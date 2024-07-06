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高雄吃到飽︱汕頭泉成沙茶潮鍋　老字號汕頭火鍋新型態，自助百匯不僅吃得巧、更能吃得超超飽！（高雄夢時代店）

2024-07-06 12:00:00 黑心喵娜 人氣：117
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窩客好文

黑心喵娜

發表篇數：592篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：

汕頭泉成沙茶潮鍋（高雄夢時代店）
phone07-8313388
place高雄市前鎮區中華五路189號6樓
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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夏天白天吃完飯，如果想到處走走散步消耗熱量，我還蠻常跑百貨公司這些有冷氣的賣場，然後邊逛邊順便蒐集各家餐廳的ＤＭ回家研究的，高雄夢時代基本上三天兩頭就會來，而且每層樓都有餐廳，所以想說就在眾多餐廳中，先選這家我們一直都想試看看的汕頭泉成沙茶潮鍋來用餐。


位於高雄夢時代藍鯨館６樓的汕頭泉成沙茶潮鍋也是點份套餐，然後多種蔬菜、火鍋料、飲料、冰品、特色熟食自取吃到飽的用餐形式。
而且用餐環境很有高級時尚又帶點復古感，當初閒逛經過時就很吸引我。

【自助百匯區】

提供了約十種蔬菜和菇類，還有一些火鍋料。








王子麵、鍋燒麵、科學麵、蒸煮麵……等麵食。


十多種調味料可以自行搭配成獨特沾醬。
特色沙茶醬則是左右兩邊都有放。


碳酸飲料、風味果汁、霜淇淋。
 

肉食狂歡霸王雙人套餐（兩份鍋底、任選６盎司肉品４盤）

第一次來用餐，要點什麼沒頭緒，服務人員便推薦這組【肉食狂歡霸王雙人套餐】可以選６盎司肉品四盤，共２４盎司的肉肉，不過依所選肉品區域不同，價格從988～1788元不等，當然還要加１０％服務費，但我覺得兩個人來吃，這個方案會比較划算啦！
尤其沒有想吃很多肉，一人１２盎司的份量對我們來說剛剛好，可以有較多的胃容量去吃蔬菜。

▼汕頭扁魚鍋

第一次吃當然要先吃他們的招牌汕頭扁魚鍋啊！

以油酥過的扁魚和赤尾青蝦為基底，搭配獨家秘製湯頭熬煮，再加入鹹芥茶和番茄片提高湯頭清爽度，煮滾時騰起的煙霧香氣陣陣，喝起來甘甜爽口，帶有扁魚和蝦皮炸過之後鮮與香。

▼花雕養生鍋

花雕酒與中藥香的湯底，入口溫潤清爽、花雕酒香四溢。


後方座位有客人點爆香石頭鍋，服務人員會在桌邊爆炒，香得要命啊！我下次也要來點這個！！！！
另外，除了湯底好喝有特色，鍋子也夠大，可以一口氣煮好多食材，不用怕煮到最後，整鍋湯變得很鹹、很稠。

▼沙茶醬

跟一般沙茶醬味道與顏色都非常不同，有點偏薑黃咖哩的顏色，還有著花生碎粒與花生香氣，沾肉同吃還能吃到花生顆粒帶來的脆口感，會讓人欲罷不能，把熱量控制拋諸腦後欸！
蔥薑蒜加日式醬油和白醋，是最基本的吃法，想加雞蛋的話要另購，一顆15元。
另外，加進南乳醬會讓味道更香些，有機會大家可以試試喔！

▼酒香雞腿丁

咬起來有彈性，邊咀嚼邊散發出溫和酒香，好吃，是下次會再點的品項！

▼特級梅花豬

只要不煮過頭，紅肉變白幾秒後就撈起，吃起來是滑軟不柴的，若在沾上特調沙茶醬，多了沙茶與花生香氣，讓其滋味更為濃郁溫潤。

▼蒜香辣味滷水（牛）

牛肉片軟嫩蒜香辣勁十足，而且後勁很強，一直吃的時候不覺得很辣，停下來之後辣勁一下子就覆蓋舌頭，非常下飯，若是再來瓶冰啤酒就更讚啦！

▼豚丼壽喜燒

豬肉帶有壽喜燒醬的鹹甜香，嗯…我覺得有比較鹹一點，不太適合我的口味，但先生吃得很開心。
熟食區的品項會變動的樣子，我之前看其他人文章有滷毛肚，今天來就換成了這兩款。

▼黑糖奶茶霜淇淋

最後的最後，一定要來杯霜淇淋解解熱、漱漱口口啊！今天是很濃郁、很台灣的黑糖奶茶口味呢！


坐走道旁雖然人來人往，但高度和方向找對了，散景會超漂亮！
 
▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！















 
▼用餐空間







如果想吃汕頭泉成的湯頭和獨家沙茶，而且食量大、怕單點太傷荷包的話，那這家汕頭泉成沙茶潮鍋新型態吃到飽，就很適合大夥兒逛百貨逛累時進來用餐喔！

🔷🔹🔷🔹🔷
汕頭泉成沙茶潮鍋（高雄夢時代店）
FB粉絲團】【GOOGLE地圖
地址：高雄市前鎮區中華五路789號6樓
營業時間：週一～週五11：30～14：30，17：00～22：00
　　　　　週六、週日11：00～22：30
電話：07-8313388

拍攝日期：2024.06.21
拍攝工具：Canon EOS700D
拍攝鏡頭：EF-S 24mm f/2.8 STM
§自費§
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
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