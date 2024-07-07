南港 CITILINK 結合百貨商場、美食餐廳、交通轉運要道的重要機能。也是台鐵、高鐵、捷運南港站三鐵共構的購物商城所在。更是旅人朋友相約會面的重要地標。

南港 CITILINK有許多連鎖餐廳聚集在 C 棟。這次親子聚餐的地點就選在該棟 8 樓的【BELLINI Pasta Pasta 南港潤泰店】，一家遍及全台北中南都有據點的貝里尼義大利餐廳。非常適合三五好友聚餐的好去處，逛街吃飯一站滿足。

BELLINI Pasta Pasta南港潤泰店，店外的舒適等候區。

等待服務人員引領入座的服務台。

營業資訊

BELLINI Pasta Pasta 南港潤泰店

評分： / 4.6

/ 4.6 地址：忠孝東路七段369號 CityLink南港店, C棟 8樓南港區台北市台灣 11561( 地圖 )

電話：02 2651 0811

營業時間

星期一: 11:00 – 21:30,

星期二: 11:00 – 21:30,

星期三: 11:00 – 21:30,

星期四: 11:00 – 21:30,

星期五: 11:00 – 22:00,

星期六: 11:00 – 22:00,

星期日: 11:00 – 21:30

星期一: 11:00 – 21:30, 星期二: 11:00 – 21:30, 星期三: 11:00 – 21:30, 星期四: 11:00 – 21:30, 星期五: 11:00 – 22:00, 星期六: 11:00 – 22:00, 星期日: 11:00 – 21:30 官網、FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通 : 台鐵、高鐵、捷運南港站。

➡️ 線上預約訂位

用餐環境

服務人員帶領我們用餐的位置是個視野非常好的座位，只可惜午後的雷雨破壞了遠眺 101大樓的景致。但灰濛中醞釀的窗外雨景似乎也籠罩著幾分的神祕和詩意。

BELLINI Pasta Pasta 南港潤泰店，餐廳的義式咖啡機吧檯。

廚務人員料理美味餐廳的所在。

【BELLINI Pasta Pasta 南港潤泰店】，餐廳場域很寬敞。容納人數多，但尖峰用餐時段還是電話預約或線上訂位較保險。

用餐時間基本上不限時，除非客滿。可以很輕鬆用餐毫無壓力。

【BELLINI Pasta Pasta 南港潤泰店】，餐廳環境走木質暖調元素格調襯托黑白照片的牆面，清新溫暖的簡約風格，整體清爽明亮的舒適空間讓客人可以享受無壓力的自在感用餐空間。

BELLINI Pasta Pasta 的服務人員正忙著整理收拾客人結束用餐的餐盤用具情形。

BELLINI Pasta Pasta 南港潤泰店 菜單

BELLINI Pasta Pasta 菜單，簡約清新封面，餐點品項和精美圖片讓人看得眼花撩亂。以義大利餐廳為主題呈現的餐點大約不外乎從沙拉、開胃菜、披薩、義大利麵、燉飯、牛排，甜品、飲品等 。甚至也提供了蔬食料理。

※ 以下菜單圖片取自 BELLINI Pasta Pasta 官網

※ 菜單內容變動調整請依【BELLINI Pasta Pasta 南港潤泰店】官網 或現場菜單公布為主※

點餐形式可分個人用餐的單點或者多人聚餐的套餐方式 。喜歡懶人式的點餐如我，就直接採套餐方式將經典的沙拉、開胃菜、披薩、義大利麵，飲品全部網羅吃飽。雙人經典套餐的份量足夠兩人吃還能打包呢 !

雙人經典套餐 用餐分享

雙人經典套餐 1280 元，超值實惠的餐點。320 元以內的沙拉、260 元以內的開胃菜、380 元以內的披薩、280 元以內的義大利麵各一份，120 元的飲品兩份。想品嘗限額外的餐點只要補其差額即可升級，酒精外飲品除外。

煙燻鴨胸陳年黑醋沙拉 ( 單點 340 元 升級加價 20元 )

超喜歡這道沙拉，誘人的煙燻香氣總是讓人魂縈夢牽。香甜軟嫩的櫻桃鴨胸搭配著酸爽的陳年黑醋味道真的很合拍。還有紫生菜、烤櫛瓜、切片水煮蛋、核桃、蔓越莓果乾、還點綴了香吉士。讓整個沙拉好豐盛，口感昇華。比一般以大量的美生菜為主的沙拉真的很討喜。新鮮好吃程度讓我一個人吃的都見底了。很值得推薦的沙拉料理。

西西里酥炸鮮蝦魚餅 ( 單點 340 元 升級加價 20元 )

一份有四塊的西西里酥炸鮮蝦魚餅，以魚漿和鮮蝦混和裹粉油炸的魚餅，口感扎實酥脆搭配著酸甜辣醬、檸檬汁是道開胃菜。擺盤以香菜、萊姆片點綴其中，有著夏日般的清爽感。只可惜魚餅餡料沒有實體蝦肉，吃起來有些寂寞空虛感．

羅勒青醬鮮蝦野菇起司披薩 ( 單點 360 元 )

對於菇類食物的愛好者的我，對這道手工窯烤比薩很滿意。滿滿的綜合菇、白蝦、松子，森帕瑪起司粉和羅勒青醬，真的誠意滿滿。薄脆的餅皮帶著香 Q 的口感，原汁原味好吃。淋上服務人員推薦的獨家低溫焙製以精選的辛香料和橄欖油特製的辣油。整個風味更提升更過癮，有種越吃越涮嘴的感覺。原本怕辣的心魔顯得好多餘。

蔥香蒜味淡菜蛤蜊麵 ( 單點 260 元 )

滿滿的鮮甜的淡菜和蛤蜊應是這道義大利麵的主角，可惜的是讓辛辣的香蔥搶味而不是提味，保留麵心的義大利麵彈牙有嚼感，但鹹味太重，讓這道義大利麵大敗好感相形失色許多。

悠活舒緩茶 熱飲( 單點 100 元 )

午後不適合咖啡的我，只好點壺無咖啡因的悠活舒緩茶熱飲，沁涼清新的薄荷香、清爽宜人的茶味。好適合在酷暑的夏日舒緩身心的茶飲。

熱帶鮮果冰紅茶 ( 單點120 元 )

以蘋果和柳橙片調製的鮮果冰紅茶，淡淡茶香水果味，消暑解膩的口感。年輕人的最愛。