沒有住在淡水後，很少到士林以北的站覓食，

沒想到在芝山捷運站旁有這麼一間厲害的餐廳～而且已經開了好幾年！

看到外觀有嚇到，那四個大燈籠有事嗎？！竟然很突兀地掛在店門口，但這樣的詭異和奇特，用來形容印度這國家一點也不違和。

在亞瑟蘭印度餐廳店門外就可以看到清真認證四個大字，還有眾多客人來品嚐的團體照

料理的過程，圖文的說明，讓人看了更加具有信服力！

那四個大燈籠真的莫名可愛，晚上燈亮起來更是有股浪漫感，

亞瑟蘭印度餐廳除了在芝山捷運站的天母街邊店以外，想吃的人兒也可以前往板橋大遠百、新竹巨城美食街和內湖（前 #辛藍印度料理）都可以找到亞瑟蘭印度餐廳～

不過比起美食街的環境，蛋塔更加推薦亞瑟蘭印度餐廳天母這家本店，整個浪漫十足，推開門彷彿進入另一個國度！

那種感覺就像是亞瑟蘭印度餐廳臉書專頁的名稱一樣 亞瑟蘭的印巴穿越

在店裡也可以看到中國回教協會監製的清真認證，亞瑟蘭印度餐廳的餐點是沒有豬肉的唷！另外也沒有牛肉，

主要都是以雞肉、羊肉、海鮮，讓超愛吃羊肉的我可以大快朵頤啦！

店裡有中式滿滿的氣氛，但又不缺印度那種華麗，雖說搭不上邊，但又莫名融合。

帽子在一旁的書架上發現老闆娘出的書，原來以前是國中老師的她，認識了巴基斯坦的另一半，開始了一段印巴穿越！

店裡真的好多裝飾，可以讓人觀察許久，

各國的國旗，不曉得是不是闆娘曾經踏過的國度呢？

還有印度各電影的海報，在打這邊文章的此時此刻，人正在桃園機場第一航廈等著搭機去印度，這次去印度也想在電影院看一場印度電影阿～

那椅子讓我想起孟買的高級餐廳，2019第一次踏上南亞印度的孟買，周先生也是帶我去一間高級餐廳，就是那樣的椅子！

印度／台灣／巴基斯坦的國旗高高掛在店裡，這種融合，應該也是未來世界和平的願望之ㄧ啊！

再說一次，亞瑟蘭印度餐廳店裡真的很美！拜託大家去用餐一定要早一點到，像蛋塔平日五點一開門就入內！

很開心的在店裡狂拍！！！

另外也有二樓，

還有日式包廂，可以小聚會來使用！

二樓的環境就偏正常，但也有說不出的溫馨感～

但是！從二樓往下看又是另一個浪漫～

冷靜下來點餐了！

亞瑟蘭印度餐廳是以知名且濃郁的咖哩為名，再搭配招牌的烤餅以及薑黃飯，

如果是素食的人兒別擔心，也有蔬食套餐唷！

第一頁可以看見亞瑟蘭印度餐廳的名稱來源

本來以為店裡的裝潢擺設可以讓人看很久了，沒想到菜單更是猖狂！

從第一個選項到最後一個，竟然有八十幾種～選擇性困難的帽子表示：好焦慮阿～～～～每一樣都好想吃啊～～～～

下次想來吃吃看平日中午限定的塔麗，感覺也是很美味！

亞瑟蘭印度餐廳有提供wifi以外，支付方式更接受現金和line pay唷！

莎饃莎 蔬菜咖哩餃 Vgetable samosa $120

吃印度料理沒吃samosa就是會渾身不對味！

亞瑟蘭印度餐廳的samosa內餡是羊肉，蛋塔覺得單吃偏乾，但是很香～一旁有沾醬，搭配著吃更好吃！

提卡 窯烤土魠魚 Fish tikka $380

除了眾多經典的印度料理以外，亞瑟蘭印度餐廳也有提供結合台灣風味的餐點，

像是這土魠魚就很台式！

使用香料和優格醃製後再去窯烤，讓土魠魚本來偏乾柴的口感變的軟嫩，

雖說單吃不無聊，一旁的沾醬偏酸，蛋塔最推薦搭配下面即將介紹到的咖哩！

蒜泥葫蘆巴烤餅 Garlic methi naan $100

第一次吃到這麼好吃的烤餅！也有可能是太久沒吃到了～周先生請快回來台灣！！

這烤餅Q勁十足，在口裡咀嚼那淡淡的香氣搭配蒜泥的味道，超級迷人～

上面更撒上了印度特有的香料～葫蘆巴(methi)，說不出什麼特別的味道，但吃起來就是特別香特別美味，

如果不是我們還點了一個飯，這個烤餅值得再點！

帕拉克 帕尼爾 菠菜奶酪咖哩 Palak paneer $350

這個是我每次到印度餐廳必點的一道！最愛那印度的奶酪(Paneer)

我覺得印度料理很厲害的就是，加了很多很多的不同東西，讓你覺得：WHAT！

但是吃起來就是莫名的適合和美味～這可能就是印度料理神奇的所在吧！

Paneer是奶製品，但是又不會像起司那樣的膩口，而且是好消化的食物，最常見的就是搭配菠菜咖哩，

兩個一起吃就是莫名對味，吃完又會讓人無盡想念！亞瑟蘭印度餐廳的Paneer也是廚師自製的唷～

單吃配飯或是烤餅，還有上面介紹到的土魠魚都很讚～～～

蒙兀兒風味 咖哩羊絞肉 Mutton Keema $450

蒙兀兒是曾經擁有印度大陸的蒙古帝國（成吉思汗後裔）王朝，主要是穆斯林組成，

傳說這道咖哩羊絞肉是英國結束了蒙兀兒王朝之後，御廚也失去了工作，所以就淪落到舊德里的紅堡，

藉由販售這道咖哩羊絞肉維生，也讓這道王朝料理流到民間，成為了街邊也可以吃到的美食！

料理方式除了有大量的香料以外，那羊肉是極碎軟爛非常好入口的口感，又稱是印度版的義大利肉醬～

真的好美味，蛋塔覺得沒有羊騷味，很好吃！

印式蝦仁香料炒飯 Prawn Biryani $420

還記得第一次吃到印度香料飯真的是驚為天人的好吃 （我嚴重懷疑我上輩子是印度人！）

印度的長米搭配各式香料，然後再看主食要搭配什麼，亞瑟蘭印度餐廳的選擇很多！我們選擇了蝦子～

香料飯好吃就算了！那蝦子真的是Q彈爽口到一個不行耶～用料實在真的都感受的到唷！

馬沙拉香料印度熱奶茶 Masala Milk Tea $90

吃印度料理就一定要搭配香料奶茶，亞瑟蘭印度餐廳很貼心的是上桌的時候是無糖的，但是附上了一個大糖罐！

香料味是偏淡的，但是很順口好喝，不會因為喝了香料奶茶之後，蓋過所有食物的味道。

印度天使光 Indian Non Alcoholic Majito $110

印度版的Mojito，雖然菜單上是寫Majito，但我想是一樣的東西，名字取的很療癒叫做印度天使光，

很清爽的無酒精氣泡飲，上面是薄荷以外還有香料，搭配著喝再閉上眼，有在孟買的感(味)覺(道)～

夏日炎炎到亞瑟蘭印度餐廳用餐，蛋塔很推薦餐後來上一杯，解膩又清爽！

【店家資訊】

粉 絲 團：https://reurl.cc/77QKQQ

Ｉ Ｇ：X

營業時間：11:30-14:30 / 17:00-21:30 週二公休

電 話：02-2834-3303

地 址：台北市士林區德行西路114號

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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