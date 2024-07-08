前言

這是大漠第三次，在新竹的山區尋找「瀑布」了~

第一次，「青蛙石步道」上的「青蛙石瀑布」，因為路口處沒有腹地，所以它的停車場及售票亭在建立在 1.6 公里外，還沒有走步道就累了，因此被大漠放棄了 😓 (其實有接駁車)

第二次，「梅后蔓瀑布」，入口處在「梅后秘境景觀咖啡廳」附近 (還是問一下咖啡廳老闆不然會走錯喔)， 準備踏征程時，就被可怕的景象給嚇退了，步道上方的樹上掛了好十幾隻成人小拇指般大的毛毛蟲 😱 (看來冬天去比較適合)

第三次，「老鷹溪步道」上的「裡埔瀑布」，依然失敗沒有看到「瀑布」，不過這次真的有踏上路往「瀑布」的方向前進，可惜的是天公不作美，下了一場大豪雨，沒有雨具的我只很半路返回了 😓

不過我們還是可以欣賞一下，雨中的老鷹溪 😀

一、 鄉 道「竹 60-1」起點

尋找「老鷹溪步道」的路途上，遇到了一個很特別的小部落「宇老」，雖然大漠沒有作停留，但感覺到它讓大漠想特地安排一次「宇老」之旅 ~

上網查了一下「宇老的觀景台」可以飽覽群山被雲霧環繞的壯麗景觀，一旁還有特色的原住民餐廳，好像也是單車族熱愛的景點 ~

雖然「竹 60-1」起點，已經稍微遠離了「宇老」，但一樣可以享受群山被雲霧環繞，可以一邊坐著吃飯，一邊欣賞美景，一定是非常棒的享受 😍

二、老鷹溪步道 - 水簾瀑布 (攔沙壩)

「老鷹溪步道」一開始就以「水簾瀑布」歡迎遊客 😄

連續三道「水簾瀑布」，一道比一道大 ~

雖然是人工的瀑布，但與自然結合的非常好 ~😆

三、老鷹溪步道 (沿途景色)

過了「攔沙壩」後，「老鷹溪」狀態開始以的「野溪型態」呈現 😃

步道以碎石鋪設，沒有過多的人工造物，盡可能地保留原始的狀態 ~

護欄則以較大的石頭設置，讓人比較難以靠近溪流 😆

出現了一個小小的瀑布 ~

再往前走一點，又看見了一個小瀑布 ~

瀑布小歸小，但都蠻有模有樣的 😂

小小的亂流區，好像大河的縮小版 ~

又發現一個小瀑布 ~

看起來等下還可以遇到更多的小瀑布，另類得享受 😃

四、老鷹溪步道 - 觀魚亭

「觀魚亭」此處地勢較深，形成了一個小小的水池，提供了魚兒們良好的生活空間 ~ 👍

也讓我們可以欣賞活力充沛的魚群 ~ 😀

這時天空下起了毛毛雨，水面不斷地掀起漣漪 ~

水池的下游處較淺，可以看到水質相當的清澈，深水區只能看到一片墨綠 😂

考驗大家的眼力，是否可以找到黑黑的小魚 😎

「觀魚池」還有天然的打氣幫浦，這裡的魚的絕不缺氧 😆

五、老鷹溪步道 (雨中景色)

觀賞完魚而後，毛毛雨突變成暴雨，一旁的老鷹溪水流，也變得好大、好湍急 ⛈

暴雨中的老鷹溪及步道，可能會變得比較危險，所以大漠選擇了撤退 😇

希望下次再來把「老鷹溪步道」走完，體驗它的全貌 ~

地圖

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