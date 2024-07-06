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來到高雄，發現這家堪稱高CP值的熱炒店，從串燒、乾拌麵到泰式椒麻雞和重慶烤魚，各種菜色都有，比許多熱炒店還要多元！爸媽和弟弟都極力大讚，家庭、朋友聚餐都很適合，推薦來高雄時可以揪來吃一桌～

鮮定味熱炒 (粉專)

📍高雄市楠梓區藍昌路352號

☎️07 364 0085

🕰週一至週日 16:30~00:30

鮮定味熱炒 交通及地理位置

最讓我有印象的就是他們繽紛的七彩燈籠天花板！非常有熱炒店的氛圍，甚至還帶有點熱鬧的日本廟會感！而且坐在戶外更有氣氛

室內空間多是以圓桌為主，整體明亮乾淨～

鮮定味熱炒 餐點

牛肉串 推薦★★★★★

牛肉串充斥豐沛肉汁，越嚼越有勁、香氣越是濃厚！羊肉串也很讓人意外的是，沒有太多討厭的腥味，依然能吃到肉質的香氣～

金沙油條 推薦★★★★★

這可不是一般的油條，裡頭填入花枝，加入金沙拌炒，味道鹹香帶辣，最讓人喜歡的是他的口感，咬下去先是油條的酥脆，接著是裡頭花枝的彈牙，多層次口感十分有創意！

檸檬蝦 推薦★★★★★

這道檸檬蝦完全征服爸媽的胃！淡淡檸檬香氣帶出蝦子的鮮甜，彈牙的肉質、微鹹又充斥酸香，非常好吃！

味噌魚 推薦★★★★★

放入嘴中便被他嫩口的肉質驚艷，其中的鹹香混著魚肉的鮮度，恰到好處的調味，真的會讓人一口接一口～

泰式椒麻雞 推薦★★★★★

招牌菜色絕對是必點！炸衣不會太厚，肉質紮實蘊含酥香，配上酸酸又微辣的醬汁，超級下飯～

隱藏版乾拌麵 推薦★★★★★

這碗是我覺得CP值超高的麵！銅板價格、是古早滋味～尾韻有些許胡椒香氣，更是加乘了鹹香的氣息，列為我私心的必點項目～

白菜胡椒雞湯 推薦★★★★★

甘醇的白菜香甜融進湯頭，其中辛辣的胡椒很是提味！裡頭的雞肉放進嘴中輕咬，肉質軟嫩不失咬勁～

重慶烤魚 推薦★★★★★

鮮定味的重慶烤魚大推！有濃濃的辣香、淡淡的麻感！魚肉吸足麻辣香，不小心會越吃越上癮！

很少和爸媽一起到熱炒店吃，這是第一次家庭聚餐在熱炒店，覺得滿不一樣的！鮮定味熱炒的菜色也都是長輩會很喜歡，店面頗有氣氛，帶朋友一起聚會也很適合！價位又算是滿高CP值，大推！