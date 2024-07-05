五梅鮮乳 / 植物活素 / 豐新鮮羊乳

訂購請撥打 0800-008579

店家地址：台南市新營區健康路81號

聯絡電話：06-6565858

營業時間：每日 8:00~12:00 13:00~17:00

官方網站：豐新鮮奶鋪

官方臉書： 豐新鮮實業股份有限公司

大家小時候應該都有訂羊乳的經驗，每天早上都有人送好喝的羊乳到家裡當早餐飲品真的好方便，

現在長大了，還想要每天都能喝到新鮮的羊乳，或說是家裡現在有小朋友了，

也希望他能擁有營養的早餐飲品來陪伴他度過每一天，就可以來選擇這家來自台南的豐新鮮奶鋪，

牙口不好的朋友，或是家裡有長輩想要補充營養也很方便呢

豐新鮮是第一家全面添加D3和葉酸的羊乳品牌，不只有全國第1瓶GGM認證D3葉酸強化鮮羊乳，

也是第一家同時通過CAS、GGM、ISO9001等七項品質驗證的羊乳品牌，

而且豐新鮮富詳牧場連續11年都有通過優良牧場評鑑，是不是非常優秀

提到乳，大家一定都會在牛乳和羊乳間游移，不知道到底選哪一個比較好，比較有營養嗎?

羊乳最像母乳的地方，就是他含有天然的A2β酪蛋白，對我們來說最容易消化吸收，不容易過敏，

雖然羊乳有缺乏葉酸的不足，但豐新鮮調味羊乳已經針對這個部分，

全面添加維生素D3和葉酸，並且還有全國唯一通過GGM認證的D3葉酸強化鮮羊乳，

調味羊乳都沒有添加人工色素或使用天然來源萃取的色素，也沒有人工乳化劑，

而是使用卵磷脂來調和，不是使用羊奶粉，目前也有和多所國小合作喔~

在豐新鮮奶鋪這個來自五梅獎酪農牧場的5MILK五梅鮮乳也是人氣很高的商品，

當時在台灣只有不到5%的牧場獲得五梅獎的評鑑，這款不加一滴水的特A級生乳，

沒有添加人工乳化劑、消泡劑、抗生素，也沒有磺胺劑殘留，不經人工修飾，擁有天然的濃醇香，

只要喝過就會對他天然的清甜難以忘懷，一點也不會覺得膩

這款是我自己私心很愛的5MILK寡多醣可可亞，以五梅鮮乳與豐新鮮羊乳為基底，再加入可可粉和麥芽精華，

純生乳製作，裡面添加了1克寡多醣含3種水溶性膳食纖維，

難消化性麥芽糊精、菊糖膳食纖維和異麥芽寡醣，

而且生乳和生羊乳的含量高達50%以上，不是使用奶粉，喝起來和市面上一般的可可奶味道不太一樣，

口感更絲滑，一點也喝不出羊乳的騷味，如果沒說我一點也不會察覺到他含羊乳呢

喜歡巧克力奶的朋友千萬別錯過這款~

「GABA植物活素」寡多醣燕麥飲中添加了麩胺酸發酵物50mg、200mg的鈣質，

以及12克的膳食纖維，可以幫助維持消化道機能，

無加糖的低GI配方，非常適合有飲食計劃的朋友飲用，喝起來就像燕麥奶的味道和感覺，很好喝~

小小一瓶，平常上班上課直接外帶也非常方便，小包包也放得下~

想要增加飽足感的話，也可以搭配各種燕麥片和果乾一同享用，健康又營養的輕食就完成了

也可以搭配優格一起做成優格杯，每天一杯快樂下午茶點心

果醬和優格形成漂亮的大理石紋很美

想喝的朋友可以到官方網站去訂購，乳品保鮮期為12天，寡多醣燕麥飲保存期為18天，

而且每區都有經銷商配送，正在找尋每日配送到府的朋友可以參考看看喔~