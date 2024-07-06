台中科博館附近新開了一間非常有質感的日式菓子麵包店，店名很可愛，叫做晴天菓子，嚴選日本麵粉製作，主打日式菓子麵包，還有多款歐式麵包，品項多樣化，激推招牌鹽可頌，司康及蔥麵包也是糖糖的愛，還有最近夯到不行的可頌蛋塔在晴天菓子也買得到

晴天菓子位置

晴天菓子位在台中北區西屯路靠近健行路這邊，距離科博館非常近，店面小巧精緻，裝潢非常有質感，充滿濃厚的日式風格

晴天菓子的門口旁還設置了麵粉袋拼貼出來的麵粉牆，店家說上頭都是店內所使用的日本麵粉唷

晴天菓子環境

晴天菓子的店內空間不算大，裝潢溫馨，品項非常多樣化，建議下午兩點來品項最齊全，各式各樣的麵包應有盡有，絕對是麵包控的最愛

晴天菓子主打日式菓子麵包，還有歐式麵包、丹麥系列等，全店均採用日本麵粉製作，品項多樣化，價格也相當親民呢

糖糖第一次在麵包店看到酵母發酵箱，晴天菓子的麵包都是採用自製酵母來製作

現烤熱騰騰的麵包陸續出爐，每一款看起來都相當誘人呢

喜歡吃曲奇餅乾的朋友，在晴天菓子也可以買得到，有原味跟巧克力兩種口味的曲奇餅乾，都是採用日本北海道麵粉製作，入口即化的美味，不管是自己享用還是送禮都超適合

想吃香噴噴的蛋黃酥不必等中秋節，現在來晴天菓子就能買得到，每天新鮮製作，於7/31還有買五送一

冬瓜黑木耳露 100元

將大量黑木耳打碎，加上紅棗、枸杞及冬瓜磚熬煮，裡頭可以看到滿滿的黑木耳碎粒，用料非常實在

鹽之花 40元／個

晴天菓子的人氣招牌鹽之花，使用日本麵粉、天然星野酵母、天然發酵奶油及法國鹽之花製作，回烤之後外皮吃起來很酥脆，裡頭的麵包體相當鬆軟，除了迷人奶香味，還多了鹽之花的微鹹香氣

可頌蛋塔 65元

最近夯到不行的可頌蛋塔在晴天菓子也吃得到，外皮香酥脆口，內餡吃起來很綿密，帶有濃郁的雞蛋香及奶香味，裡頭還可以看到滿滿的香草籽，用料非常實在

蔥麵包 35元

晴天菓子的蔥麵包也超級香，使用日本麵粉、魯邦天然酵母，加入新鮮蔥花及雞蛋，蔥香四溢，麵包體相當柔軟，每一口都帶著迷人的蔥香味，整體吃起來也不會油膩，鹹香迷人，好吃

皇后生吐司 125元（週五、六、日限定販售）

這款皇后生吐司也是晴天菓子的招牌，只有週五、六、日才有販售，採用日本頂級熊本麵粉及發酵36小時天然魯邦種，口感軟綿濕潤，帶有迷人奶香味，單吃不必回烤就超好吃

於7/31前購買晴天菓子蛋黃酥享買五送一的優惠，還會附上精緻禮盒，超適合送禮

蛋黃酥 50元

採用日本麵粉、紐西蘭無水奶油、低糖紅豆沙及整顆新鮮鴨蛋黃，晴天菓子的蛋黃酥都是當天新鮮現烤，外皮香酥不油膩，內餡紅豆沙不會太甜，交織著鹹蛋黃的迷人鹹香，層次豐富，口味不輸蛋黃酥專賣店呢

原味司康 49元／3個

喜歡吃司康的朋友，糖糖超推薦晴天菓子的司康，目前口味有原味、蘭姆葡萄及巧克力，3入49元，採用日本麵粉、天然發酵奶油、魯邦天然酵母、紐西蘭牛奶等製作而成，糖糖買回家還有再用烤箱回烤過，外皮超酥脆，裡頭紮實帶有濃厚奶香味，吃起來不會乾乾的，吃完一顆還想再來一顆

蘭姆葡萄司康 49元／3個

採用日本麵粉、天然發酵奶油、紐西蘭牛奶，加入蘭姆葡萄酒醃製的葡萄乾，一樣將司康烤至微微焦香，口感紮實，除了濃郁奶香味，還多了葡萄乾的香甜

台中好吃麵包店再推一間！台中北區新開幕質感麵包店晴天菓子，主打日式菓子麵包，還有多款歐式麵包，採用日本麵粉及自製酵母，用料實在，麵包好吃不脹氣，建議下午兩點多來品項最齊全，每天晚上七點半過後還有隱藏版優惠，現烤麵包買三個85折，買五個75折，買越多越划算