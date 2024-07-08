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「一起拌飯吧」是一家韓式文青風小店，從門口就可以知道店家販售的是韓式美食

店家主要是提供韓式拌飯、豆腐鍋等餐點，厚切海鮮和泡菜煎餅也很推薦。

更特別的是還有兒童餐-兒童拳拳飯，很適合爸媽們帶小朋友來吃

消費就有韓式小菜免費續，外帶價也比內用價還便宜喔！

180元起在園區周邊來說也確實不貴，喜歡吃簡單吃韓式料理的朋友來說非常適合！

喜歡吃韓式料理的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉一起拌飯吧位置及停車方式

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一起拌飯吧位於長春街上，宜華蛋餅對面，開車的朋友可以把車停在附近的停車場。

👉一起拌飯吧環境介紹

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門口是點餐處，不管內用或外帶都是在這裡點餐結帳

前半區是他們的料理區。

店面由老宅改建而成，保留磨石子地板、復古窗框等元素~

店內以2-4人桌為主，也有兒童餐椅喔。

柔和燈光照映下享用餐點還挺有氣氛的，喜歡文青風格的朋友不能錯過

店家沒有收取服務費，白開水、餐具和醬料就自行取用啦！

特別一提韓式辣醬加在白飯上超搭的

👉一起拌飯吧菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

韓式拌飯內用180元起，外帶價優惠30元，海苔和肉可以加價加量喔。

豆腐鍋有原味、大醬和泡菜口味可以選擇，消費就有韓式小菜免費續

餐點價格落在180-260元之間，再加上小菜吃到飽還挺便宜的

其他韓式小吃和飲料就自行參考啦！

👉一起拌飯吧用餐心得分享

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來開動吧！

今天小結巴彈性上班，比較早下班，我們吃完晚餐後天還是亮的，好久沒那麼悠閒了

我們簡單點了大醬豬肉豆腐鍋、泡菜牛肉拌飯、厚切海鮮煎餅，小菜是免費的喔。

總共花費590元，兩個人簡單吃在東區吃韓式美食算便宜的

依照用餐人數多寡，給的小菜盤感覺是不一樣的。

兩個人給的是三個小菜，小菜是店家隨機提供，吃完再續的話是原本續什麼小菜就給什麼小菜~

今天有韓式甜不辣、醃小黃瓜和菜心

菜心很脆口，加上小辣帶甘甜的辣醬很下飯。

甜不辣裹上甜甜的醬汁，很適合小朋友食用~

小黃瓜微辣帶酸甜的滋味很下飯。

大醬豬肉豆腐鍋(210元)食材挺豐富的，有豬肉片、韓國豆腐、魚板、杏鮑菇、白蘿蔔、豆芽菜和雞蛋等，還附上一碗白飯。

大醬是韓式味噌醬，湯底有濃郁鹹甜的風味，喜歡重口味的朋友可以點大醬，喜歡口味較清爽的話可以點原味。

豬肉放久吃起來也不柴，嫩嫩的，吸滿湯汁很下飯~

長條型的韓國豆腐，吃起來跟中華豆腐口感差不多

還有魚板、蘿蔔、杏鮑菇、豆芽菜等食材，吃完還挺有飽足感的

大胃王的朋友，再加點一碗白飯，配湯汁和小菜吃絕對可以吃兩碗飯喔。

像這樣把湯汁、食材淋在白飯上一起吃，會讓人一口接一口吃不停喔

小米推薦給大家大醬豬肉豆腐鍋。

小結巴喜歡的泡菜牛肉拌飯(220元)，以這個價格來說在園區周邊來說真的不貴

食材很豐富，有炒牛肉、韓式泡菜、紅蘿蔔絲、高麗菜、豆芽菜、荷包蛋、韓式辣醬等等

炒牛肉醃漬入味，軟嫩不柴，加上鹹甜的醬汁，光牛肉配飯就很好吃了。

小結巴最愛韓式拌飯喔！

韓式泡菜大概小辣，香辣甘甜的滋味，解膩又開胃。

食用前記得”一起拌飯吧”，攪拌均勻~

特別一提他們的韓式辣醬挺好吃的，跟白飯超搭的 XD

厚切海鮮煎餅(160元)也是我們非常推薦的，內餡有滿滿的花枝、蝦子、紅蘿蔔絲、蔥花等配料。

外層有脆皮的口感，外酥內軟，一口咬下吃得到滿滿海鮮內餡很滿足

建議可以先吃原味，再沾上特製醬汁，醬汁並不辣，微微鹹甜的滋味，配上海鮮煎餅可以提味又解膩。

最後餐具要自行回收啦。

以上是我們的心得分享，園區附近的韓式文青風小店「一起拌飯吧」，雖然餐點品項不多，但很適合情侶、小家庭來享用韓式拌飯、豆腐鍋，再配個韓式煎餅嘟嘟好

👉一起拌飯吧營業時間地址

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🌟店家資訊：一起拌飯吧 – 같이 비빔밥 먹자

🏠地址：新竹市東區長春街115號

☎電話：0966 095 511

⏰營業時間：11:00–14:00,17:00–20:00 (公休日公布粉專)

粉絲團：一起拌飯吧 – 같이 비빔밥 먹자

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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