「你覺得呢餐酒館」距離捷運國父紀念館步行約三分鐘的距離～

餐廳外營造一種迷幻車廂的視覺～

自從上回來「你覺得呢餐酒館」用餐，就對這裡的美味餐點和調酒念念不忘

這次趁著難得的放風時間，再次到訪這裡繼續挖掘沒吃過的新菜色！

第一次用餐分享文參考這篇：https://pickupuu.pixnet.net/blog/post/226860433

店裡燈光會隨著時間手動階段式調暗，越夜越有氣氛～

在這裡享用餐點聽著節奏歌曲的撥放，讓人心情很放鬆！

設有獨立隱密性高的包廂，包廂內還有專屬廁所唷！

各區座位氛圍感都不錯！服務人員態度也很有親和力～

「辣杯」看似一杯平常不過的手搖飲，喝下去剎那讓人瞬間清醒～

以蘇托力辣椒風味酒和君度橙酒為基底，結合清香綠茶及馬告

一口喝下喉嚨和舌頭有熱烈辣感，很適合喜歡嚐鮮或無辣不歡的人！

「莓感喝」外觀如迷你魚缸，以酸梅、情人果及乾燥花點綴很漂亮～

以蘭姆酒和巨峰紫葡萄香甜酒為基底，搭配莓果、澄清檸檬汁和可爾必思

味道酸甜有冰沙口感，酒精濃度不會太高，是偏少女系的調酒！

白色魚裡面裝的是洛神梅子蜜，若覺得風味不夠的話可以添加進去～

「家傳滷牛筋」牛筋使用家傳秘方香料及醬料滷製，裹粉後高溫油炸

外層金黃酥脆，內層有ＱＱ的嚼勁，這樣的吃法挺新奇有趣的～

紅色辣椒細絲和生菜配色好看之外，也增添口感豐富層次！

「南瓜燴食蔬」這道料理兼具營養健康又爽口，原汁原味簡單美好！

主廚將南瓜和地瓜熬製成醬，搭配精華雞高湯，味道濃郁清甜

裡面有孢子甘藍、櫻桃蘿蔔、毛豆仁、白花菜、綠櫛瓜，食蔬給的多多～

「蛤！這麼大顆？」醬汁微鹹微甜，加入薑、蒜頭、九層塔、菇類、辣椒提味

菇類有嚼勁，蛤肉又大又新鮮，吃起來超級滿足，蛤蠣控可不要錯過啦～

「店家招待shot」以伏特加為基底，加入香甜蜂蜜、檸檬及柳橙

小小一杯酒精濃度可不低喔！想趕快進入微醺狀態，點它就對了！

潔白花朵搭配迷你屏風，乾冰營造出煙霧繚繞感，古典中國風的搭配，令人賞心悅目～

「酸湯魚」魚肉口感滑嫩，湯汁酸辣爽麻又帶勁，就像真的吃酸菜魚鍋一樣，這道好適合下酒！

「美國沙朗牛排佐黑蒜醬」牛排主要都是紮實的瘦肉，口感Ｑ彈有嚼勁帶著肉香

佐上主廚特製黑蒜醬，香濃又不會搶過牛肉的香味，表現可圈可點！

點綴番茄、甜菜、綠櫛瓜…等食蔬，配色加分也讓人食慾大增～

「北藍柚」裝在高雅的馬丁尼杯中，夾著一束漂亮的乾燥花

杯緣分割兩種風味，一種是喝原味，一種是有裹甜甜梅粉，雙重口感雙重享受

這杯喝起來甜甜的，酒精厚度還OK不會太淡，味道偏爽口我還滿喜歡的！

「這不是土蒸瓶」以枯枝和花朵營造出一種唯美浪漫的感覺～

以蘭姆酒和清酒為基底，搭配清香的烏龍茶，茶酒倒出濃郁白桃香氣相當迷人

這杯調酒好喝又好拍，不愧是「你覺得呢餐酒館」超人氣調酒之一

「酥炸小章魚」章魚外型小巧易於入口，炸粉香酥脆嫩，薄透不油膩

單吃就很夠味，佐上滑順蒜香美乃滋也很對味，讓人一口接著一口不想停下來！

「青龍松阪豬」這道料理同樣屬於重口味，麻而不辣很適合搭配調酒一起！

柔嫩的松阪豬以花椒油提香，搭配脆口蘿蔔及不辣的青龍辣椒拌炒

加入咬起來「卡滋」「卡滋」的可樂果，口感變化足相當有趣～

「中西合璧酒香蝦」食用前會先用火點燃迷迭香，火光燃起增添不少視覺饗宴

醬汁調味鹹淡剛好，杏鮑菇有嚼勁，蝦子很大一尾，蝦肉結實彈牙，簡單味美！

「義式米布丁」將巧克力白米熬煮成蛋糕體，加入鮮奶和貝里斯奶酒

蛋糕口感軟綿之餘略帶微微酒香，中心夾層芒果慕斯平衡巧克力甜膩感

搭配薄脆片餅乾口感佳，最後點綴滋味酸甜的莓果和花瓣，漂亮加分！

YouTube影片有更多介紹~

你覺得呢餐酒館

電話：02 27210968

地址：台北市大安區光復南路260巷45號

營業日期：週日至週四 18:00–02:00 、週五六、18:00–03:00（週一公休）

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