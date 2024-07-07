夏天到了，吃涼麵是再好不過的選擇，位於台北市南港的「闞記涼麵」雖然是一間小店，但擁有Google Map評論4.1顆星，可見有多讓食客們喜愛，堪稱南港美食。出南港車站走路6分鐘即可到達。

台北南港美食 闞記涼麵 店家資訊

闞記涼麵

地址：115台北市南港區興華路108號

電話：02-27882391

營業時間：週一到週六，07:00–20:30 (週日休假)

台北南港美食 闞記涼麵 外觀與內部環境

「闞記涼麵」位於南港車站對面的興華路上，店面不大，這次是週六傍晚來用餐，但人潮還算不少，可見的確獲得附近居民喜愛。為了怕大家發不出「闞」的音，老闆還特地在看板上標注音符號ㄎㄢˇ。

店裡空間狹小，大概4-5張桌子，雖然有冷氣但也不用太期待，畢竟是開放式空間而且跟料理區併用。不過吃涼麵花不了太多時間，為了美食忍一下還好。

台北南港美食 闞記涼麵 最新菜單

雖然叫做涼麵店，但賣的品項還真不少，連炸醬麵、羹麵都有，還有各式各樣的滷味搭配！

點餐的話，可以拿這張菜單以及一張白紙，在上面寫下你想吃的餐點（跟忠南飯館一樣）然後去櫃檯結帳。

台北南港美食 闞記涼麵 美食上桌

大碗的涼麵份量挺多的，芝麻醬很香，加上少許蒜泥，湯汁很清爽，讓人一口接一口的吃下去。

本店沒有提供芥末醬，但有辣椒醬可以加一下，嗜辣的人可以添加一些更開胃。

湯品的部分，完全沒有味噌湯，不過貢丸蛋花湯也是很好喝，尤其蛋花打的很細，相當神奇。

小菜的部分很值得點，每個都相當入味好吃。

皮蛋豆腐的豆腐只有一半，但只要30元，就成本來看是可以接受的。

整體來說，「闞記涼麵」的涼麵麵條爽脆感十足，搭配剛剛好的醬汁與調味，非常適合夏天品嚐。

很難得在涼麵店還可以吃到多種小菜，重點是味道也都很美味，讓人更增加了來這間店的興趣。

來南港玩時，除了南港車站上的餐廳之外，興華路上的「闞記涼麵」是很平價親民的選擇喔！

台北南港美食 闞記涼麵 交通地圖

闞記涼麵

地址：115台北市南港區興華路108號

電話： 02-27882391

營業時間：週一到週六，07:00–20:30 (週日休假)