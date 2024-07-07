說到串串我可是吃了不少家，這次帶著辣妹來擼串看看有多辣多傳統。

這次來到大安區延吉街的聚面在國父紀念館1號出口附近，這店古色古香的裝潢看上去很有氛圍。

走進店立馬穿越時空般，中國風有客棧的感覺也很文青，一樓座位數不多（人多拍到人就不好意思了），牆上寫著閉眼隨便點樣樣都好吃讓我們對這家串串更有興趣了。

地下一樓訂位人數多就會開放，晚上來這聚餐的人蠻多建議先訂位，依人數需求可以併桌大家聚在一起擼串更開心。

來看看菜單有什麼吸引我的：點餐方式掃描桌上QR code 選擇鍋底再依照個人喜好選擇面食或其他菜品、小菜、飲料再去自助區拿串

串串香火鍋：

四川麻辣鍋底(2-4人)198元 四川麻辣鍋底(單人)28元

酸白菜鍋底(2-4人)198元 酸白菜鍋底(單人)28元

串串香均一價10元有個人鍋一個人也能來擼串,我們

選了麻辣鍋底等等就可以去自助區拿串，這麵食口味蠻多的我每個都好想試試哦！

拿上盤子就開始一把把拿誰在那邊做選擇，擼串當然是整把拿才過癮！

看著一桌也太有食慾了吧！

麻辣鮮香的鍋底特地為台灣地區設計的店家用菜籽油煉製，使用多種辣椒熬煮湯頭微微麻再來辣味湧現在舌尖上味道不會太過油膩是可以喝的湯頭很溫柔的辣度。

先來打個油碟一會沾著吃才更美味，店家會送上乾碟而這兩個醬料會讓串串吃起來有不同的感覺。

醬料區還有油潑辣子吃辣的朋友一定要試試這個醬料，它的口感香氣足麻而醇厚辣而不燥。

太熱了先喝杯九曲紅梅解解熱氣，這個居然是用酒瓶來裝還真有那麼會事。

先來吃川味二八麻醬面上桌要先吃不然會坨掉，二分芝麻醬八分花生醬再加麻辣醬，簡單的面先把它拌勻。

再拌的過程香氣微微飄來濃郁的芝麻與花生醬，一口往嘴裡去麻麻辣辣的感覺慢慢在味蕾打轉，辣再轉甜再來點麻這個面太有層次了吃起來很Q彈滑順很好吃，這面太讓我們意外了！

串串的菜品種類沒有太多，有點可惜不過食材都很新鮮，現在就讓我們實現擼串的自由吧！

辣妹問我說怎麼吃：肉串跟青菜都各拿點放進鍋裡，等個1~2分鐘拿起來沾醬料碟就可以了。

麻辣牛肉一定要拿很嫩很好吃。

誘人的麻辣鍋底讓食材更加有味道了！

麻辣牛肉厚薄剛剛好一定要沾乾碟那辣椒面，微微辣帶點麻牛肉又嫩口挺好吃的，蓮藕片吃起來很爽脆，菜品種類比較少有點可惜其他都還不錯。

怕辣的可以沾油碟讓鮮美度更加也可以解辣，我們再加點油潑辣子麻中帶辣讓食材更加美味了！

川辣香土豆吃起來爽脆開胃微微香辣感

這份量蠻多的沒吃過的人可以試試！

金黃酥脆的小酥肉單吃肉質鮮嫩多汁，下鍋熱一下吃起來別有一番風味。

用餐心得：這家串串雖然菜品沒有太多其他小菜跟湯底還有麵食都非常的優秀，擼完串身上居然沒有麻辣鍋的味道這麼神奇，來這擼串三五好友或是自己一個人都能吃的很開心。

交通便利：⭐⭐⭐⭐

環境氛圍：⭐⭐⭐⭐

回訪機率：⭐⭐⭐⭐

店家資訊：

店名：聚面

地址：台北市大安區延吉街131巷37號

營業時間:11:30-15:00/17:00-22:00

訂位電話:0924 112 286

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