來到沖繩國際通滿滿都是美食餐廳，當天晚上帶著一個想吃拉麵的心打開地圖隨機找一間吃，看到這間巷弄中的「琉家拉麵(Ryuya Honten)」，圖片的拉麵是黑色湯頭非常吸引人絕對嚐鮮一下，吃一次直接讓我們愛上獨特的蒜香湯頭製作而成的拉麵，看到名稱「琉焦」兩個字還以為是真的故意用到微焦的拉麵來吃，實際看過菜單才知道是用大蒜的黑色醬汁調配而成，這也是我第一次吃到拉麵的蒜香味是如此的濃郁久久不會散去。

餐廳資訊

琉家拉麵 名稱 : 琉家拉麵(松尾本店)

日文 : 町の麺処(琉家本店)

英文 : Ryuya Honten

電話 : (+81)98-862-3480

地址 : 沖繩縣那霸市松尾1-6-8

營業時間 : 週一~週二、週四~週日 11:30-22:30

營業時間 : 週三公休

X(Twitter) : 琉家(@ryuya_group)

Instagram : 琉家(@ryuya_group)

從單軌列車「縣廳前站」步行8分鐘或「美榮橋站」步行12分鐘即可抵達，在國際通上會看到一間軍用品店旁的巷子走進去就會看到餐廳

餐廳環境

餐廳的空間不算大最多可以容納到20位左右，一進來前方就是吧台區

左邊是一般的木桌區，以兩人桌及四人桌為主，走道剛好是一個人可以通過的空間

以兩人桌的空間來說算滿寬敞的，放上餐點以及冰水壺還有多餘的位置

牆上有貼上飲品的菜單，下方是餐具以及醬料區

醬料推薦的是「蒜泥」跟「辣酸菜」，加在拉麵裡面可以提味讓整碗的香氣更濃郁

店內還有展示不少鹹蛋超人裡面的角色跟怪獸，看來老闆應該是一位超級鐵粉~

門口旁邊還有展示招牌的「琉焦蒜豬骨麵」，上面滿滿一層就是蒜的黑醬料

菜單

餐點在門口就有放上幾道招牌的餐點，最便宜不到700日圓就能吃到

桌上的菜單每種口味都有實際的圖片輔佐，拉麵有分成是否要加溏心蛋價格差100日圓，個人建議是既然來了就直接加上去有畫龍點睛的效果

飲品類以酒精飲料為主，非酒精類的滿推薦水果飲料的

以下兩種就是這次點的拉麵，一個湯麵一個沾麵剛好兩種口味都可以品嚐看看

餐點介紹

飲料點了「芒果汁」跟「鳳梨汁」，左邊比較偏黃色的是芒果汁，喝起來芒果香非常濃郁第一口真的有驚豔到。右邊是鳳梨汁喝起來酸味比較沒有那麼明顯，主要是鳳梨的香味跟甜味為主

這次除了點拉麵跟沾麵之外，還點了一份煎餃(6顆)當作小菜

第一碗是「琉焦蒜豬骨麵+溏心蛋」，上面海苔還印有老闆的頭貼跟標語滿可愛的

豆芽菜鋪在上面還沒有泡浸湯之前吃起來非常爽脆多汁，也能中和店拉麵的味道

叉燒切的比較薄不過還是滿有咬勁的，沾滿蒜的黑醬汁吃味道更加濃郁

溏心蛋中間蛋心還保有液態狀，煮的過程時間跟溫度都拿捏得非常好，吃起來軟嫩彈牙

拉麵是比較偏向細麵，硬度煮的是中間偏硬是我滿喜歡的口感，這樣吃起來咬勁十足

湯頭黑色的醬料來源就是用洋蔥、大蒜製作而成的，聞起來蒜香味非常濃郁不過喝起來口味沒有想像中的重，可能因為有洋蔥所以有淡淡的清爽感

第二碗是「海鮮豬骨沾麵+溏心蛋」，不知道是不是錯覺沾麵少了湯份量似乎沒有比較少XD

第一口可以先直接吃吃看原味的拉麵，除了能感受到麵條本身的Q勁外咀嚼的過程中還能慢慢釋放出更多的麵香

一開始以為海鮮豬骨是熬製的湯頭而已，沒想到湯匙一撈裡面有不少豬肉塊，肥肉瘦肉都有吃起來更有味道

麵條沾滿湯之後一口吸入非常過癮，麵條的Q彈加上海鮮豚骨的香氣一起吃味道非常好

如果浸泡的時間久一點吃起來的味道會更濃郁，在額外加點醬料區的蒜泥以及辣酸菜，吃起來香辣過癮完全變成另一種美味

餃子的口味是「阿古豬煎餃」，這也是來沖繩必吃的豬肉品種，看菜單時也是因為看到阿古豬三個字就直接點下去

煎餃的底部帶點微微的焦色，吃起來有脆度外皮厚度的咬勁非常好

一口咬下裡面的豬肉汁瞬間流出來，雖然這張因為光線有點糊但還是能看到滿滿反光的湯汁

再拿一顆沾海鮮豚骨湯吃吃看，豬肉的香味更加明顯煎餅皮吸附湯汁濕潤的口感吃起來非常滑順

結語

雖然是一間臨時起意找到的拉麵店，但出來玩總是要這樣嚐試看看處處都是驚喜，這是繼第一天「追風丸拉麵」後讓我滿印象深刻的日本拉麵，除了黑色吸引人的醬料外，湯頭調味恰到好處也是這間店能夠這麼熱門的原因，當天是還沒到晚餐時間去店內就快坐滿人(冬天很早就天黑)，如果是兩人以上用餐幾乎都是拉麵跟沾麵都有點，然後大家分著一起享用，因為兩種餐點都有各自獨特的魅力，也是沖繩當地滿具有特色的拉麵店之一。