為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【宜蘭食記】一香飲食店 - 隱藏在北館市場內，在地人吃了一甲子的炸醬麵

【宜蘭食記】一香飲食店 - 隱藏在北館市場內，在地人吃了一甲子的炸醬麵

2024-07-07 16:27:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：271
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：715篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

一香飲食店
phone03-9323289
place宜蘭縣宜蘭市康樂路137巷7號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

【宜蘭食記】一香飲食店

 

之前在宜蘭吃過文昌炸醬麵頭城麻醬麵瑞宏小吃，這次來試試這間隱藏在北館市場內的一香飲食店，這間是經營超過一甲子的在地老店，他們的炸醬麵、麻醬麵、餛飩湯都是店內招牌必點，如果貪心想要一次吃到麻醬和炸醬兩種還有雙醬麵的選擇，來宜蘭市區這家值得吃吃看！

開車前往可停宜蘭市中央停車場。

【宜蘭食記】一香飲食店

▲一香飲食店位在北館市場內，點餐的廚房和用餐區分別在兩側，找好位置再前往點餐區點餐。

 

【宜蘭食記】一香飲食店

【宜蘭食記】一香飲食店

▲店家的餛飩都是現包現煮，保證新鮮。

 

【宜蘭食記】一香飲食店

【宜蘭食記】一香飲食店

【宜蘭食記】一香飲食店

▲店內共有兩個用餐區，雖然空間不大坐起來略擁擠，但是有冷氣就要給讚！夏天用餐這實在太重要了。

 

【宜蘭食記】一香飲食店

 

【宜蘭食記】一香飲食店

▲一香飲食店菜單：有各式湯麵、乾麵，也有冷凍的餛飩可自行回家料理。

 

【宜蘭食記】一香飲食店

 

【宜蘭食記】一香飲食店

【宜蘭食記】一香飲食店

麻醬麵(大) 60元：大份的有雙倍的麵量但價格也多一倍，乾麵很陽春沒有任何配菜和配料，麵條使用細白麵，軟硬度剛好，麻醬有淡淡花生和芝麻香氣，醬汁整體口味偏淡。

 

【宜蘭食記】一香飲食店

魚肉丸湯 50元：一份有兩粒魚丸，魚丸口感扎實，魚腥味不是很明顯，湯頭口味溫和不會死鹹。

 

【宜蘭食記】一香飲食店

餛飩湯 40元：餛飩是薄皮的，滑嫩好入口，餡料也醃製得很夠味，搭配乾麵剛剛好。

 

雞蛋糕短評：麻醬整體口味偏淡，麻醬香氣不是很明顯，喜歡重口味的建議可以點雙醬麵，餛飩魚丸湯可點來搭配麻醬麵，店內用餐空間雖然不大但有冷氣。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★


【一香飲食店美食資訊】

地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路137巷7號
電話：039323289
官網：facebook
營業時間：06:30–16:30
外送：
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
一香飲食店 一香飲食店麻醬麵 一香飲食店菜單 宜蘭小吃 宜蘭美食 宜蘭麻醬麵 宜蘭麵店 宜蘭炸醬麵
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#宜蘭小吃
morechevron_right
文章關鍵字
一香飲食店 一香飲食店麻醬麵 一香飲食店菜單 宜蘭小吃 more
檢舉
share
chevron_left

【新竹食記】籽田野菜屋-隱藏在新竹市區的昭和
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up