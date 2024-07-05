為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MILK寡多醣可可亞 GABA植物活素

【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MILK寡多醣可可亞 GABA植物活素

2024-07-05 15:10:00 shouyadog 人氣：104
share
邀約
窩客好文

shouyadog

發表篇數：786篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 新營區

造訪商家：

豐新鮮羊乳
place台南市新營區健康路81號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

 

五梅鮮乳 / 植物活素 / 豐新鮮羊乳

訂購請撥打 0800-008579

店家地址：台南市新營區健康路81號

聯絡電話：06-6565858

營業時間：每日 8:00~12:00  13:00~17:00

官方網站：豐新鮮奶鋪

官方臉書：豐新鮮實業股份有限公司

 

【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

大家小時候應該都有訂羊乳的經驗，每天早上都有人送好喝的羊乳到家裡當早餐飲品真的好方便，

現在長大了，還想要每天都能喝到新鮮的羊乳，或說是家裡現在有小朋友了，

也希望他能擁有營養的早餐飲品來陪伴他度過每一天，就可以來選擇這家來自台南的豐新鮮奶鋪

牙口不好的朋友，或是家裡有長輩想要補充營養也很方便呢 【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

豐新鮮是第一家全面添加D3和葉酸的羊乳品牌，不只有全國第1瓶GGM認證D3葉酸強化鮮羊乳，

也是第一家同時通過CAS、GGM、ISO9001等七項品質驗證的羊乳品牌，

而且豐新鮮富詳牧場連續11年都有通過優良牧場評鑑，是不是非常優秀 【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

提到乳，大家一定都會在牛乳和羊乳間游移，不知道到底選哪一個比較好，比較有營養嗎?

羊乳最像母乳的地方，就是他含有天然的A2β酪蛋白，對我們來說最容易消化吸收，不容易過敏，

雖然羊乳有缺乏葉酸的不足，但豐新鮮調味羊乳已經針對這個部分，

全面添加維生素D3和葉酸，並且還有全國唯一通過GGM認證的D3葉酸強化鮮羊乳，

調味羊乳都沒有添加人工色素或使用天然來源萃取的色素，也沒有人工乳化劑，

而是使用卵磷脂來調和，不是使用羊奶粉，目前也有和多所國小合作喔~

 

【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

豐新鮮奶鋪這個來自五梅獎酪農牧場的5MILK五梅鮮乳也是人氣很高的商品，

當時在台灣只有不到5%的牧場獲得五梅獎的評鑑，這款不加一滴水的特A級生乳，

沒有添加人工乳化劑、消泡劑、抗生素，也沒有磺胺劑殘留，不經人工修飾，擁有天然的濃醇香，

只要喝過就會對他天然的清甜難以忘懷，一點也不會覺得膩 【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

這款是我自己私心很愛的5MILK寡多醣可可亞，以五梅鮮乳與豐新鮮羊乳為基底，再加入可可粉和麥芽精華，

純生乳製作，裡面添加了1克寡多醣含3種水溶性膳食纖維，

難消化性麥芽糊精、菊糖膳食纖維和異麥芽寡醣，

而且生乳和生羊乳的含量高達50%以上，不是使用奶粉，喝起來和市面上一般的可可奶味道不太一樣，

口感更絲滑，一點也喝不出羊乳的騷味，如果沒說我一點也不會察覺到他含羊乳呢 【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

喜歡巧克力奶的朋友千萬別錯過這款~

 

【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

「GABA植物活素」寡多醣燕麥飲中添加了麩胺酸發酵物50mg、200mg的鈣質，

以及12克的膳食纖維，可以幫助維持消化道機能，

無加糖的低GI配方，非常適合有飲食計劃的朋友飲用，喝起來就像燕麥奶的味道和感覺，很好喝~

小小一瓶，平常上班上課直接外帶也非常方便，小包包也放得下~

 

【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

想要增加飽足感的話，也可以搭配各種燕麥片和果乾一同享用，健康又營養的輕食就完成了 【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

也可以搭配優格一起做成優格杯，每天一杯快樂下午茶點心 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

果醬和優格形成漂亮的大理石紋很美 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

想喝的朋友可以到官方網站去訂購，乳品保鮮期為12天，寡多醣燕麥飲保存期為18天，

而且每區都有經銷商配送，正在找尋每日配送到府的朋友可以參考看看喔~  【每日配送羊奶推薦】豐新鮮羊乳 5MILK五梅鮮乳 5MIL

 

文章標籤
豐新鮮羊乳 羊奶推薦 羊乳推薦 營養品推薦 每日配送羊奶推薦 幼兒羊奶推薦 兒童羊奶推驗 營養補充品推薦 優格杯 5MILK寡多醣可可亞 GABA植物活素 5MILK五梅鮮乳 五梅獎酪農牧場
創作者介紹
創作者 shouyadog 的頭像
shouyadog

Shouyadog's everything




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵Minions期間限定聯
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up