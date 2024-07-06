來墾丁玩總會想大塊朵頤美味海鮮燒烤，墾丁海鮮百匯自助餐吃到飽大推墾丁凱撒大飯店所屬的自助餐廳『發現西餐廳』，上回在墾丁夜市時東買一點西吃一下花不少但吃不飽，倒不如來吃海鮮自助百匯，一口價吃飽飽…讓你吃到心滿意足，現在上網先買好，平均大人每位900元還不用被加收10%服務費，這麼超值一定要先把電子券買好。

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✦ ｜屏東海生館｜｜｜

墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」如何前往？

發現西餐廳位在墾丁凱撒大飯店2樓，飯店停車位有限，車位僅提供給飯店住客，機車可停外圍馬路旁，開車過來就要早點過來找附近停車位，我們入住墾丁大街上的飯店，邊走邊逛過來要15分鐘，也可搭公車至「小灣」站下車即可(每趟23元)。

一下公車就是小灣海水浴場，歡樂的聲音遠遠就能聽到。

走到對面即是墾丁凱撒大飯店。

發現西餐廳位在飯店的2樓，可走階樓上去。

也可搭飯店賣店旁的發現西餐廳專用電梯上來。

墾丁凱撒大飯店｜發現西餐廳 收費

中午時段目前不營業，只營業晚餐用餐時間為100分鐘，每日分為A、B餐期

A❯ 17:30~19:10、B❯ 19:30-21:10

平日/小假日收費：成人$1080/位、兒童 $600/位

假日/大假日收費：成人$1280/位、兒童 $700/位

以上需加收10%服務費

兒童計價收費為6歲(含)以上至11歲(含)以下為標準，需出示身分識別證件，或未出示證件時依身高110cm~140cm之間計價

❱ 限時

有限定部份特殊如：春節、大假日無法使用，可查閱官網

發現西餐廳｜用餐環境

發現西餐廳的用餐空間風格以峇里島風為主題，用藍海白雲色調來襯托，整個就是清新明亮的網美餐廳。

美麗的魚拓印牆面，現場看有小震憾感。

走到底靠窗面海灘的座位視野特別美，我們選坐這一區。

發現西餐廳｜海鮮．冷盤

通常大家第一區都會從海鮮下手，海鮮與冷盤小菜區在同一區。

螃蟹、半殼淡菜、花枝、扇貝、海藻沙拉、蔬菜時令沙拉、蔬菜沙拉、海苔酥雞蛋沙拉…等等，心想為何沒有蝦，原來蝦在戶外碳烤區，平常自助餐較少吃到碳烤蝦…相當滿意這樣的安排。

發現西餐廳｜爐烤牛排．熱燴料理

後面餐台的爐烤沙朗牛排好誘人！！開餐不久就引來食客排隊取肉，搭配烤香料時蔬菌菇味道更棒。

餐台還有：烘菜鱸魚佐日式奶油、韓式燉牛腩、現煎鮮魚、鐵板羊肉料理、義大利麵…

日式咖喱炒蟹、日式辣味噌炒雞、韓式醬燒燉排骨、韓式泡菜炒飯，每道都鹹香夠味。

韓式鐵板燒肉可以自行包生菜一起吃更道地美味。

拿好第1盤接著再來拿第2盤才肯開吃。

比薩炸物區與韓式大醬湯區則在另一區，也有專為素食準備的菜色，但料理品項沒那麼多就是了。

發現西餐廳｜日式壽司．生魚片．現點現做手捲

接著就是進攻日式壽司生魚片區，有美味的散壽司、豆皮壽司、韓式泡菜牛肉飯卷、韓式蔬菜飯卷、蝦壽司、特製壽司。

生魚片有：鮭魚、章魚、鯛魚、鯖魚，以及日式小菜：韓式生菜花枝、五味章魚、梅汁南瓜、脆梅。

鮭魚控的我，立刻夾上一盤滿滿的鮭魚，章魚生魚片也好鮮。

現做手捲可選擇蟹肉、鮮蝦、龍蝦沙拉、魚卵，趁人還不多，快跟師傅點了2個魚卵手捲。

手捲是連我女生都能一口塞的份量，滿足~

發現西餐廳｜DIY自助燙煮區

DIY自助燙煮區分為2個，一區是壽喜燒風味湯底區，食材也較偏向日式火鍋，把想吃的食材放裡湯鍋裡燙煮再撈起就行。

另一區是清燙湯頭，食材偏台式燙青菜、麵條，再淋上肉燥，同樣是哪樣想吃多少都自己動手加。

同區餐台蒸籠有蒸小肉粽、紫心地瓜、栗子、馬鈴薯、紅蘿蔔。

發現西餐廳｜戶外燒烤

戶外露台BBQ燒烤區，有廚師戶外碳烤香腸、雞翅、五花肉，露台布置成露營風~但不敵戶外的溫度，氣氛拉滿但還是想坐室內吹著涼舒服吃美食。

韓式醬碳拌海蝦、日式蜜汁碳烤雞翅、韓式碳烤豬五花、馬告烤香腸、日式清酒燜蛤蠣、韓式辣炒年糕，大推韓式醬碳拌海蝦~

發現西餐廳｜沙拉．水果．冰品

沙拉吧有多種生菜食材可供挑選，也有多款乾果、沙拉醬。

人氣較高的是拌好的凱撒沙拉，這青脆新鮮的模樣…我也吃了不少。

多款起司乳酪可單吃或搭配沙拉風味更佳。

另一邊是新鮮水果區，有正在產季的西瓜、哈蜜瓜、紅火龍果、柳橙。

冰品有日式霜淇淋與莫凡彼冰淇淋，霜淇淋有香草、綜合、抹茶，而莫凡彼6種口味有：夢幻香草、義大利起司、糖漿核桃、巧克力、草莓、太妃波奇。

發現西餐廳｜甜點．啤酒．飲料

甜點櫃沒有浮誇排滿滿的甜點，倒像是來到精品甜品店般，精緻的甜點櫃擺放甜點，把想要吃的甜點告知師傅再一樣樣從冰箱取出。

十勝生乳奶霜凍(內含花生)、焦糖洋梨蘋果、香草乳酪巧克力、楊枝甘露、草莓北海道、芒果百香乳酪、板栗香緹乳酪、炙燒岩漿起司、梅花凍、北海道生乳泡芙。

每樣甜點的份量不多，讓你能多品嚐到幾種甜點，記得要留點肚子空間給甜點。

甜點還有芒果西米露與巧克力噴泉，歐風麵包與法國麵包也在這區。

氣泡水提供四種糖漿可以調製成不同口味的氣泡水，還有義式咖啡機也有多款咖啡讓你選。

軟性飲料有韓式柚子茶、陽光柳橙、黃金烏龍茶、可樂、雪碧。

啤酒提供金車柏克金的兩款限量啤酒，黃金拉格啤酒、科隆啤酒，一鍵自動幫你裝好一杯滿滿泡沫的冰釀啤酒。

*18歲以下請勿喝酒，喝酒不開車*

上次來墾丁玩晚餐吃墾丁大街花近1500元還吃不飽，這次多花點預算來大嗑海鮮大口喝啤酒~滿足指數好高，現在有線上優惠電子券，計劃要來墾丁玩的朋友快入手。

墾丁凱撒大飯店-發現西餐廳

連結：官網｜FB｜

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路6號(Google地圖)

電話：08-886-1888

營業時間：晚餐用餐時間100分鐘2個時段分為 A❯ 17:30~19:10、B❯ 19:30-21:10

店家/景點資訊

店家名稱：墾丁凱撒大飯店-發現西餐廳

所在地址：臺灣屏東縣恆春鎮墾丁路6號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-21:00

店家電話：08-8861888 Google即時導航





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