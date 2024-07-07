來到高雄新崛江，怎麼能不試試這裡的美食呢？

今天就帶你們來到人氣甜點店—— 莓塔咖啡館新崛江店 ，這裡的起司蛋糕可是高雄知名的。從入口即化的綿密口感到多種口味的選擇，每一口都能讓你感受到甜蜜的滋味。

口味多到讓人眼花繚亂，來一次根本吃不完！他們的甜點選擇非常豐富，每天都有不同的驚喜口味，不管你是重度起司控還是偶爾小酌一口，都能找到心頭好。

莓塔咖啡館-起司蛋糕的天堂

莓塔咖啡館的起司蛋糕聲名遠播，琳瑯滿目的口味讓人看得眼花撩亂。每次來都可以在這裡找到不一樣的驚喜。

比較可惜的是點餐時要以現場提供的口味為主，並不是想吃什麼口味就一定點得到，有些特別口味還需要加價哦！像我們點的栗子就要加價。

超值套餐，雙重享受

▲主餐(義大利麵/燉飯)+70元可升級套餐(湯品＋指定飲品)、套餐加購手作蛋糕可折20元。

義大利麵

▲朋友點清炒義大利麵，覺得口味偏清淡，不過內料還是給滿多的。

烤飯/燉飯

▲烤飯/燉飯是這裡的另一大特色，肉給得很大方，並且用鐵鑄鍋盛裝，拌開來還冒著煙，鍋氣十足！

吃起來有點像石鍋拌飯的感覺，我覺得還不錯。

玉米濃湯，每口都有料

▲加購套餐有附玉米濃湯，莓塔咖啡館的玉米濃湯每口都有料，還算不錯。

推薦起司蛋糕

這次我點了栗子、巧克力和檸檬口味的起司蛋糕，真的是每一口都驚艷！

栗子起司蛋糕

▲栗子口味的起司蛋糕，裡面真的有整顆栗子，口感非常綿密，稍微偏甜，喜歡栗子的朋友不要錯過喔！

巧克力起司蛋糕

▲可以看到他們起司的份量很多，巧克力口味的起司蛋糕則是微苦微甜，充滿了大人的滋味。

這種微妙的苦甜平衡，讓人忍不住多吃幾口，巧克力控必點。

檸檬起司蛋糕

▲我的最愛是檸檬口味的起司蛋糕，酸甜可口，就像初戀般清新。

檸檬的清爽剛好可以中和起司的膩感，讓人忍不住一口接一口～酸甜的感覺，真的是讓人回味無窮。

店內氛圍溫馨，適合聚餐

▲莓塔咖啡館老闆娘很熱情，充滿了濃濃的家庭氛圍。這裡的空間寬敞，不管是家庭聚會還是朋友聚餐，都非常適合。

▲FB或Google打卡按讚還有贈送杯子唷~

莓塔咖啡館店鋪資訊

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莓塔咖啡館新崛江店

地址：高雄市新興區忠孝一路69巷2號1樓

電話：07 331 6201

營業時間：11:00~21:00（週二公休）

莓塔咖啡館新光店

地址：高雄市前鎮區林森三路193巷25號

電話：07-3388190

營業時間： 10:30–20:30（週三公休）

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