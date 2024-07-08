要來推薦這一家想吃很久的帝王蟹吃到飽鍋物店，超新鮮的食材隨你吃

位於在桃園大興西路上的力二帝王蟹鍋物放題桃園店

主打頂級新鮮食材帝王蟹、和牛、天使紅蝦、生食級干貝都無限享用

不只鍋物還有結合日式料理前菜也是無限加點，多樣化料理讓人食指大動

平日還有提供限定炭烤帝王蟹與酸辣開胃的泰式冬蔭功，快點來力二大啖一番吧

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力二帝王蟹鍋物 | 菜單

力二帝王蟹鍋物放題桃園店，成人只要2098元+10%，就能享受帝王蟹自由

除了新鮮好吃的帝王蟹外，還有結合日式料理與各式各樣新鮮海鮮、頂級肉品無限享用

用餐時間為 2 個小時 點餐時間為 1.5 小時

兒童110cm~130cm 499+10%

幼兒未滿110cm 100元清潔費

力二帝王蟹鍋物 | 環境介紹

力二位於在鬥佐燒肉的二樓，直接走進燒肉店前往二樓用餐

就可以看到指引的標示牌

一上到二樓就可以看見寬敞的用餐環境，提供多種選擇

用餐環境寬敞舒適，不會感受到壓迫感

包廂用餐區也是桃園聚餐推薦餐廳，很適合三五好友大啖美食

最多容得下八人，最大的特點是圓桌居然可以一次煮兩鍋

真的很便利於多人聚餐時解決食材煮太慢的問題

還有4-6人座位，公司聚餐、家族聚餐也是不錯的選擇

兒童遊戲區

還有小小的遊戲區讓父母暫時解放雙手，小朋友吃飯很容易就吃飽

就會開始鬧人，這時有個遊戲區可以讓父母休息一下下，超級貼心的設計

甜品區

有兩款超人氣冰淇淋，meiji、哈根達斯共有八種口味，還有雪糕可以挑選

飲料區

飲料吧喝到飽，冷熱飲有30多種選擇

麒麟、海尼根啤酒

夏日炎炎就想喝杯冰涼生啤，啤酒綿密細緻泡沫，入口相當清爽

下班聚餐小酌一下，不用額外付費無限暢飲

力二帝王蟹鍋物特調

特調酒以琴酒為基底，加入氣泡酒與石榴/藍柑橘/柳橙/鳳梨果醋來製作

口感清爽，果香十足

醬料區

蔬菜區

力二帝王蟹鍋物 | 餐點介紹

川味麻辣湯底

辣中帶麻、鮮香、醇厚，肉肉涮入湯底好吃入味

肉汁與湯汁融合口感更加豐富麻辣湯底的辣椒與花椒互相融合

刺激開胃不太吃辣的我也能接受

蔬菜昆布

使用蔬菜、昆布熬煮的清爽湯頭煮帝王蟹以及海鮮再適合不過了

完全不會搶走海鮮的風味，在吃蟹肉還能感受昆布淡淡香氣呢

泰式冬蔭功

平日限定湯頭，冬陰功酸酸辣辣超開胃湯底酸中帶辣，還能感受到淡淡的椰香

配上海鮮也能感受原汁原味香茅和檸檬葉香氣讓整個湯頭更清爽

前菜綜合生魚片

喜歡吃生魚片的人有口福了來到力二也能享受到生魚片自由耶

還有超甜的生食級干貝

炙燒鮭魚握壽司 炙燒干貝握壽司

焦香氣四溢的握壽司，直接吃了各兩個，難以抗拒的魅力

入口能感受鮭魚的脂香 還能感受到干貝的甘甜滋味

龍蝦花壽司

花壽司搭配上美乃滋口感濕潤我很喜歡還有點綴鮭魚卵視覺上看起來非常不錯

海膽鮭魚茶碗蒸

好高級的蒸蛋，裡面有海膽、鮭魚卵還有鮭魚肉

每一口都像布丁般一樣滑嫩，還能感受到甘甜滋味還有濃郁的海膽風味

蒲燒鰻飯

裹附鹹甜鹹甜的濃郁醬汁調配的恰到好處，入口令人唇齒留香

肉質鮮嫩彈牙吃起來不油膩

鰻魚厚厚的一塊，咬下一口肉質軟嫩，配著軟Q的白飯好好吃

和牛滷肉飯

特製的和牛肉燥淋在白飯上，鹹香濃郁的湯汁搭配溫泉蛋

讓和牛滷肉飯香氣與口感層次更上一層樓

焗烤帝王蟹、生蠔、扇貝

色香味俱全的焗烤海鮮系列，可以選擇帝王蟹、生蠔、扇貝

金黃奶香十足的焗烤搭配海鮮也是很好吃

我最喜歡的是焗烤帝王蟹，鹹香回味~

扇貝鮮甜搭配奶香焗烤，大小朋友都搶著吃

限定炭烤帝王蟹

力二帝王蟹鍋物平日才吃的到的炭烤帝王蟹，烤好幫你端上桌

店員也會來教學如何用剪刀完整處理蟹肉

新鮮炭烤的帝王蟹多了一分炭香味，肉質自然的鮮甜，不須再搭配醬汁

海鮮基本盤

超新鮮奢華海鮮盤，有帝王蟹、草蝦、白蝦、天使紅蝦、淡菜、蛤蠣

鮮蚵、青衣、鱸魚、石斑，超狂海鮮盤

勺勺喜歡把海鮮用蔬菜昆布湯來煮，海鮮的甜會自己釋放出來

帝王蟹大約煮8-10分鐘就可以出鍋囉！

蟹螯的部分可以煮到10分鐘確保熟透撈起~

店員也推薦我們可以試試看海鮮煮在冬蔭功湯底

本身冬蔭功就是以"蝦"為主角很適合將新鮮海鮮加入會更鮮甜呢!!!

順便把蔬菜一起煮，想吃酸酸辣辣的口味，熱天好開胃

把海鮮食材煮起來垂延三尺、食指大動，吃完心靈都被滿足了~~~

每一種海鮮口感都很揪C

一口咬下飽滿肉汁的帝王蟹在嘴裡散發出鮮甜感，平常很難得這樣吃

力二上菜速度也很快，不怕你吃，這是吃到飽最在意的部分

鍋子裡完全沒有停止煮帝王蟹，我的手跟嘴也沒有停滯

肉肉的部分也是提供頂級的肉品，有嫩香牛滑、頂級無骨牛小排、見島和牛、極上雪花牛

極黑霜降牛、極致牛舌、西班牙伊比利豬、香草春雞腿無限續點

嫩香牛滑

鮮香Ｑ嫩的牛滑，入口也是香味十足、滑嫩多汁，搭配川味麻辣湯底真的超合

牛滑嫩口涮嘴讓人回味，也是我這次來到力二喜歡的菜色之一

頂級無骨牛小排

超美的油花恰似大理石一樣的紋路，肉質結實略帶筋感

但涮至約7分熟過後筋感轉化為香脆，整體軟嫩不柴

見島和牛

肉質軟嫩帶嚼勁，肉味濃郁，但相比其他和牛吃起來更為清爽

油感不會太種可以吃好幾盤不膩的肉肉

極上雪花牛

油脂與肉很均勻，鮮嫩的肉肉吃起來不柴不膩，還能感受到油脂香氣息

涮個8秒口感最佳~~

極黑霜降牛

很有嚼勁的霜降牛，細細的油脂紋路分布在肉汁中，多汁口感與濃厚肉味

極緻牛舌

自己吃完一盤的牛舌，完全不會有牛腥味，薄薄一片涮個3秒夾起多汁彈牙

還有脆脆的口感，完全不會有難以咀嚼的問題，超級推薦一定要點來吃

頂級伊比利豬

跟牛肉一樣好吃的伊比利豬也是勺勺吃鍋物一定會吃的肉肉

鍋物店都超級貴，在力二也是伊比利豬自由，大口大口吃肉超級爽!!!

不誇張它的肉質很鮮嫩，不用煮到全熟就可以夾起

甜品手工豆花、布朗尼( 限點一份)

餐後可以手工豆花、布朗尼二擇一，無提供吃到飽服務

手工豆花

手工製作豆花豆香十足，無添加任何配料就好好吃，尤其特調的黑糖水融入其中

豆花口感超綿密紮實、入口即化

牛奶熔岩布朗尼

沒很愛甜點的我愛上了這個布朗尼，巧克力味好濃郁還有層次感

糕體扎實外酥內濕潤，加熱後搭上香草冰淇淋超對味

力二帝王蟹鍋物 | 用餐心得

力二是目前我在桃園吃到飽第一名火鍋，整體真的無法挑剔

以為食材昂貴會故意拖時間不上桌，但真的就是不怕你吃

勺勺對於不新鮮的海鮮一吃一定會過敏，在這裡沒有這個問題

讓我吃的好滿足，就連熟食前菜也都讓我很難忘，結束後都怪自己沒再多吃一點

推薦力二帝王蟹鍋物放題給大家，真的是桃園推薦鍋物餐廳，也是桃園聚餐首選

店家資訊

力二帝王蟹鍋物放題 桃園店

地址: 桃園市桃園區大興西路二段8號2樓（由鬥佐燒肉入口進入）

電話: 03-358-1122

營業時間: 12:00~15:00 、17:00~21:00

最後收客時間為13:00及19:00

LINE官方｜@z2sbsb

臉書: https://www.facebook.com/Z2SBSB/

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