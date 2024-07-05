台中美食推薦。老三良麵是一家google4.5分高評價涼麵店，最特別的是還有24hr的涼麵冰箱販售，不管是一早還是半夜想吃宵夜都沒問題，店內除了提供多款美味的涼麵之外還有咖哩飯、麻辣鴨血豆腐湯麵也都是人氣很高的料理，老三良麵搬了幾次地方一直都有死忠的顧客，有機會到北屯來別忘了嚐嚐。

老三良麵

營業時間 11:00-19:00；週二、三公休

電話 0963260007

地址 406台中市北屯區北屯路489號

臉書專頁請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

老三良麵位於北屯路上鄰近台中捷運松竹站，從捷運站步行過來不到十分鐘，如果是開車過來的朋友對面也有停車場，交通算是整十分的便利。

老三良麵菜單(實際營業資訊依店家公告為主)

【泡菜涼麵-細麵】

老三良麵的涼麵有細麵跟蕎麥麵兩款可以選擇，再搭配上香濃的涼麵醬跟不同的配料，說真的他們的涼麵份量給的十足，吃完是真的會超級有飽足感的，還可以依自己的喜好加價選配溏心蛋、炸蝦…等配料，絕對可以吃的很開心。

老三良麵的細麵煮的時間掌握剛剛好，煮完後再冰過涼涼的QQ的麵條巴著滿滿的涼麵醬汁超誘人，麻醬的香加上一點點的酸香味非常涮嘴，這麼熱的天氣沒有胃口來吃涼麵就對了，超級開胃的。

【雞絲涼麵-蕎麥麵】

本來點餐時以為雞絲會是像雞肉飯那樣的，沒想到老三良麵很霸氣的給了雞肉塊，這年頭萬物皆漲，老三良麵還能維持這樣的份量跟售價真的是很佛心來著。

蕎麥麵比細麵來的粗一點點，吃起來更有Q勁，大家可以先吃一口麵然後再把玉米…等蔬菜配料、醬汁跟麵條充分拌勻後再吃，QQ的麵條加上香甜的玉米粒還有爽脆的黃瓜跟蘿蔔絲，真的是幸福感滿滿。

【麻辣鴨血豆腐湯麵】拉麵

老三良麵這湯麵的份量真的也是誠意十足，主食的話可以搭配泡飯、王子麵、拉麵或是蕎麥麵，鴨血跟豆腐直接舖滿滿完全看不到麵，當然麵條的份量也很足夠，喜歡重口味的朋友別錯過這一道。

這天小金選的是搭配「拉麵麵條」，麵條大概是中麵的粗細度，口感也是很Q的~麻辣鴨血的料理光是看上去是不是就讓人流口水，看一次餓一次~哈哈！

鴨血跟豆腐嫩嫩的吸了滿滿的湯汁真的是一口接著一口，吃貨友人說下次想來試一下老三良麵的麻辣鴨血泡飯應該也很對味兒~他們的麻辣湯大概是小辣的等級還多了一個甘甜感，所以小金覺得就算不大能吃辣的朋友也有口福可以試試。

【起司醬青花椰咖哩飯】

老三良麵的咖哩也可以選擇搭配白飯、王子麵、拉麵或是蕎麥麵，即然有起司醬的我當然不會放過，看這飯上面淋了滿滿金黃色澤的起司醬是不是就受不了。

老三良麵的咖哩吃起來是日式風味，裡頭的馬鈴薯燉煮的非常鬆飲，一口飯沾點咖哩醬再配上洋蔥絲跟花椰菜，真的也是滿足感十足的一道料理。

老三良麵也有不少單點的小品可以點來搭配，當然也可以直接配在主餐裡頭也沒問題，一家人來吃點個炸蝦再烤份鯖魚跟來份酸香爽脆的黃瓜，是不是就非常的豐盛了。

老三良麵還為喜歡吃辣的朋友推出了秘製辣醬，店裡頭當然也是有提供讓大家可以搭配餐點自由取用，但如果吃了喜歡覺得不過癮是可以買回家的喲，想要買來當伴手禮也是沒問題的。

老三良麵用餐空間不大小巧溫馨，整體很明亮舒適~小金跟友人也是吃過一次就喜歡上了，希望有一天老闆可以在台中不同區域多開幾家分店，這樣想吃美食就更方便了。

再次提醒吃貨們~老三良麵有24hr服務的涼麵販售自助冰箱，所以隨時想要吃涼麵都沒問題喲！

老三良麵

營業時間 11:00-19:00；週二、三公休

電話 0963260007

地址 406台中市北屯區北屯路489號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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