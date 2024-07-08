Neo滿2歲超級幸運抽到幼兒園，要準備上課了! 而幼兒園新生入學該準備的用品呢?

幼兒園即將開學，很多新手媽媽跟勺一樣深怕東西準備不齊全

幼兒園必備的開學用品有: 寢具、安撫小物、餐具、水壺、衣物、衛生用品、書包

依學校需求來準備幼兒園的用品清單

這次勺勺要來開箱伯尼寢具兒童睡墊，因為Neo的皮膚很敏感又怕熱

為了讓他到幼兒園也可以睡得安安穩穩，挑選了伯尼寢具超親膚的兒童睡墊

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研究了Neo帶去幼兒園的寢具，看了韓國、日本還有歐美國家的品牌

最終還是選擇台灣品牌伯尼寢具的兒童睡墊，品質有保證

我幫Neo選擇幼兒園午睡三件組寢具的要點就是

透氣性：他的肌膚較敏感，需要透氣度夠的寢具，才不會留了滿頭大汗把皮膚抓傷

舒適性：睡墊要有一定的厚度，枕頭、棉被、睡墊材質要親膚，才不會睡的不舒適

安全性：底部要有防滑，知道自己小孩的個性，一定會跳來跳去，不小心可能就滑到受傷

好收納便利性：孩子好收拾，媽媽清潔可以丟入洗衣機洗

幼兒午睡墊寢具有分兩種版型，一種是睡墊另一個睡袋

睡袋好處寶貝不容易踢被子，因為可以直接用拉鍊拉起來，但是缺點Neo不喜歡被束縛

睡墊三合一我覺得蠻能活用，畢業後其實都還能繼續使用，CP值算蠻高的

伯尼寢具60支天絲兒童睡墊三件組

伯尼寢具兒童睡墊，通過SGS檢驗不含甲醛及游離螢光劑，給Neo使用很安心

60支100%天絲，布料厚實柔軟、親膚細緻、對易敏肌很友善

小朋友汗腺特別發達，需要材質乾爽透氣與排汗，才會睡得安穩舒適

伯尼寢具天絲兒童睡墊特色

睡墊躺起來有一定的厚度，不會讓孩子直接睡在硬硬的地板上

底部防滑，避免在使用時移位，或者奔跑時踩到滑倒

最特別的是他有三顆鈕扣，可以固定枕頭，防止在睡眠時滑走

而且睡墊的長度有135公分，我看了好幾個牌子，就屬伯尼的睡墊夠長

因為想到幼兒園只有那幾年，買睡袋有點不太實用，選擇睡墊三件組實用性大

趁著開學前就讓Neo熟悉自己的睡墊，以免到了幼兒園不知道是自己的

午睡以及晚上睡覺都躺在自己的睡墊，而且這組睡墊很輕巧

之後自行學習收拾也沒問題

被子的部分是兩用被，表布也是使用60支天絲，親膚、防螨抗菌好舒適

夏天當涼被使用，冬天還可以塞進內被來保暖

在清潔方面也對媽媽非常友善耶!!!

將睡墊與棉被套入洗衣袋中，直接機洗即可

就連枕頭的部分也不需要將枕芯取出，也是直接放入洗衣機，洗完後自然風乾就好

伯尼寢具專為幼兒園小朋友身形設計，睡墊與收納袋大小適中

小朋友在學校午睡完後方便自己放進收納袋

現在距離開學大概3個月，開始訓練Neo要自己收拾寢具

收納包外還做了可以標示姓名班級的透明格，上面很貼心的放入姓名卡

伯尼寢具的兒童睡墊三件組摸起來真的很舒適，天絲材質親膚對孩子真的很友善

一年四季都適用，挑選孩子的用品上勺勺真的很用心的研究

畢竟Neo的肌膚比較敏感，一定要透氣，不然容易悶熱起紅疹

天絲材質睡起來涼涼的Neo睡得相當安穩

推薦爸爸媽媽可以為寶貝挑選伯尼寢具的兒童睡墊三件組喔~~~

伯尼寢具

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