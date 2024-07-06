嘉義在地人都愛嘉義伴手禮老店「阿潘肉包」隱藏在肉包店最厲害的竟然是咖哩餃、蛋黃酥！這間嘉義阿潘肉包是在地超過60年的老店，嘉義分別有文化店、中正店兩個門市；說到阿潘肉包嘉義人都知道，店內賣著各式包子、包餡饅頭，傳統的包子更是許多老一輩在地人從小吃到大的美味，不僅如此隱藏在店內的咖哩餃、蛋黃酥更是人氣必買，甚至被網友喻為最好吃的咖哩餃、蛋黃酥嘉義就有啦，不管是自己吃或當成嘉義伴手禮都很可以~

嘉義「阿潘肉包」中正店

嘉義超人氣阿潘肉包，是許多在地人平日都會買的店，不僅僅如此甚至許多來嘉義旅遊的人也會把阿潘肉包當成嘉義伴手禮指標~

這次來「阿潘肉包」中正店，光是這條路段就藏匿許多嘉義必吃美食，例如像林聰明砂鍋魚頭、品安豆漿豆花等店都在這條路上，中正路一條街已經是許多來玩的遊客們訪街道之一，離開前還可以順勢帶上阿潘肉包禮盒，方便之餘好吃程度真的名列我們個人伴手禮名單。

店外擺設的可愛的豬肉鮮包公仔，模樣超萌~有趣的是店內人氣咖哩餃也有大模型，可愛的模樣讓心愛a忍不住拍照了起來~

阿潘肉包在地開業超過60年，中正店是嘉義第二間門市，於2024年才全新開幕，店內將傳統的氛圍融入現代感的小清新，空間非常好拍照，每個角落都能感受到店家用心，而且前往的當天，就有不少老客人前來購買。

阿潘肉包伴手禮專區，這一整面牆上放滿了阿潘肉包的特色伴手禮，有單一口味也有綜合口味，都可依照客人需求來製作。

烘焙商品裡，人氣指標就是咖哩餃、蛋黃酥兩種，相信我來阿潘肉包這兩種都一定要帶上，吃過真心推薦！

嘉義「阿潘肉包」菜單 MENU

阿潘肉包販售的種類來說很多樣，招牌的兩款肉包之餘，店內也有各種包餡饅頭可挑選。

烘焙商品部分有咖哩餃、蛋黃酥、鳳梨酥等伴手禮，另也有自製的豆漿、杏仁茶等飲料，

在官網上也提供很多宅配服務，例如有7-11超商冷凍取貨、冷凍商品宅配服務、常溫商品宅配服務喔~

還沒選購商品，店員就先送上一杯試飲的杏仁茶，就這樣一不留神被我們喝光了，還忘記要拍照記錄XD，杏仁茶濃郁溫順，冰涼的口感好好喝~

這天也發現好幾位長者都是專程為了他們家豆漿、杏仁茶來呢，容量分別有家庭號、小罐裝。

招牌鮮肉包、古早味肉包

阿潘肉包分別有兩種口味可挑選，古早味肉包(包子上頭有紅點點標記)、招牌鮮肉包。

現場一律都可以直接單買，送禮的話他們盒子也好可愛，10入裝可挑選口味並以夾鏈袋盛裝~

古早味肉包，包子皮帶點軟Q口感，是老一輩傳承下來的風味，口味上鹹中帶微微輕甜，內餡飽滿，肥瘦比剛好，豬肉吃起來不會鬆鬆的，最特別的是還有包入豆薯，口感上多了清爽感。

招牌鮮肉包也不錯，顏色比較深一點，吃起來鹹味比古早味更明顯，但又不會太鹹口，走一個溫和派系，兩種包子我們更愛傳統的古早味肉包，尤其是加了他們家辣椒醬，更是好吃。

包子控真的要來試試看，阿潘包子我真心覺得蠻好吃的~

咖哩餃

不得不說，他們家咖哩餃也太好吃了吧~~現場想買單顆、整盒都沒問題。

店員說咖哩餃一律每天新鮮烘烤，可愛的咖哩餃，打開塑膠袋就能聞到緩緩的咖哩香氣，咬下去不得了，外皮輕輕化開，邊咀嚼邊讚嘆濃郁的咖哩香氣，搭配上肥瘦剛好的絞肉，內餡吃起來飽滿扎實，真的好好吃喔~

吃完忍不住打開第二顆細細研究，他們家的餃子皮酥脆但很薄，內餡扎實吃起來不鬆散，相信我吃過一定會和我一樣繼續開第二顆XD

必須說，他們家咖哩餃自己吃都覺得吃不夠耶，帶回來一盒本來以為會放很久，一天就秒殺半盒了，這樣厲害的咖哩餃買來送人都好有面子呢~

將吃剩的一半直接放冷凍保存，第二天直接氣炸180度2分鐘，又或是傳統烤箱噴水後回烤5~6分鐘，口感神還原，真的厲害。

蛋黃酥

蛋黃酥真的每年都在吃，吃到大概都能預期蛋黃酥口感風味在哪了~

阿潘肉包的蛋黃酥，個人覺得也完全不輸咖哩餃，我猜這樣的手藝應該都出自同一位師父的手藝。

蛋黃酥切開後，內餡的料好飽滿沒有空洞，蛋黃酥皮非常脆口，甚至是切開後放置半天了還保有脆感，光是脆口的部分就加分不少，吃起來不甜膩，最重要的蛋黃濕潤不鬆散，陪襯的烏豆沙同樣不膩口，完美搭配，好好吃。

難怪會有許多網友推他們家蛋黃酥以及咖哩餃吃過一鳴驚人呢！

辣椒醬

置放在櫃檯前的辣椒醬，如果你喜歡來一點辣椒，他們家的辣椒先試了再說！

不吃還好，一吃停不下來~有別於一般常見的辣椒醬，以扁魚、辣椒等爆炒過的辣椒，吃起來有一股渾厚的迷人香氣，沾入包子更讓包子皮吃起來更有口感，好好吃~

原本以為是新品，店員說這其實是被客人催生出來的商品，原本私下做來自己吃、分享給客人加減賣，所幸直接正是當成商品販售，前陣子才第一天剛上架就賣出500罐，而且都是老客人呼朋引伴購買呢，建議如果喜歡吃辣椒的人，來現場一定要試試，不管是拌麵或做料理都很讚喔。

如果有來嘉義旅遊，或是有來文化路夜市逛街，記得一定要來這家阿潘肉包中正店看看，把最道地的嘉義伴手禮帶回家。

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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