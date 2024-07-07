豐原超人氣曲奇餅進軍台中啦！逢年過節就會排隊的鴻鼎菓子，最近在南屯開了新分店，純白店面低調有質感，這裡除了鴻鼎菓子的各種伴手禮還有瞇瞇眼波士頓派兩個品牌，以後想買伴手禮選擇更多，而且不用大老遠跑去豐原囉！外縣市也可以線上購買～
鴻鼎菓子 南屯夢想店｜40秒影片搶先看
鴻鼎菓子 南屯夢想店在哪裡？
鴻鼎菓子南屯夢想店位在益昌三街，這附近感覺是住宅區，周遭還蠻幽靜的
鴻鼎菓子 南屯夢想店｜店內環境
一進入店內就嗅到空氣中淡淡的香氛味，明亮整齊的空間，還設置了窗邊長桌，讓客人可以放鬆試吃聊天
鴻鼎菓子 南屯夢想店｜免費拍貼機
更特別的是這裡雖然是伴手禮店，卻有免費拍貼機，小朋友一看到拍照就好開心
還可以自己添加有趣小貼圖
製作完畢掃QR code就能把大頭貼下載到手機裡好好玩
這是完全免費的體驗，我們拍了兩張作紀念，帶小朋友來剛好留下可愛的回憶
鴻鼎菓子 南屯夢想店｜吉祥物dodo熊
鴻鼎菓子的吉祥物dodo熊會不定期巡店，我們去的那天就有遇到，小朋友跟dodo熊抱抱的畫面也太療癒了吧！
鴻鼎菓子 南屯夢想店｜試吃區
沒吃過的朋友也不用擔心，這裡設有試吃區，餅乾都是直接給一整塊不怕你吃
還會提供在地優質冷泡茶，來南屯玩可以把這裡當成中繼站，休息一下喝喝茶
鴻鼎菓子 南屯夢想店｜黑膠唱片區
店內還有一個秘密角落，事先預約就可以在這裡聽著黑膠唱片享受下午茶時光，也可以帶自己收藏的黑膠來播放喔
鴻鼎菓子 南屯夢想店｜商品區
試吃後如果有喜歡的品項再去商品區挑選，讓你實際看到禮盒內部陳列，不會買回家才發現怎麼跟自己想得不一樣
秘醬熟成檸檬酥是後來推出，也相當受歡迎的新品，大家都吃過鳳梨酥，但檸檬酥應該很少見吧！
鴻鼎菓子 南屯夢想店｜瞇瞇眼全生乳波士頓派
在這裡除了可以買到鴻鼎菓子各種經典伴手禮，櫃台後方的冰箱中還有瞇瞇眼全生乳波士頓派
鴻鼎菓子四大天王｜秘醬熟成檸檬酥 購買連結
做成檸檬外型的檸檬酥看起來好可愛，打開包裝還能聞到淡淡檸檬香，微微酸香讓唾液忍不住分泌出來ＸＤ
內餡選用無籽、香水、四季三種檸檬調配出多層次風味，以新鮮檸檬汁與冬瓜餡慢火提煉，吃得到清爽的水果香氣與果肉口感
鴻鼎菓子四大天王｜愛心綜合堅果塔 購買連結
其中我最喜歡的還有愛心堅果塔，選用NP級堅果，有夏威夷果仁、杏仁、胡桃，還點綴了蔓越莓果乾，最後再淋上一層薄薄的北美楓糖糖衣
獨特的愛心塔皮是以手工捏製，加上人工挑豆排豆，吃起來顆顆飽滿酥脆，還入圍台灣烘焙大賞TOP30
鴻鼎菓子四大天王｜繽紛三色曲奇餅 購買連結
第一次購買的朋友可以先試試繽紛三色曲奇，全台唯一連續4年(2021-2024)
小朋友喜歡原味曲奇濃而不膩的奶香，我愛海鹽咖啡的香醇韻味，老公喜歡苦甜巧克力，一盒餅乾滿足三種味蕾
鴻鼎菓子四大天王｜專利包心噠啵曲奇 購買連結
噠啵曲奇是全台獨家專利的黑巧包心，兩層不同口味的曲奇餅，中間再加入包心巧克力，可以說是繽紛三色的升級版！也是2024年唯一入圍台灣烘焙大賞TOP30的曲奇
每一顆曲奇還要靠師傅手工填入黑巧內餡，製作很費工但入口有滿滿驚喜，也可以微波後品嚐邪惡的流心口感！
鴻鼎菓子南屯夢想店新開幕，店內除了能購買伴手禮，還有試吃、拍貼等有趣的互動環節，讓你有沉浸式五感體驗，還可以當成出遊的中繼站喔！
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鴻鼎菓子 南屯夢想店 | 全商品資訊
▋地址 : 台中市南屯區益昌三街108號
▋電話：(04) 2383-0189
▋營業時間 : 週一～週日 10:00～20:00
▋粉絲團 : 因為是你 ‧ 鴻鼎菓子
▋官網 : 鴻鼎菓子
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