超浮誇的鮮蚵蓋飯就在鹿港天后宮門口的【鹿港阿道蚵仔煎】！給的毫不手軟的肥美川燙鮮蚵仔，拌上獨家醬汁，霸氣的鋪在肉燥飯上，完全看不見底下米飯啦！價格親民，深受在地人與遊客喜愛。後方大型停車場讓遊客停車更便利。

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鹿港阿道蚵仔煎 所在位置

【鹿港阿道蚵仔煎】就在熱門觀光景點的鹿港天后宮廣場前，創立於1960年。是在地享譽盛名的特色小吃店，深受在地人和觀光客的喜愛。豬飛身邊就有熱愛美食的朋友推薦我一定要試試他們家爆料爆量鮮蚵蓋飯、香酥飽滿的蚵嗲。

▲店面正後方是店家的停車場，開放給用餐客人與一般遊客使用，假日的鹿港街道上停車位是一位難求，有這麼貼心的停車場簡直是開車族最大福音。

▲門口鮮炸蝦猴酥攤位擺滿蚵仔酥、蝦猴酥、一口蟹、深海蝦猴，可以點了在店內用餐，也可以外帶邊逛街邊吃，是很涮嘴的零食。

▲招牌蚵仔煎一直是鹿港代表性美食之一，所使用的蚵仔都是當天新鮮採購，確保每一口都能品嚐到海鮮的鮮美。

▲蚵嗲是一道傳統的台灣小吃，是豬飛從小吃到大的特色小吃。有著金黃可口外觀，外酥內嫩的獨特口感，有的會加上蚵仔、蝦猴、蝦仁，都很討人喜愛。尤其沿海地區，像是嘉義、台南和彰化等地很常見。阿姨們正在現做現炸，哎呀～我口水都要流出來啦！

▲門口出餐檯正在川燙滿滿的鮮蚵，拌上獨家醬汁，再覆蓋在肉燥飯上，這是必吃人氣美食「鮮蚵蓋飯」，開放式製作過程，瞬間吸引路過遊客指名要吃這道。鮮蚵控不要錯過啦！

鹿港阿道蚵仔煎 室內環境

一樓跟二樓都是座位區，用餐的尖峰時刻幾乎是客滿的，因為【鹿港阿道蚵仔煎】一直是在地人氣店家，很多客人都是一試成主顧，一吃就是數十年。

自助式機器點餐

進到店裡後，店員會先給一張紙本菜單，先選好想吃的餐點再到自助點餐機點餐，再選擇付費模式（現金、多元支付）就完成點餐了，這是鹿港地區第一間這麼先進的小吃店，豬飛覺得這個實在很方便。

也是有開發票的，是鹿港第一間開立發票的小吃店，不論家人用餐或是公司聚餐方便許多了。在地小吃店能做到提供自助點餐、多元支付、開立發票，光這些就讓人佩服。

機器人送餐

【鹿港阿道蚵仔煎】生意真的很好，裡裡外外工作人員加起來要30位了，透過機器人送餐方便許多，現場小朋友看到機器人出來開心的手舞足蹈，吸睛度很高。

鹿港阿道蚵仔煎 今日餐點分享

這裡餐點選擇很多樣，適合多人一起來用餐，可以同時吃到豐富的餐點。如果你是海鮮控，那麼很推薦趕緊來一趟鹿港嚐嚐道地海鮮小吃，透過簡單的料理，品嚐最純粹的在地美味。

鮮蚵蓋飯NT$160

這道菜光是視覺就超誘人，個頭大肉質飽滿的鮮蚵鋪滿整碗飯，每一口都是誘人海味！也是豬飛特地來吃的重頭戲！一碗的份量其實足夠兩人一起享用，蚵仔新鮮甜美，底下是肉燥飯，吃起來清爽不油膩。

蚵仔煎/蝦仁煎 NT$80

在門口就看到阿姨正在煎出一盤盤帶了誘人香氣的蚵仔煎，新鮮蚵仔和軟嫩蛋皮、青菜完美結合，外皮煎得恰恰，裡面藏了好幾顆肥美蚵仔，再加上特製甜辣醬，很道地的美味。不吃蚵仔的話還有蝦仁煎可以選擇喔。

涼拌西施舌 NT$120

長相特別吃起來口感不錯，有著蛤蜊的軟嫩混搭生蠔的脆Q。豬飛也是到了鹿港才有機會吃到這美味，鮮嫩中帶有脆感，肉質釋放出鮮甜味，再沾一點芥末醬油，簡直就是鮮美到不行！

燴西施舌 NT$220

以時蔬拌炒的西施舌多了更豐富的滋味，蔬菜的清脆和西施舌的鮮美，這個很開胃，都可以多扒幾碗飯了。

蝦猴酥 NT$200

外觀奇特的蝦猴是鹿港一大特產，蝦猴也叫螻蛄蝦。新鮮蝦猴沾粉酥炸，趁熱吃就是最棒的吃法，口感像是炸溪蝦，肉的口感更多一些，酥脆爽口。

蚵嗲 NT$60

身為人氣餐點之一的炸蚵嗲，外皮炸到金黃酥脆，陣陣飄香，裡頭的蚵仔顆顆飽滿，裡頭內餡除了蚵仔還有新鮮韭菜，不但皮薄餡多，炸功和火侯都掌握得恰到好處。

綜合湯（蚵仔＋蝦丸）大 NT$350

湯頭清甜的綜合湯兩大主角： 蚵仔、蝦丸。 蚵仔裹上薄粉不會過度縮水，顏色粉嫩的手工蝦丸Q彈，很是特別。蝦丸是鹿港特色之一，很多老店都有賣，用新鮮蝦肉製做，真材實料又很鮮甜。

豬飛心得分享

【鹿港阿道蚵仔煎】地點真的很顯眼，就在鹿港天后宮廣場前，最貼心的是有自家停車場，假日來這裡不用煩惱找停車位問題了。餐點有特色、選擇多樣化、價格平實，很適合一群人前來，而且冷氣很強，熱到快中暑的現在太適合躲進來用餐啦！自助點餐機的設計，方便的多元支付，即使現場人多也可以快速點餐用餐。重點是連發票都有，感覺得到老闆經營的用心。

鹿港阿道蚵仔煎 相關資訊

▋店名：鹿港阿道蚵仔煎

▋電話：0923 153 658

▋營業時間：08:00-19:30

▋地址：彰化縣鹿港鎮中山路436號

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