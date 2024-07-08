自從疫情結束後，大家都開始了所謂的報復性旅遊，

無論是國內還是國外旅遊大家都急迫著想要出遊，

Ruby 最近也不例外，幾乎沒幾個月都會安排兩天一夜的國內旅遊，

而為了方便出行，Ruby特地入手了Targus® Pro-Tek® 科技防護登機箱 (20吋/34公升) 。

在收到行李箱的時候，打開來看包裝非常的仔細，

能確保在運送途中被壓損。

這款登機箱真的很多值得入手的優點，

以優雅的莫蘭迪藍外觀，就非常吸引我的眼球，

就讓Ruby來分享一下Targus® Pro-Tek® 科技防護登機箱的功能與設計亮點吧。

【硬質、防刮外箱體】

Ruby就帶著Targus® Pro-Tek® 科技防護登機箱南下出發去高雄、台南玩了

硬殼行李箱，外箱表面防刮體，採用了【德國設計】抗衝擊 PC 聚碳酸酯，

非常優異的耐用性和防護性能，

如果在旅途中有稍微不小心的磕碰，都較能保護行李箱裡的東西。

【大容量和輕重量】

整個行李箱的大小是20吋，，擁有 34 公升的收納空間，重量約為 3.3Kg，

非常適合短途旅行也符合多數航空公司的登機標準，非常適合隨身攜帶。

【獨家 SafePort® Sling + Lift 快取技術】

Ruby 雖在遊玩，但工作需要常需要攜帶筆電出門，

而這款行李箱還是保有Targus®他們家的特色那就是，有一層可保護筆電的隔層。

擁有獨家的 SafePort® Sling + Lift 快取技術，最大可放置16 吋的筆記型電腦，

另外一面Ruby則放置ipad，既方便又安全的保護3c商品。

還有一個設計可以放AirTag™ 的收納袋，

萬一遺失也可以透過AirTag追蹤器找回行李箱。

【雙 TSA 安全保護鎖】



通常一般的登機箱幾乎都是做一邊的安全密碼鎖，

還配備了雙 TSA 安全保護鎖，讓行李箱可以獲得最佳的安全保障，

這對於需要經常飛行或是外出洽公的商務人士，是非常重要的。

【耐用的彈性易拉金屬拉鍊】

行李箱除了最重要的防護保護之外，我想好拉不卡卡真的是必須的，

選用耐用的彈性拉鏈，就算單手拉也非常的順暢，

如果買回去使用，你一定可以感受到Ruby說的那種滑順好拉感。

【靜音、滑順的大尺寸滾輪】

輪子是360度的靜音輪，50mm 大尺寸滾輪，讓在拉行李箱時

在各種地形上都能輕鬆移動。

無論是穿梭在機場還是走在城市街頭，都能感受到它的靈活性和穩定性，

連孩子都可以很輕鬆的推動行李箱。

【實用的內部設計，有三個內部拉鍊口袋和壓縮面板】

內部設計也相當實用，擁有 3 個內部拉鍊口袋和壓縮面板，

讓行李的分類和存放更加方便。

這樣的容量讓平常東西就很多的Ruby，足夠放下所有的旅行必需品，

讓我這次的四天三夜旅行一咖行李箱帶著走。

還有許多拉鏈的夾層可放置一些小物，

像是面膜、飾品、充電頭等。

如果東西變多還可以用調節扣調整，東西都能放置的很妥當。

【全鋁製伸縮拉桿】

全鋁製伸縮拉桿，輕便且耐用，使用時非常順手，

無論身高多高，都能輕鬆調整到最適合的高度。

像是隨身的後背包也可以放置在伸縮拉桿上，

這款後背包Targus-Newport 15 吋簡約時尚電腦後背包，也是Ruby 平常的愛用後背包之一。

整體來說這款Targus® Pro-Tek® 科技防護登機箱 ，不僅擁有時尚的外觀，

還具備多種實用功能，也提供了商品保固三年，讓每一次旅行都變得更加輕鬆愉快，

如果正在尋找一款兼具美觀與實用的登機箱，

這款 Targus® Pro-Tek® 科技防護登機箱絕對是你值得考慮下手的選擇。

Ruby準備好下一次的旅行繼續帶著這容量大又輕巧時尚的登機箱，

陪我一起走遍世界各角落，一起去探索更多的美景吧！

Ruby把品牌資訊相關連結放在這給大家參考。

都可以到他們的官方去看看相關的商品和最新資訊喔。

Targus商城：https://www.mytargus.com.tw/

Targus官網：https://ap.targus.com

Targus Taiwan的 IG 👉 https://www.instagram.com/targustaiwan/

Targus Taiwan的 FB 👉 https://www.facebook.com/TargusTW

Targus Taiwan的 YT 👉 https://www.youtube.com/@TargusOfficial

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

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