Ranger Land | 自然圈-探險俱樂部 －自然圈農場的延伸品牌，延續的品牌理念直火料理X窯烤夾餅X可甜可鹹的風格營造，據說之後夜間會化身”蔬食餐酒館” 。試營運 餐點以輕食/早午餐為主，也有提供蔬食餐點 (非嚴格素食) ，葷素共食 OK。隔壁則是很有名的蛋韃店 克莉斯塔 christinetart
Ranger land 探險俱樂部
- 地址:台中市西區美村路一段117巷21號 /營業時間: 11:00–18:00 / TEL: 0928 691 966
- 探險俱樂部 IG: @ranger_land_
Ranger land/空間環境
跟朋友約吃飯的時候發現這家新店!!走…就是它了！ 1.2樓都有座位區，恰巧今天有花藝老師在1樓現場進行布置，我們就直上2樓用餐了!!
整棟採光及好，就算店內選用這種深色沉穩也不會讓人覺得太沉重!當天遇見的店員妹妹甜美又可愛
我愛靠窗的空間，除了這區空間之外也有設置類似包廂空間設置，聚餐包場蠻適合的
吧台區
牆壁上的動物骨頭..不知道是真的假的XD
Ranger land/餐食
朋友比我還早抵達 她說: 我餓了已經通點好了。你只要負責選自己想喝的飲料就好，我知道你會想點夾餅所以一葷一素！
▼茄子蠻好吃的（菜單上沒有）我也不知道為什麼有這個XD
▼窯烤夾餅
有三種餐食可選: 蔬食者(蛋奶素) /肉食者/蜜食者( 蛋奶素) 再搭醬料6選1
- 肉$85 : 橘香碳燒豬 +滑蛋$10
- 蔬食$65:烤龍鬚菜搭配熔岩起司醬 +滑蛋$10
挖了朋友的橘香豬肉丸子，搭配的醬汁帶著橘子香氣丸子的口感則是鬆軟口感有點像＂獅子頭＂
蔬食款裡面有起司滑蛋，搭配烤龍鬚菜（我猜用的是玫瑰鹽之類的）烤龍鬚菜意外好吃口感有點類似烤羽衣甘藍帶著酥脆感，窯烤夾餅餅皮介於手工厚pizza 餅皮與佛卡夏之間，我跟朋友都愛!
▼墨西哥雞肉沙拉佐蜂蜜榛果油醋 $180
黃檸檬烤過，多種香料醃製雞肉之後再透過爐烤香氣很迷人 口感上是接近”沙威瑪的雞肉”中東料理那種風味，沙拉醬很清爽又帶著蜂蜜的甜味，咬到芝麻葉依然帶有甜甜滋味，我看菜單發現沙拉沒有純蔬菜款的?
▼脆薯 $150
松露的香氣鮮明X起司就是邪惡最後撒上滿滿黑胡椒鹽粒!是唰嘴款!!原本以為這個也是打卡禮, 朋友直接”留言說” 薯條我點的啦…. (笑!!原來這款份量是正主，難怪份量十足)
▼炸麵包（打卡招待）
炸麵包的份量很合理，特別的有點類似白糖粿…剛剛出爐的口感更是酥軟有咬勁，值得點一份嘗鮮
飲料: 斑斕香茅氣泡飲$70 / 奶蓋檸檬紅茶$90
斑斕葉本身帶著淡雅類似芋香氣味，搭配氣泡飲朋友笑說 這飲料也太妙了屬於奇特香氣，我的奶蓋檸檬紅茶也很奇特，有著椰奶香氣X經典檸檬紅茶 莫名適合又給人一種異國風情錯覺!
後來上網查才知道這家店的老闆是馬來西亞人，難怪飲料展現著東南亞熱帶風情感！
Ranger land/MENU
喜歡這樣的風格料理嗎?我自己挺喜歡的..可甜可塩的MIBO 無疑是這家店主打商品，這個也很適合外帶
Ranger land 探險俱樂部:MAP
我喜歡這裡的窯烤夾餅，下回要來外帶給大貓吃 直覺她會喜歡這餅皮的口感與印度烤餅也有點類似！
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