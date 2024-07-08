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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 苗栗縣苑裡鎮美食、隱藏老宅的美味麵館，免費續加誘人辣醬！

苗栗縣苑裡鎮美食、隱藏老宅的美味麵館，免費續加誘人辣醬！

2024-07-08 10:35:06 靜兒貪吃遊玩愛分享 人氣：202
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窩客好文

靜兒貪吃遊玩愛分享

發表篇數：630篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 苑裡鎮

造訪商家：

九妹牛肉麵館
place苗栗縣苑裡鎮為公28號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間隱藏在60年老宅內的九妹牛肉麵館，可是在地人超推薦的美食之一，google評論高達4.9顆星，湯頭清爽甘甜，牛肉麵肉多又軟嫩入味，還能夠免費無限加牛油特製辣醬，可以變麻香牛肉麵，還有附設停車場停車方便，菜單有紅燒和清燉的牛肉麵，還有飯類、湯品等，價位落在$35~$300之間，有來附近不妨吃吃看唷！！

九妹牛肉麵館 在哪？

九妹牛肉麵館位在苑裡為公路上，距離苑裡火車站走路大約4分鐘路程，有附設停車場就在寶雅正對面，開車停車也相當方便

  • 店家名稱：九妹牛肉麵館
  • 所在地址：臺灣台灣苗栗縣苑裡鎮為公路28號

店內空間

店內空間相當簡約乾淨，就是一般麵店的樣子，位置還不少，有圓桌、方桌，一群人來用餐也很方便

滷味則是吃多少夾多少，多達11種選擇，夾完後跟服務人員確認桌好即可

店內餐具、醬料有需要都可以自由拿取～

最酷的是這個紅燒牛油，紅燒牛肉麵加了牛油香氣會更濃郁，喜愛濃郁湯頭的可以自由添加

菜單MENU

菜單有紅燒和清燉的牛肉麵，還有飯類、湯品等，價位落在$35~$300之間

餐點

紅燒半筋半肉麵

紅燒牛肉的湯頭甘甜清爽，不是那種很濃郁的湯頭，添加紅燒牛油香氣更是濃郁，半筋半肉的肉塊都很軟嫩，每一塊都相當入味好吃，麵條有分拉麵、白麵、冬粉三種，這款是白麵，偏細麵，口感很剛好，小碗份量也是不少

紅燒牛肉麵

這碗是大碗的紅燒牛肉麵，牛肉麵裡都有加酸菜、青蔥、青菜等，牛肉也是給的不少，真的是相當有誠意

吃牛肉麵可以搭配一些滷味小菜，我最常點的就是豆乾、海帶、粉腸，簡單淋上醬油膏就很好吃

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：九妹牛肉麵館
  • 所在地址：臺灣台灣苗栗縣苑裡鎮為公路28號
  • 營業時間：11:00am-20:00pm
  • 店家電話：03-7856242
  • 備註資訊：

交通資訊

 

 

 

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