景安捷運站附近美食林立，各式美食皆具，

而就在最近胖達刷IG時開始頻繁看到一家擁有巨無霸熱狗堡的店家，

一整個讓胖達來了興趣！！想說會不會這也太~長~了？決定自己也來嚐嚐！

那就跟胖達一起來開箱這家「嫩妹美式漢堡」啦～～！

嫩妹美式漢堡

嫩妹美式漢堡開業在景安捷運站附近，步行約5分鐘左就便可以抵達，

店面裝潢簡約，有著簡單的吧檯式雅座；

而在座位上非常貼心的還放有濕紙巾提供給內用的消費者可以擦拭喔!

*嫩妹美式漢堡有提供多元的支付方式，也有用外送平台合作喔！

嫩妹美式漢堡 菜單

菜單的部分主要以漢堡與熱狗堡的呈現種類為主，其中所夾帶的主菜非常豐富，

有牛肉，雞腿，厚切豬排與鱈魚，除了基本單點之外也有各式套餐的搭配喔!

套餐系列由A~F可以依據自己想要的炸物內容與飲料作選擇；

而炸物區也有提供三拼系列的超值搭配~算下來划算很多喔!

瀏覽一圈下來~胖達決定點「墨西哥辣肉醬瀑布起司巨無霸熱狗堡」搭配D套餐附上辣味二節翅與飲料(綠茶)!

嫩妹美式漢堡 墨西哥辣肉醬瀑布起司巨無霸熱狗堡

等了一小段時間後~餐點終於上桌啦!!

超巨的鋁箔紙包裹著巨無霸熱狗堡，看起來視覺真的很壯觀啊!!

近30公分的巨無霸熱狗，經過高溫烘烤，腸衣有點龜裂且略帶香氣，更有脆口的口感；

起司則被火焰炙燒過，化作瀑布流淌在熱狗與鋁箔紙上，一咬開還會有牽絲感喔！

而潛艇堡麵包有烤過，所以帶一點酥脆，咬下外酥內軟，

包覆在其中的墨西哥辣肉醬的辛辣、洋蔥的提味與起司的鹹香、讓整體的風味醇厚了不少，

加上裡面還有牛番茄與生菜，在偏重口味的時候當下有帶出不少清新的滋味。

嫩妹美式漢堡 辣味二節翅

炸衣很薄，炸的外酥裡嫩，咬下還有陣陣的肉汁流出，格外香甜，

雞翅本身在醃漬上有著辣味相伴，讓雞翅在入口時有著些許的辛味在舌尖傳遞著刺激。

嫩妹美式漢堡 活動

胖達去吃的那一天，剛好嫩妹美式漢堡活動前一天，搭配活動只要222元就有漢堡買一送一!!!

真的超飲恨阿~~~!!不過~胖達趕快把這個消息分享給想要嘗鮮的朋友們!!

活動期間是7/5~7/15號! 數量有限~~大家趕快揪一團吃一波拉~~

也分享店家相關資訊給大家囉~~

店名:嫩妹美式漢堡

地址:新北市中和區景平路303號

電話:02-8668-2303

嫩妹美式漢堡 FB : FB 粉絲團

嫩妹美式漢堡 IG : IG 粉絲團

固定公休日:每周日(其他公休日可以洽詢官方粉絲團)