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台北|| 中山區 來吃不一樣的台式雞湯底拉麵 烏金仙草姥麵 好食雞米飯 吃了還想再吃 近雙連捷運站

2024-07-06 12:54:00 Mier♥戴小如 人氣：105
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窩客好文

Mier♥戴小如

發表篇數：397篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

姥夥房 中山店
place台北市中山區中山北路二段62巷38號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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cats

這個夏天已經來到了....真的好熱啊！

除了想吃冰之外，你還想吃什麼？！

我有的時候就會想要來一碗熱熱的麵

哈哈~很奇特吧？

明明就熱得半死，但還是想要來一碗麵

 

姥夥房-中山店

 

地址：台北市中山區中山北路二段62巷38號

營業時間： 11:30–21:00

電話： 02-7751 7331

粉絲頁：https://www.facebook.com/huo.fang.ramen/

 

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IMG_6601

雖然我在中山區工作，但其實吃飯很少在這附近

除了下班後跟朋友相約，方便約在附近外

其餘時間，我真的很少在這附近逛逛

可能是想要遠離公司((笑))

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四月去日本吃了好吃了拉麵後

還是會想念那好滋味！

然後看到很特別的烏金仙草拉麵和夥房麻辣姥麵

就算在公司附近，還是二話不說就直衝啦！

IMG_6560

店裡內用空間不大，剛好我們去吃飯的時間是離峰時段

所以就不用怕大熱天還要排隊

超級幸運~

IMG_6562

這裡有一點點老宅的感覺~

感覺很舒服！休假日就該這麼樣地放鬆一下

IMG_6571

不知道大家跟我是否有一樣的印象？

就是仙草不是應該都是甜的？

把仙草和雞湯一起熬煮會是什麼味道？

這湯頭的味道中，仙草是淡淡的

和雞湯搭配在一起，居然一點也不會違和！

居然還讓我覺得有蠻解油膩的口感

IMG_6576

烏金仙草拉麵的湯是黑色的！金光閃閃的感覺

而這個麵的舒肥雞肉是有炙燒過的~

所以帶點炙燒的香氣

湯頭帶一點點仙草的香氣！本身還是擁有雞湯的香甜唷

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夥房麻辣姥麵就有一點點像是個人的麻辣鍋

裡面有豆腐跟鴨血！豆腐很嫩，鴨血應該也是嫩的

因為我自己不吃鴨血，所以都給別人吃((笑))

IMG_6582

麵條的口感是我很喜歡的！

帶一點點硬度又不失拉麵的口感~

加上還有一整顆的溏心蛋！好滿足

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我喜歡姥夥房家麵和舒肥雞胸肉的口感

湯頭也很好喝，不會吃到後面有往鹹的感覺

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我喜歡舒肥雞胸肉勝過於叉燒肉

舒肥雞胸肉口感很軟嫩不柴也不怕會吃到肥肉的油膩感

雞胸肉一般大家都很怕吃到柴的口感

但姥夥房的完全不會！超級好吃

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其實我一進來，最期待的就是這個好食雞米飯

偷偷說我一看到菜單，第一個想吃的就是這個好食雞米飯

我很喜歡他們家的雞肉，是舒肥過的雞胸肉

而且表面是炙燒過的，所以一上桌就有著超級香的香氣！

不知道為什麼，就是感覺這個飯就是非常好吃的

那炙燒的舒肥雞胸肉~看了就好有食慾

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他們家的好食雞米飯~這是我最推薦的！哈哈~

他們家的好食雞米飯超級無敵好吃

我喜歡那個米飯的口感，每一口都吃得到香氣

真的會一口接著一口吃不停

這個味道是會回味的~~~好好吃

IMG_6572

周末想出門不知道吃什麼？！

那就來一碗喝一口就能感受到用心的台味雞湯拉麵

搭配一口接著一口的好食雞米飯！無敵啊((笑))

IMG_6606

我個人覺得姥夥房家的拉麵比較偏向台式拉麵

不是走日式風格！但一樣好吃~

吃飽飯，走出來就可以逛逛市集

中山站這裡的市集是假日才有的唷

吃飽後逛市集消化一下！感覺就是舒服

 

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Mier戴小如IG  miertai

 

 

姥夥房-中山店

 

地址：台北市中山區中山北路二段62巷38號

營業時間： 11:30–21:00

電話： 02-7751 7331

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台北 北台灣 拉麵 台式雞湯底拉麵 雞湯底拉麵 烏金仙草姥麵 好食雞米飯 中山區
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