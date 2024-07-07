【宜蘭食記】一香飲食店

之前在宜蘭吃過文昌炸醬麵和頭城麻醬麵瑞宏小吃，這次來試試這間隱藏在北館市場內的一香飲食店，這間是經營超過一甲子的在地老店，他們的炸醬麵、麻醬麵、餛飩湯都是店內招牌必點，如果貪心想要一次吃到麻醬和炸醬兩種還有雙醬麵的選擇，來宜蘭市區這家值得吃吃看！
開車前往可停宜蘭市中央停車場。
▲一香飲食店位在北館市場內，點餐的廚房和用餐區分別在兩側，找好位置再前往點餐區點餐。
▲店家的餛飩都是現包現煮，保證新鮮。
▲店內共有兩個用餐區，雖然空間不大坐起來略擁擠，但是有冷氣就要給讚！夏天用餐這實在太重要了。
▲一香飲食店菜單：有各式湯麵、乾麵，也有冷凍的餛飩可自行回家料理。
▲麻醬麵(大) 60元：大份的有雙倍的麵量但價格也多一倍，乾麵很陽春沒有任何配菜和配料，麵條使用細白麵，軟硬度剛好，麻醬有淡淡花生和芝麻香氣，醬汁整體口味偏淡。
▲魚肉丸湯 50元：一份有兩粒魚丸，魚丸口感扎實，魚腥味不是很明顯，湯頭口味溫和不會死鹹。
▲餛飩湯 40元：餛飩是薄皮的，滑嫩好入口，餡料也醃製得很夠味，搭配乾麵剛剛好。
雞蛋糕短評：麻醬整體口味偏淡，麻醬香氣不是很明顯，喜歡重口味的建議可以點雙醬麵，餛飩魚丸湯可點來搭配麻醬麵，店內用餐空間雖然不大但有冷氣。
用餐環境★★★
餐點★★★★
服務★★★☆
CP值★★★★
【一香飲食店美食資訊】
地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路137巷7號
電話：039323289
官網：facebook
營業時間：06:30–16:30
外送：
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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