「富士豬排 (とんかつ富士 ) 微風南山店」新開幕，祭出期間限定優惠，7/1 起到店家喊停為止 ( 以FB官方粉絲團公布為準 )，『吃多少，就送多少現金券』！這樣的好康，身為日式豬排愛好者的我們，豈能錯過？趁著平日，微風南山卡友，免消費就可以停車 2 小時，我和老婆準時 11 點就來搶＂鮮＂！

這次「富士豬排 微風南山店」『吃多少，就送多少現金券』的活動，其實比＂買一送一＂更划算，為什麼？文末將會揭曉答案。

聽說開幕當天，超過 50 位藝人到場力挺，難怪櫃台上的花籃裡的名牌，看到的都是藝人的大名。

典型日式餐廳的裝潢，簡潔乾淨，以木質調為主。狹長型的店面，座位看起來好像不多。

走進來才發現別有洞天，廚房占據一角，川流不息的送出各種餐點，忙而不亂。

店員會先詢問是否第一次用餐？若是，則會詳細介紹每一道餐點，解說十分認真，巨細靡遺。

就座後會送上一杯茶，但不是熱茶，而是冰麥茶。炎炎夏日，冰麥茶正好解渴，就不知道冬天會不會改換熱茶？

桌上的調味料有木罐中的七味粉，三罐玻璃瓶中，由左至右分別是用來沾豬排的甘味豬排醬、以及淋在高麗菜絲的胡麻醬、和風醬。內用以手機掃碼點餐，有選擇障礙症的朋友，可以慢慢研究菜單，不會有壓力。

「富士豬排」最有名的當然就是炸豬排，食材嚴選台灣 CAS 認證豬肉大廠，SGS 認證日本低温熟成技術的「氷雪熟成豚」，以優質生鮮麵包粉包裹，放入全自動恆溫油炸機中油炸，確保每一塊豬排都用最佳時間和溫度，達到最佳口感。油品也很講究，以芥花籽、軟質棕櫚油製作而成，定期更換新油，絕無油耗味。

不過，豬排雖好，「大海老腰內豬排套餐」更受我的青睞，因為套餐內容除了有熟成腰內豬排，還有「富士豬排」引以為傲，超過 20 公分長的黑虎大草蝦。一套雙享，海陸通吃，這才是大享受！

所有套餐都可免費續加白飯、小菜、高麗菜絲、味噌湯，即使是大胃王，應該也能吃飽。

如果你覺得套餐份量太多，也有丼飯可以選擇；丼飯除了內容比較簡單，可以免費續的品項也只有小菜。不過，「富士豬排」相當佛心，並不會要求同一桌人都必須同樣點套餐或是丼飯。

除了內用，也有外帶的選擇，趁萫這一波『吃多少，就送多少現金券』的活動，內用之後，可以考慮多帶幾份外帶，分享給沒時間來現場的家人、朋友。

高麗菜絲切得相當細，淋一些胡麻醬添香，再加一點和風醬，香、甜、酸兼具，爽脆的口感，不管搭配豬排或大海老一起吃，都超解膩。

吃日式豬排不可或缺的儀式感，就是親自手磨白芝麻。磨碎的白芝麻，散發迷人的香氣，淋上豬排醬拌一拌，就是炸豬排的最佳拍檔。

這麼優惠的活動，想當然一定開店就客滿，還好廚房的手腳俐落，點完餐不用等太久，餐點就陸續上桌。

「大海老腰內豬排套餐」有分大小，大份 $459，小份 $409，差別在腰內肉的分量，這次我們點的是大份。

套餐的甜點是一小杯酸梅凍，冰冰涼涼，酸酸甜甜的很好吃，可惜這個不能續。

小菜分量很少，不過可以無限續。辣蘿蔔相當脆口，但是辣度對我們來說有點高；牛蒡絲口味不錯，不知道再續的時候，可不可以只要牛蒡絲？

味噌湯有兩種，上面兩圖是海瓜子味噌湯，下面兩圖是豬肉味噌湯；請仔細看，兩者的碗顏色不同。提得一提的是味噌湯再續的時候，是可以換口味的，但是，我覺得日式味噌偏鹹，不宜喝多。

我們當天喝到海瓜子味噌湯，裡面除了兩顆海瓜子以外，別無他物；豬肉味噌湯的料就蠻豐富，有洋蔥、馬鈴薯、白蘿蔔、紅蘿蔔、豬肉。不過，隔天我女兒去吃的時候，海瓜子味噌湯也有很多料，這就代表可能是店員不同，所造成的差異。

再來看看主菜的部分，一隻大海老，三塊腰內肉炸豬排；搭配少許生菜、一片檸檬、一坨黃芥末。

超過 20 公分長的黑虎大草蝦，果然貨真價實，比我的臉還長！聞起來香氣逼人，沒有油耗味；摸起來沒有殘油，相當乾爽。蘸一點塔塔醬，一口咬下，酥脆得不可思議，一點油膩感也沒有。蝦肉也比我想像的飽滿，鮮甜 Q 彈，每一口都是人間美味，堪稱極品！

日本低溫熟成豚名不虛傳，在酥脆的炸粉襯托下，更顯軟嫩香腴；我最喜歡的是豬排完全無筋，比其他名店的日式豬排更加軟嫩。

富士豬排丼，$279，只附小菜一碟，連湯都沒有。好在有麥茶，不至於太乾，小菜也可以續。

豬排很大一塊，上面蓋滿洋蔥和雞蛋，散發類似壽喜燒的香氣。

浸漬醬汁和蛋液的炸豬排，口感溼潤，軟嫩度反而不如炸豬排，醬汁偏甜，南部人一定很愛。

白飯是以日本稻作技術栽培的越光米，飽滿鮮甜，Q 彈軟糯，老婆讚不絕口！醬汁沈在碗底，記得要充分翻拌之後再吃，口感更佳。

文章開頭說「富士豬排 微風南山店」這次『吃多少，就送多少現金券』的活動，其實比＂買一送一＂更划算。為什麼？謎底揭曉：因為這次送現金券的金額是採無條件進位法。

舉例來說比較容易了解：我們這次點的餐點價格 ( 不計服務費 ) 是 459+279=738 元，因為採無條件進位法，所以結帳後就送 8 張 100 元的現金折價券。更佛心的是下次用餐時，可以全額折抵！簡直是史無前例的優惠，所以我才說這次『吃多少，就送多少現金券』的活動，其實比＂買一送一＂更划算啊！

良機稍縱即逝，喜歡日式豬排的朋友，趕快拿起手機訂位吧！

💥影音版：https://vt.tiktok.com/ZSYQfrnhF/

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富士豬排とんかつ富士 微風南山店

地址：台北市信義區松智路17號五樓

訂位電話：02-27228801

官網：https://tonkatsu-fuji.weebly.com/

FB：https://www.facebook.com/tonkatsufuji/



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