【韓金量新韓式炸雞】平價又好吃的韓式炸雞推薦！半半炸雞只要$249元就能吃到，CP值超高！現在還有獨家販售的小小兵薯塊！下午茶首選推薦！

今天推薦的這間韓式炸雞店「韓金量新韓式炸雞-豐原圓環店」，不只平價好吃又很道地，而且老闆曾在韓國橋村炸雞待過，整體不論調味還是口感，都有一定水準！ 很狂的是半半炸雞只要$249元就能吃到，有雞翅、雞腿能選擇，醬料可裹醬或是撒粉，共有12種口味選擇，「韓金量新韓式」的炸雞真的是皮脆肉嫩，激推會讓人上癮的原味甜醬。現在全台「韓金量新韓式炸雞」門市還能吃到獨家販售的小小兵薯塊，可愛到讓人捨不得吃掉！炸物推薦「韓金大四喜」，四款特色炸物一次滿足，其中撒上雪花起司粉的拔絲起司球，熱熱吃還會牽絲，鹹甜滋味特別涮嘴！這裡也有滿滿配料的「韓金部隊鍋」，加點起司片湯頭更濃郁，加點韓式拉麵更有飽足感！當天滿滿一桌只要$700多元，真的超划算！台中下午茶外送推薦！

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「韓金量新韓式炸雞-豐原圓環店」就位在豐原圓環東路上，全台北中南已有不少分店了，但豐原店這間是直營店唷！

店門口的開放式廚房安心看得見，餐點皆為現點現做，所以炸雞需要等候時間，各位若不想等候太久，建議可以電話事先預訂。

家庭式裝潢溫馨寬敞又舒適，內用餐具、飲料都是自取。

冰箱內還有不少韓國飲料、韓國啤酒可以選擇，當然也有台式飲料可以選擇！

▲韓金量新韓式炸雞菜單價格

▲韓金量小小兵薯塊

這樣一整桌只要$700多元，CP值真的超高！

🔺半半雞翅 $249

「半半雞翅」包含6隻二節翅、6隻棒棒腿，被甜醬及辣醬裹上的光亮色澤，光看就覺得誘人！這一份半半炸雞份量也超多，2~3人吃都沒問題，附上的醃蘿蔔也很有特色，是梅子口味的醃蘿蔔，吃起來更爽口解膩。

略帶厚度的脆皮，藏著嫩口多汁的肉質，我最喜歡他們家的甜醬，完美的調味不禁會讓你一口接一口停不下來～只要點半半系列就可任選兩種醬料或撒粉，隨便你搭配。

🔺韓金大四喜 $199

🔺小小兵薯塊 $60

「韓金大四喜」包含韓金脆脆薯、韓金迷你海鮮餅、韓金花枝條以及韓金拔絲起司球，超適合點一份大家分享～

「小小兵薯塊」一份有五塊，金黃色立體造型真的可愛到捨不得吃掉，酥脆外皮裡頭是綿密薯泥，這可是「韓金量新韓式炸雞」才吃得到的限定品項唷！

「韓金迷你海鮮餅」吃得到花枝、干貝、蝦仁以及青蔥，每一口都是海鮮配料，用料真的很實在。

「韓金花枝條」乾爽不油膩，吃起來是滿口花枝漿香氣，再撒上蔥蒜椒鹽粉，香氣更對味！

我很喜歡的還有這個「韓金拔絲起司球」，外層還裹上甜甜的雪花起司粉，熱熱吃還會牽絲，鹹甜滋味很討喜。

🔺韓金部隊鍋套餐 $259 (翡翠檸檬茶+$15)

包含一個部隊鍋、輕量級炸雞、韓式小菜以及飲料一瓶。

推薦加點一份韓國泡麵，吃起來更有飽足感。

部隊鍋裡頭有肉片、豆腐、雞蛋、午餐肉、韓國魚板、起司片，不誇張整鍋都是料！

湯頭微辣帶有濃郁起司香氣，絕對是好吃有水準的部隊鍋。

升級套餐附贈的輕量級炸雞，給的是無骨雞腿肉，一樣可以自選醬料。飲料推薦+$15升級翡翠檸檬茶，是自家研發的飲料，茶香、檸檬香都很夠味，意外好喝，整體套餐吃下來非常飽，以這價位來說，CP值真的很高。

這次是到「韓金量新韓式炸雞-豐原圓環店」直營店用餐，老闆曾遠赴韓國橋村炸雞當過廚師，結合台灣人的口味研發出專屬於自家的口味，重點是用便宜的價格就能享受到韓式炸雞，喜歡吃韓式炸雞的朋友，一定要把這間寶藏韓式炸雞店收進口袋名單裡。