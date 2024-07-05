由魚饌食推出的多多魚脆條是我們家最愛的零食推薦，多多魚脆條可說是辦公室上班族解饞、解憂的零食推薦，下午吃也能適時療癒身心靈，感覺放鬆不少~另外我們也很常拿多多魚脆條來追劇、下酒或是帶去野餐、派對享用，夾鏈袋設計好保存、好攜帶，隨時想吃都可以拿出來享用，真的是超級方便，尤其我們家小朋友更喜歡加上起司焗烤的創意吃法，整個超邪惡無誤，沒多久就被秒殺啦!另外一款多多魚爆鬆球結合美式焦糖與頂級鮪魚鬆，鹹甜交錯的酥脆口感更是讓人欲罷不能，同樣也是辦公室團購零嘴好選擇!(未滿十八歲請勿飲酒)

【相關資訊】

魚饌食 多多魚脆條

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MOMO賣場：https://hamacen.shop/MOMO賣場

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魚饌食多多魚脆條 包裝

▼魚饌食2.0升級版的多多魚脆條真的很邪惡，目前一共有海苔、香辣兩種口味，小孩才做選擇，當然兩種口味通通來。

▼包裝也是非常貼心，採用夾鏈袋設計，即開即食，吃不完也不用擔心會受潮，不管是攜帶、保存都很方便~~很適合帶去辦公室、野餐或是外出旅遊享用。

魚饌食介紹

▼成立30多年的魚饌食起初來自於東港的一艘小漁船，堅持海洋永續、友善生態原則，將自家漁船捕到的頂級黃鰭鮪魚製成極品鮪魚鬆，再開發出多元的即時鮪魚料理、海味零食等，讓大家都能吃到鮪魚不同的創意吃法。

這款多多魚脆條特別的地方在於將極品鮪魚鬆巧妙融合進魚脆條裡，光是鮪魚鬆就佔了整包的25%，魚脆條裡頭的鮪魚鬆倒出來就跟照片裡的一樣誇張，光是魚肉量就是一般魚脆條的9倍以上，新鮮的用料加上紮實的份量，吃起來有夠爽快的啦!

海苔風味多多魚脆條

▼海苔口味多多魚脆條是我們家小朋友的最愛，採用自家把關的頂級黃鰭鮪魚，搭配特製海苔粉，吃起來不油不膩，帶有海苔清香加上討喜的魚香味超合拍，既爽脆又沒有魚腥味，吃起來超級涮嘴的啦!而且吃零食最怕油膩感，還有一大堆添加物，多多魚脆條不同於市售零食只有滿滿的辛香料，還加入25%鮪魚鬆，滿足口慾同時還能吃進高蛋白，比之前提高40%蛋白質，也不用擔心會有反式脂肪的問題，吃起來超安心!

▼我們有時候會一邊追劇一邊吃多多魚脆條，整個很紓壓啊~~尤其聽到卡滋卡滋的脆口聲，超療癒!

香辣風味多多魚脆條

▼香辣口味多多魚脆條，不僅同樣採用夾鏈袋包裝，好拿取、好保存、方便攜帶，隨時打開就能享用。

▼香辣口味多多魚脆條同樣加入25%黃鰭鮪魚鬆，不僅沒有香精、色素成份，搭配嚴選青花椒並通過多項食品安全認證，吃起來香麻帶勁，結合鮪魚的鮮美，鮮、香、麻、脆的多層次口感在這一包裡頭都能吃得到。

▼一口咬下，不僅能吃到卡滋卡滋的酥脆口感，搭配鮮美的魚鬆、香麻帶點微辣的爽脆口感，很適合嗜辣或是重口味的朋友，吃起來超過癮!

▼大家應該可以從畫面中感受出它的脆度了吧!!!真的是一咬就脆，半夜偷吃的話記得放輕音量以免被發現啦(笑)~~

多多魚脆條創意吃法

▼多多魚脆條也很適合帶去派對享用，我們發揮創意用多多魚脆條來玩疊疊樂，每個人輪流抽一根，抽起來沒倒的話就可以把多多魚脆條吃進肚子裡，難怪大家都很認真在玩，因為大家都想吃魚脆條啊(笑)。

▼另外還可以發揮創意來個多元吃法，我們將海苔口味多多魚脆條鋪上厚厚一層乳酪絲，放進氣炸鍋氣炸個幾分鐘，等到乳酪絲融化就可以出爐囉!

▼唉唷喂呀，加上起司真是太邪惡啦~~魚脆條瞬間變成下酒菜，邊追劇、邊喝酒，一邊來根焗烤魚脆條也很放鬆。(未滿十八歲請勿飲酒)

▼多多魚脆條原本就相當輕盈爽脆，搭配濃郁的起司牽絲更是超誘人，吃起來更增添鹹香奶味，跟魚脆條意外合拍耶!

▼小朋友看到這款邪惡零嘴根本顧不得燙，忍不住一直動手往嘴裡塞，真是太可愛了~~魚脆條加上起司後變得更有層次感，吃起來鹹度也不會太高，很快就被秒殺啦!

多多魚爆鬆球

▼另外這款多多魚爆鬆球更是以創意榮獲食品界米其林 ITQI 一星獎肯定，可見這款超邪惡零嘴也是深受歡迎。

▼採用頂級進口非基改玉米粒做成爆鬆球體，沒有人工添加物及農藥殘留，以最受歡迎的美式焦糖口味搭配自家捕獲頂級黃鰭鮪魚製成的魚鬆，吃起來鹹甜交錯、鬆脆爽口又不沾手，每一口都是幸福的夢幻滋味。

▼爆鬆酥脆的爆米花球體裹上一層甘甜的焦糖，再加入份量十足、整包足足有25%鮪魚鬆，吃起來鮮香甜美，鹹甜交錯的滋味好涮嘴，讓人一口接一口停不下來。

多多魚脆條、多多魚爆鬆球評價

魚饌食 多多魚脆條、多多魚爆鬆球可說是近期吃到最涮嘴的零食，不僅比較沒有罪惡感，解饞同時還能補充高蛋白，吃起來有夠過癮~大人、小孩都喜歡，有興趣的朋友千萬不要錯過!

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