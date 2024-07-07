豐原超人氣曲奇餅進軍台中啦！逢年過節就會排隊的鴻鼎菓子，最近在南屯開了新分店，純白店面低調有質感，這裡除了鴻鼎菓子的各種伴手禮還有瞇瞇眼波士頓派兩個品牌，以後想買伴手禮選擇更多，而且不用大老遠跑去豐原囉！外縣市也可以線上購買～

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鴻鼎菓子 南屯夢想店｜40秒影片搶先看

鴻鼎菓子 南屯夢想店在哪裡？

鴻鼎菓子南屯夢想店位在益昌三街，這附近感覺是住宅區，周遭還蠻幽靜的

鴻鼎菓子 南屯夢想店｜店內環境

一進入店內就嗅到空氣中淡淡的香氛味，明亮整齊的空間，還設置了窗邊長桌，讓客人可以放鬆試吃聊天

鴻鼎菓子 南屯夢想店｜免費拍貼機

更特別的是這裡雖然是伴手禮店，卻有免費拍貼機，小朋友一看到拍照就好開心

還可以自己添加有趣小貼圖

製作完畢掃QR code就能把大頭貼下載到手機裡好好玩

這是完全免費的體驗，我們拍了兩張作紀念，帶小朋友來剛好留下可愛的回憶

鴻鼎菓子 南屯夢想店｜吉祥物dodo熊

鴻鼎菓子的吉祥物dodo熊會不定期巡店，我們去的那天就有遇到，小朋友跟dodo熊抱抱的畫面也太療癒了吧！

鴻鼎菓子 南屯夢想店｜試吃區

沒吃過的朋友也不用擔心，這裡設有試吃區，餅乾都是直接給一整塊不怕你吃

還會提供在地優質冷泡茶，來南屯玩可以把這裡當成中繼站，休息一下喝喝茶

鴻鼎菓子 南屯夢想店｜黑膠唱片區

店內還有一個秘密角落，事先預約就可以在這裡聽著黑膠唱片享受下午茶時光，也可以帶自己收藏的黑膠來播放喔

鴻鼎菓子 南屯夢想店｜商品區

試吃後如果有喜歡的品項再去商品區挑選，讓你實際看到禮盒內部陳列，不會買回家才發現怎麼跟自己想得不一樣

秘醬熟成檸檬酥是後來推出，也相當受歡迎的新品，大家都吃過鳳梨酥，但檸檬酥應該很少見吧！

鴻鼎菓子 南屯夢想店｜瞇瞇眼全生乳波士頓派

在這裡除了可以買到鴻鼎菓子各種經典伴手禮，櫃台後方的冰箱中還有瞇瞇眼全生乳波士頓派

做成檸檬外型的檸檬酥看起來好可愛，打開包裝還能聞到淡淡檸檬香，微微酸香讓唾液忍不住分泌出來ＸＤ

內餡選用無籽、香水、四季三種檸檬調配出多層次風味，以新鮮檸檬汁與冬瓜餡慢火提煉，吃得到清爽的水果香氣與果肉口感

其中我最喜歡的還有愛心堅果塔，選用NP級堅果，有夏威夷果仁、杏仁、胡桃，還點綴了蔓越莓果乾，最後再淋上一層薄薄的北美楓糖糖衣

獨特的愛心塔皮是以手工捏製，加上人工挑豆排豆，吃起來顆顆飽滿酥脆，還入圍台灣烘焙大賞TOP30

第一次購買的朋友可以先試試繽紛三色曲奇，全台唯一連續4年(2021-2024) 獲得風味評鑑最高殊榮三星認證、 2024年獲網路溫度計統計為全台聲量第一的曲奇，經典原味、海鹽咖啡、黑巧克力，三種口味一次享有！曲奇餅的波浪感也很美，使用天然發酵草飼奶油製作，經過6000次打發，吃起來是入口即化的酥鬆感！

小朋友喜歡原味曲奇濃而不膩的奶香，我愛海鹽咖啡的香醇韻味，老公喜歡苦甜巧克力，一盒餅乾滿足三種味蕾

噠啵曲奇是全台獨家專利的黑巧包心，兩層不同口味的曲奇餅，中間再加入包心巧克力，可以說是繽紛三色的升級版！也是2024年唯一入圍台灣烘焙大賞TOP30的曲奇

每一顆曲奇還要靠師傅手工填入黑巧內餡，製作很費工但入口有滿滿驚喜，也可以微波後品嚐邪惡的流心口感！

鴻鼎菓子南屯夢想店新開幕，店內除了能購買伴手禮，還有試吃、拍貼等有趣的互動環節，讓你有沉浸式五感體驗，還可以當成出遊的中繼站喔！

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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鴻鼎菓子 南屯夢想店 | 全商品資訊

▋地址 : 台中市南屯區益昌三街108號

▋電話：(04) 2383-0189

▋營業時間 : 週一～週日 10:00～20:00

▋粉絲團 : 因為是你 ‧ 鴻鼎菓子

▋官網 : 鴻鼎菓子

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