台南好吃川味麻辣燙滷味推薦！這間「川醉湘麻辣燙滷味」台南金華店，地點就位於中西區金華路三段上，位處宵夜一級戰區的川醉湘麻辣燙滷味，可說是這條路買晚餐、宵夜的好選擇，濃郁的中藥湯頭及香氣，在店外選料就能聞到，真的會讓人忍不住吞嚥口水呢~以朝天椒等辛香料為麻辣基底，共有6種等級辣度可挑選，私心推薦招牌鴨血、豆腐是必點，還有樓梯、滷蛋白以及豬腱肉都好好吃~

台南中西區「川醉湘麻辣燙滷味」金華店位置

喜歡吃川味麻辣燙滷味的人，這間「川醉湘麻辣燙滷味」台南金華店推薦你一定要試試！

金華路可說是美食及宵夜的一級戰區，其中這間「川醉湘麻辣燙滷味」也並列在厲害的宵夜首選之一，營業至23:00宵夜想來點什麼，有著濃郁香氣的川醉湘麻辣燙，香氣濃、味道夠，但吃起來又不死鹹也不膩口，吃過讓人好喜歡~

這裡不僅提供外帶，也有簡易的內用空間，如果不想外帶，直接在這裡就地吃起來也很過癮！

比較特別的是，他們雖然是川味麻辣燙滷味，但也有原味不加辣的風味，另外麻辣也有六種辣度可挑選~

這天來生意蠻好的，有人電話訂購了不少，都至少200~300起跳在點餐耶~

台南中西區「川醉湘麻辣燙滷味」菜單 MENU

來看看川醉湘麻辣燙滷味的菜單，大致上品項和一般的滷味種類一樣豐富且多樣化。

除此之外，有一般少見的滷蛋白，豆製品種類也很多樣化~

直接點滿兩大碗上桌啦，一整個色香味俱全的樣貌真迷人！

這裡的麻辣燙可以選擇做湯的，或是做乾的都可以，可以造自己當天心情做選擇喔~

招牌雙響(鴨血/豆腐)

他們家的鴨血、豆腐我只能說真的很好吃，如果你和我們一樣熱愛鴨血、豆腐，直接點招牌雙響就對囉~

鴨血脆中帶嫩，鹹香剛剛好，吃的時候一定要與麻辣燙底一起吃！

另外豆腐也好好吃耶~

他們家豆腐是那種嫩之餘，味道非常夠，但又不死鹹，吸滿滿的湯汁讓你一入口就是香氣與嫩度，讓心愛a忍不住一口接一口的就是招牌雙響，如果直接單買一份，回家加菜也很可以呢~

可以喝的麻辣湯、六種辣度可挑選

他們家麻辣湯頭以中藥熬煮，香氣濃郁但口感清爽不厚重，重點是不死鹹，喜歡喝湯的人絕對會愛~

不吃麻辣口味的人，可直接挑選原味，但如果你和我們一樣想吃辣又不太敢吃太辣，可挑選麻而不辣、微辣兩種，不但能吃到招牌辣度，還讓你越吃越過癮喔。

重點是這裡的湯頭還可以喝，喝起來不會死鹹，很夠味呢！

以朝天椒等辛香料入味的四川辣椒，與滷味攪拌後還能看到辣椒的顆粒喔，喜歡吃辣的人一定要試試他們家川味麻辣燙。

這豬腱肉滷搭配上辣椒口味真的的很可以，吃起來不會過柴，吸滿湯汁的豬腱肉融入辣椒香氣吃起來好對味！

刀削麵、鍋燒意麵

一般吃麻辣鍋都會習慣點科學麵，這次我們選了鍋燒意麵來吃~

口感絕對不輸科學麵，尤其是店家不會煮太軟，所以鍋燒意麵吃的時候還帶點微微脆度，吃起來Q中帶軟，麻辣湯與鍋燒意麵搭配一起特別的香氣更增添美味，好吃！

刀削麵則是很有飽足感，麵條走寬扁路線，吃起來比其它麵條更有咀嚼感，也是搭配主食的好選擇之一。

老油條、咕咾肉

老油條這迷人的食物，就是要趁吃麻辣燙時點一下才對，稍微川燙過會幫你擺在上層，要吃的時候記得要再吸滿滿湯汁，趁熱吃咀嚼起來油條濃郁香氣融入麻辣湯就是好吃，而且一定要點麻辣才夠味！

咕咾肉聽說是店家招牌肉品之一，事前炸過的咕咾肉，再泡入麻辣湯建議一定要趁熱吃，口感微脆微軟，肉質也很嫩口喔~

零卡蛋白、生食級蟳味棒、白蘿蔔

零卡蛋白根本是吃宵夜最好的理由吧XD

軟脆軟脆的蛋白，不會過爛，很新鮮耶~單吃有緩緩的中藥香氣，但個人更愛來一點麻辣的口感，瞬間增加不少風味~

心愛a最愛的蟳味棒，偶而犒賞自己一下沒關係，生食級口感就是不一樣，細緻度很夠，尤其是搭配麻辣湯底更讚。

白蘿蔔也是必點品項之一。

每天新鮮滷製的白蘿蔔，看那迷人的色澤，剛起鍋我們就趕緊先夾兩塊走XD 軟中帶點微微脆口，好吃~

樓梯、大黑豆干、五香豆乾、豆皮

吃麻辣燙當然是要豆類通通點起來~~

豆皮一定要來一份，吸滿滿湯汁的豆皮，細嫩的豆皮吃著吃著嘴邊散發湯底香氣，好喜歡。

喜歡吃帶有咀嚼感的人，樓梯務必不要錯過！

店家在川燙時拿捏剛好，所以樓梯還保有原本的脆度，吃起來脆中帶咀嚼感。

還有豆乾也是各人很愛的品項之一，大黑豆乾、五香豆干通通點起來~

五香豆干口感比較脆；大黑豆乾口感則比較嫩口，且容易吸附湯汁，別問我哪種好吃，身為豆類控通通都愛，更何況吃這類川味麻辣燙，豆類更能顯現出湯底美味，不但有飽足感又好吃。

豬皮

切成條狀豬皮，口感軟嫩輕輕咀嚼就化開，也好吃~

韓式年糕也是不少人的選項，這樣口味的韓式年糕特別又讓人印象深刻。

提供你們這家金華路上的川醉湘麻辣燙滷味，會是你晚餐和宵夜的好選擇~

店家名稱：川醉湘麻辣燙滷味 金華店

地址：台南市中西區金華路三段30號

電話：0983559518

營業時間：17:00~23:00

公休日：週日

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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