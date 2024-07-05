位於安和路二段上，每週二四7點半到9點半，有薩斯風演奏，週六晚上7點半到10點半，有好聽的歌手駐唱

餐點堅持不使用味精調味，親自熬煮費時的高湯，選用義大利與法國食材，每一道都好吃絕不打槍

位於安和路二段上，鄰近遠企，捷運信義安和路站步行約10分鐘，捷運六張梨站步行約9分鐘

用餐環境很舒適，牆面上佈滿了歐洲復古照片，整體氛圍充滿歐洲風情

每週二四7點半到9點半，有薩斯風演奏，週六晚上7點半到10點半，有好聽的歌手駐唱，歌曲大部份都是現代流行音樂、或爵士風格（不是那種兵乓叫的搖滾樂就是了ＸＤ）很適合一邊用餐、一邊享受，也可以現場點歌唷

今日例湯（黑松露蘑菇濃湯）：口感香濃滑順，味道濃郁卻不會過重，我個人還滿喜歡的

經典班杰諾雞胸肉凱薩沙拉：跟一般沙拉不同，雞胸肉很大塊，而且是溫熱的，口感鮮嫩不會柴，再搭配新鮮的蔬菜，相當開胃

小綜合火腿拼盤：上面有乳酪起司，再搭配火腿、烤過的麵包一起吃，口感相當豐富，這時候來杯啤酒更適合了

義式紅酒慢燉羊膝：羊膝完全沒有腥羶味，口感嫩滑柔軟又有彈性，搭配蕃茄糊底的醬汁，真的是美味可口，吃完很有飽足感，非常推薦！

威尼斯墨魚燉飯：一般墨魚飯都是黑色的，但因原物料有時候會調整，今天選擇用青醬料理，上面的透抽超大一隻，口感超級鮮，咬起來有脆度，吃得到本身的甜味，燉飯吸收醇香濃郁的青醬，口感超級棒

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