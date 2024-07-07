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【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩小菜不可錯過，出南港車站走路6分鐘可達

2024-07-07 23:13:00 李大人吃遊記 人氣：111
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窩客好文

李大人吃遊記

發表篇數：80篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

闞記涼麵
phone02-2788-2391
place台北市南港區興華路108號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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夏天到了，吃涼麵是再好不過的選擇，位於台北市南港的「闞記涼麵」雖然是一間小店，但擁有Google Map評論4.1顆星，可見有多讓食客們喜愛，堪稱南港美食。出南港車站走路6分鐘即可到達。

【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩

台北南港美食 闞記涼麵 店家資訊

闞記涼麵
地址：115台北市南港區興華路108號
電話：02-27882391
營業時間：週一到週六，07:00–20:30 (週日休假)

台北南港美食 闞記涼麵 外觀與內部環境

【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩

闞記涼麵」位於南港車站對面的興華路上，店面不大，這次是週六傍晚來用餐，但人潮還算不少，可見的確獲得附近居民喜愛。為了怕大家發不出「闞」的音，老闆還特地在看板上標注音符號ㄎㄢˇ。

【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩

店裡空間狹小，大概4-5張桌子，雖然有冷氣但也不用太期待，畢竟是開放式空間而且跟料理區併用。不過吃涼麵花不了太多時間，為了美食忍一下還好。

台北南港美食 闞記涼麵 最新菜單

【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩

雖然叫做涼麵店，但賣的品項還真不少，連炸醬麵、羹麵都有，還有各式各樣的滷味搭配！

【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩

點餐的話，可以拿這張菜單以及一張白紙，在上面寫下你想吃的餐點（跟忠南飯館一樣）然後去櫃檯結帳。

台北南港美食 闞記涼麵 美食上桌

【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩

大碗的涼麵份量挺多的，芝麻醬很香，加上少許蒜泥，湯汁很清爽，讓人一口接一口的吃下去。

【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩

本店沒有提供芥末醬，但有辣椒醬可以加一下，嗜辣的人可以添加一些更開胃。

【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩

湯品的部分，完全沒有味噌湯，不過貢丸蛋花湯也是很好喝，尤其蛋花打的很細，相當神奇。

【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩

小菜的部分很值得點，每個都相當入味好吃。

【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩

皮蛋豆腐的豆腐只有一半，但只要30元，就成本來看是可以接受的。

整體來說，「闞記涼麵」的涼麵麵條爽脆感十足，搭配剛剛好的醬汁與調味，非常適合夏天品嚐。

很難得在涼麵店還可以吃到多種小菜，重點是味道也都很美味，讓人更增加了來這間店的興趣。

來南港玩時，除了南港車站上的餐廳之外，興華路上的「闞記涼麵」是很平價親民的選擇喔！

【台北南港美食】闞記涼麵，南港車站前的平價親民美食，多樣精彩

台北南港美食 闞記涼麵 交通地圖

闞記涼麵
地址：115台北市南港區興華路108號
電話： 02-27882391
營業時間：週一到週六，07:00–20:30 (週日休假)


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