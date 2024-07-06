入境香港需要辦理港簽或是使用台胞證。雪莉先前因為有順便去珠海，所以辦了台胞證，有5年的效期，這次直接使用。其實有台胞證在機場的時候通關非常方便，完全不需要到人工櫃檯，所有的海關機器都能直接讀取台胞證再刷臉就可以了。很多人去香港會順便去珠海或是廣東，也一定要有台胞證才行。

不過中華民國境內是沒有機構能夠辦理台胞證的，所以辦理台胞證一般是通過旅行社，需要護照、身分證正反面影本、兩吋彩色大頭照。在 KKday上面也有台胞證代辦服務 ，只要網上下訂，7–9天完成，特別方便，而且費用也比很多旅行社便宜一些。

辦理香港入境許可(港簽)比辦理台胞證更方便快速，但不能入境中國其他城市。 到香港政府網站填寫資料 ，確認後得到申請結果，並列印、簽名，在出行時帶上就可以了。辦理香港入境許可後能用2個月並進出香港2次，每次最多可以在境內停留30天。但通關需要透過人工櫃檯，主要回程的時候比較需要多排隊。

只要不是香港公民，出入境香港都要填寫申報表，去程飛機上空服人員會發。申報表使用的是複寫紙，上層入境申報表海關會撕走，雪莉照片上放的是底下保留的離港申請表。比較需要注意的是「發出地點和時間」要填寫的是旅行證件的發證地點，不是出發地。旅行證件號碼填台胞證的號碼或是港簽的號碼，不是護照號碼。發出地點台胞證一般會是廣東，證件上會寫。

在香港刷卡基本上各家的信用卡、簽帳金融卡都要收取1.5%的刷卡手續費，並不是很划算，而且很多店家接受Apple Pay、Google Pay卻不收信用卡。建議大家如果沒有要到百貨公司購買精品，直接使用現金就可以了。另外，香港雖然免稅，但經過觀察精品的價格並沒有比較便宜，甚至Chanel和Dior的櫃哥櫃姐直接言明，現在已經全球統一價格，所以其實也不是很建議到香港去買精品。

到香港與其刷卡，不如刷八達通！是比悠遊卡還有更多功能的存在。交通、便利商店、莎莎甚至多數餐廳和街邊小吃都能直接刷八達通。雪莉到香港直接一口氣充值港幣300元，6天5夜大約剩50元港幣。從機場出來往地鐵機場線的地方就有服務台可以購買八達通，如果已經有八達通的旁邊也有機台可以加值，比較不需要排隊。

飯店WiFi本來就慢，而且基本上大家晚上回到房間都會刷手機、看影片，所以飯店的網路通常很不通順，睡前想看個電影或是YouTube，連飯店的WiFi都是不斷轉圈圈。所以雪莉一律是連手機的熱點，看1080P或是720P的影片基本上沒有問題，不會被認為數據過度使用，而且一般此時也不是尖峰時間。現在大家也喜歡隨手發影片限動，因此個人真的強烈建議選無限流。

到當地降落以後再換SIM卡不然可能導致失效，換完以後給手機5–10分鐘的時間完成交握。另外，這種SIM卡使用的是當地電信業者，不論是跟哪一個賣家訂購都要遵守公平使用原則，所以不要想著一個人買，大家連熱點。除了如果走散找不到人之外，還可能因為不正常使用而被限速限流。點此了解 香港電訊管理局公平使用原則 。

根據香港產品環境責任條例，現在對拋棄式的塑膠產品有管制，2024年4月22日起旅館不再提供拋棄式的盥洗用具和梳妝用品，所以不會提供牙刷、牙膏。盥洗用具要自己帶或是到當地購買，雪莉平時對口腔衛生比較有要求所以本來就習慣自己帶。另外，雪莉這次住的皇悅酒店，酒店大廳有自動販賣機可以購買拋棄式的洗漱梳妝用品，但不一定每一家都會有。

不是每一家飯店都會提供瓶裝水，而依據產品環境責任條例，飯店並不能提供塑膠瓶裝水。香港的水蠻貴的，不過在機場和所有公共運動場所都有飲水機。所以雪莉這次帶了水壺，並且我們一人買了一瓶1.5公升的大罐瓶裝水，喝完以後再到飯店附近的籃球場裝水。去迪士尼的時候也是帶著空瓶，園區內每一個洗手間都有飲水機，離園以前再把瓶子通通裝滿。買水的錢都省下來了，帶水壺是香港自由行攻略的省錢大技巧。

一般在台灣不管是餐廳還是路邊攤都一定會有一大包面紙，所以大家應該很難想像去香港要準備什麼包含吃飯要自己帶紙。

另外，除了大間的飯店外，香港的小餐館用餐環境跟台灣的餐廳真的不能比，跟價位無關，衛生比較接近我們的小吃攤。如果會介意，建議大家另外帶一包濕紙巾。

香港的電壓是220福特，跟台灣是不一樣的，所以跟雪莉一樣長頭髮習慣帶吹風機出遊的美女們記得，不要帶吹風機！吹風機帶去是會燒壞的！這真的是香港自由行注意事項的一大重點。可以選擇在當地購買，但雪莉覺得最好的方式就是選擇有吹風機的飯店住宿。

手機和電腦一般本身就具備變壓功能，豆腐頭一般也都是110–220V，轉接後不用變壓可以直接使用。前面說過的自帶吹風機，就算轉接以後還是會燒掉，不要用喔！

雪莉個人還蠻推薦旅遊的時候可以帶 3合一的磁吸充電座 ，這樣轉接頭就不用帶那麼多。個人蠻推薦這款 Lydsto的，還能拆開來單獨作為磁吸行動電源 ，一箭雙鵰。這次住在 皇悅酒店 ，床邊的鬧鐘剛好有磁吸充電功能、2個USB孔和一個一般雙頭插座孔。雪莉只用了充電線和一個電腦的type-C豆腐頭，所有電器一次衝上，轉接頭甚至都沒從箱子裡拿出來。