夏天白天吃完飯，如果想到處走走散步消耗熱量，我還蠻常跑百貨公司這些有冷氣的賣場，然後邊逛邊順便蒐集各家餐廳的ＤＭ回家研究的，高雄夢時代基本上三天兩頭就會來，而且每層樓都有餐廳，所以想說就在眾多餐廳中，先選這家我們一直都想試看看的 汕頭泉成沙茶潮鍋 來用餐。





位於高雄夢時代藍鯨館６樓的 汕頭泉成沙茶潮鍋 也是點份套餐，然後多種蔬菜、火鍋料、飲料、冰品、特色熟食自取吃到飽的用餐形式。

而且用餐環境很有高級時尚又帶點復古感，當初閒逛經過時就很吸引我。



【自助百匯區】



提供了約十種蔬菜和菇類，還有一些火鍋料。

















王子麵、鍋燒麵、科學麵、蒸煮麵……等麵食。





十多種調味料可以自行搭配成獨特沾醬。

特色沙茶醬則是左右兩邊都有放。





碳酸飲料、風味果汁、霜淇淋。



▼ 肉食狂歡霸王雙人套餐（兩份鍋底、任選６盎司肉品４盤）



第一次來用餐，要點什麼沒頭緒，服務人員便推薦這組 【肉食狂歡霸王雙人套餐】 可以選６盎司肉品四盤，共２４盎司的肉肉，不過依所選肉品區域不同，價格從988～1788元不等，當然還要加１０％服務費，但我覺得兩個人來吃，這個方案會比較划算啦！

尤其沒有想吃很多肉，一人１２盎司的份量對我們來說剛剛好，可以有較多的胃容量去吃蔬菜。



▼汕頭扁魚鍋



第一次吃當然要先吃他們的招牌汕頭扁魚鍋啊！