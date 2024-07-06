

穎可達咖啡 第一次認識這家是在台南深緣及水/善糖文化園區，那時只是家小咖啡店主打自家烘焙咖啡豆、自家烘焙麵包及甜點製作，從高雄起家，穎可達咖啡 目前在台南有仁德、關廟服務區以及安平航海城三家門市，穎可達咖啡 仁德這邊是總公司負責每日烘焙咖啡豆及販售，也有提供內用舒服座位區可以享受現煮咖啡及甜點，也是個相當適合下午茶聊天的地方，座位雖然不多但空間寬敞，穎可達咖啡 近幾年更常跟知名台劇合作，最有名尤以我的婆婆怎麼那麼可愛打響名號，近期更跟林依晨、許瑋甯主演的「不夠善良的我們」合作推出聯名咖啡組，有精美咖啡杯以及超便利濃縮咖啡包組合，網路上相當受歡迎！

【穎可達咖啡│店面介紹】



穎可達咖啡仁德台南總公司就在仁德林頂街5號這裡整排白色建築群裡，我是搭台南客運過來的，搭乘紅幹線在「義林一街」站下車步行4分鐘就可以抵達穎可達咖啡台南總公司，開車過來其實店門口也挺好停車的。走進林頂街遠遠就看得到穎可達咖啡超大招牌，



本來以為會看到一家像是製作咖啡豆工廠的傳統產業模樣，想不到繞到另一邊的店面正門口有驚豔到我，大挑高二到三樓高店門正面，







有落地玻璃窗這邊是咖啡店座位區，另一邊有咖啡外帶窗口，裝潢還蠻不錯的，走進店內是採光明亮的座位區，冷氣好涼(對肥宅我很重要XD)，整個咖啡吧台後面是挺大的廚房空間，純白加上木質色調的時尚搭配相當俐落簡約。



店內置物架上也有不少穎可達咖啡周邊產品，像是保溫杯、馬克杯，還有先前我的婆婆怎麼那麼可愛的演員簽名杯。

【穎可達咖啡│自家烘焙咖啡豆工廠】



不過空間中隱隱有聞得到咖啡香氣，並不是完全來自沖煮咖啡的味道，而是在座位區旁邊是穎可達咖啡烘焙咖啡豆的工作廠區，透明櫥窗裡整個空間除了咖啡豆香氣外，打理得超級乾淨，裡面有三台烘豆機，主要服役是最大台荷蘭有名的Giesen咖啡豆烘焙機，





每小時能連續烘焙60公斤生豆，火力更能均勻精準控制，大大降低咖啡豆烘壞的機率，更直接連線電腦依照曲線紀錄，好像在科技廠監控晶片生產一樣嚴謹。



每批豆子烘完還要馬上檢測焙度是否正確，去保品質無誤，之後才能冷卻分裝販售或運送。

【穎可達咖啡│不夠善良的我們聯名禮盒】

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「不夠善良的我們」每周會在公共電視與八大戲劇台首播，由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演。故事講述兩位同月同日出生的女性，曾經彼此成為情敵，在多年後分別是已婚與單身的身份，40歲左右的她們在家庭、職場、生活之間的掙扎。



這次穎可達咖啡與不夠善良的我們聯名合作推出目前市售較少見的濃縮咖啡液禮盒，特別挑選代表善良與不夠善良兩款豆子製作穎癮/韻藏兩款咖啡濃縮液包各10包，中間還有附一個透明設計的INCOSDA美式咖啡杯。



「穎癮/善良」是穎可達的招牌配方豆，選用了哥斯大黎加與耶加雪菲精品咖啡豆混合而成，保留了非洲豆的花香與水果風味，以及中南美洲的黑巧克力與蔗糖尾韻。「韻藏/不夠善良」呈現的是李子、黑棗、蘋果的香酸，如同生活中的無可奈何，喝下韻藏，選擇了更好的自己。







而這個濃縮咖啡液包的好處就在於，不用再自己磨豆，也不用手沖，你需要的只有用熱水或冷水簡單沖製，每包咖啡液的容量剛好是Double Shot的容量40-60ml，製作美式咖啡最為方便(只要冷水或熱水)。另外要沖泡拿鐵咖啡，你只需要鮮奶跟咖啡濃縮液包就能快速製作，喝起來的味道幾乎跟在咖啡店點杯現沖咖啡相差無幾。





如果想喝特調果汁咖啡，那也只要有果汁(柳橙或檸檬)就可以製作一杯水果美式特調。另外想要製作拉花拿鐵咖啡也不是問題。對於有需要出門旅遊或露營野餐來說是非常方便的好選擇，直接在穎可達官網就可以買到。

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【穎可達咖啡│漫遊南都禮盒】

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這是2024台灣燈會指定伴手禮！ 穎可達咖啡結合台南景點十二種單品耳掛包，從安平古堡、七股鹽山、奇美博物館、白河林初埤木棉花、





安平樹屋等12個台南知名景點，透過穎可達搭配不同代表特色的咖啡，從味蕾喚醒屬於景點的特色風味，從穎蝴蝶、韻鳳凰到露西藝伎水洗每包都是獨特風味。而且每個耳掛包外包裝也都有不同的代表圖樣。

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【穎可達咖啡│菜單menu介紹】





當然來到穎可達咖啡仁德台南總公司內用也有提供各種美式、特調或單品咖啡，也有多種烘焙甜點可以享受下午茶時光，咖啡價格我覺得還是維持穎可達一貫好喝又實惠的原則，拿鐵咖啡竟然不用100元！也有提供熱壓吐司、蛋糕捲、帕尼尼、肉桂卷等選擇比我預期還多的選擇。

【穎可達咖啡│肉桂卷90/布朗尼蛋糕60】







肉桂卷相當厚實，送上桌濃郁的肉桂香飄來，外酥內軟，但實際上吃起來肉桂味並不會太過重，想不到連我這種不太愛肉桂味的也都能喜歡，而且甜度剛剛好。





布朗尼蛋糕的甜苦味剛剛好，還有加點核桃碎粒，口感不是超級紮實倒像是在吃生巧克力那種，剛剛好的口感我也蠻推薦的。



總覺得每次相見穎可達咖啡都在不斷進化，從一家隱藏在善糖園區的小店變成現在好大一間咖啡烘豆工廠+咖啡甜點店，而且咖啡品項超多，在禮盒的設計也非常用心做出特色，不管是想購買咖啡豆、想喝咖啡下午茶或是想了解咖啡知識來到這邊都不會失望，非常推薦可以來穎可達咖啡台南總公司坐坐看看。



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◎介紹店鋪：[穎可達咖啡│台南仁德]

◎地址： 台南市仁德區林頂街5號

◎電話：06-2700621

◎營業時間：09:00Am-05:00Pm(週六日店休)

◎官方網站：https://www.incosda.com.tw/

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