絲有嚼勁 搭配麻醬 十分清爽

無所從來蔬食文創館｜套餐湯品

每天提供的不一定 這天喝到的湯品是味噌湯

喝起來香醇濃郁 豆腐嫩滑 海帶增添了鮮美的口感

無所從來蔬食文創館｜套餐甜點

甜點提供了三個小果凍 分別是百香果、甘蔗及椰奶口味

百香果酸酸甜甜 清爽開胃 甘蔗 帶著天然的蔗香 椰奶香氣濃郁 口感滑順

無所從來蔬食文創館｜松露乾拌麵

松露控必點！我自己就超愛的 麵條吸附著滿滿的松露香氣

乾拌麵味道濃郁又鹹香 超唰嘴又好吃

搭配清脆的時蔬 整碗麵看起來更鮮豔 也提升了整體的口感

無所從來蔬食文創館｜梨山烏龍茶

飲品選了一杯梨山烏龍茶 茶香甘醇濃厚 不苦澀 柔順好入喉 還可以回沖喔



無所從來蔬食文創館｜黑糖珍珠鮮奶茶

黑糖珍珠鮮奶茶 散發出香濃的黑糖香氣

溫潤珍珠加上香濃鮮奶及紅茶 完美交融 香濃不膩

走在無所從來蔬食文創館的園區裡 不論是小橋流水還是藝術裝置 都能讓人感受到滿滿的用心設計

散步其中 心情自然而然地變得輕鬆愉快 提供的健康蔬食料理 每一口都能品嚐到蔬食本身的美味

而且份量足夠 不用擔心吃不飽！無所從來蔬食文創館佔地面積寬敞 結合蔬食餐廳和藝文展覽的複合式空間

非常適合假日與家人一起出遊 推薦給小夥伴們

經過附近時不妨也來無所從來蔬食文創館嘗嘗看吧!!