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(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez Swann by Jumi Tavern」/完整菜單酒單/冰花煎餃/茶酒

2024-07-08 14:45:00 胖樺 人氣：105
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窩客好文

胖樺

發表篇數：544篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

去斯萬家 Chez Swann by Jumi Tavern
place台北市大安區金華街223-2號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲到永康商圈想來一杯好喝且有記憶性的調酒去斯萬家絕對是前幾名的選擇。

食物類的煎餃跟冰淇淋都吃得出用心，讓人印象深刻，推一個。

 

店名：去斯萬家 chez Swann by Jumi Tavern

地址： 106台北市大安區金華街223-2

電話號碼： 02 2351 5757

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲低調優雅的外觀。

(隔壁之前是餃子樂，我還懷疑店家是不是跟餃子樂合作才主打冰花煎餃。)

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲在台北就有六間不同類型的酒吧，有fine dining，甜點以及馬丁尼等等不同的主題。

店名來自追憶似水年華，文藝氣息滿滿，老闆真的很厲害。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲兩層樓的去斯萬家，當然是坐吧台才可以近距離看到八天德表演。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲二樓位子，燈光昏暗，有中古世紀沙龍的復古風，適合約會。

廁所相當乾淨。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲新鮮的香草們。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲整體而言，是很舒服的環境。

自己隻身來也很適合，八天德都很友善。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲帶大家看看酒單。

這酒單讓人饒有興致，很想跟八天德好好詢問酒名怎麼來的。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲去斯萬家專攻茶酒

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲老人與海，頤和園等等

好像在上高中國文課。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲每一頁的每一款酒都超想點來試試

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲咖啡，茶酒，杏仁。

 

 

▲食物。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲也有紅白酒。

老奶奶的檸檬蛋糕這款調酒，只能留給下次。

 

這次來大概喝了五杯，都相當喜歡。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲店員很專業，想要調製自己的風味或是喜歡經典調酒都可以跟他們諮詢。

 

福爾摩沙(NT. 420)

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

金萱、馬告、薑、芭樂、辣根。

基酒為琴酒，酒感滿重的，適合當第二杯之後。

 

浮士德(NT. 400)

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

鐵觀音、包種、黑醋栗、葡萄、西洋梨、薑汁汽水。

好看又好拍，黑醋栗的酸甜感很明顯，氣跑感降低了甜膩，女孩子會喜歡。

 

松露油冰淇淋(NT. 120)

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲第一次吃到松露油口味冰淇淋，超驚豔。

 

蝦仁煎餃(NT. 240)

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲表皮煎到恰恰，內餡飽滿多汁，醬汁也不敷衍。

雖然我已經在永康街飽餐一頓再過來，依舊覺得他的煎餃相當美味。

 

似水年華(NT. 400)

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

文山包種茶、芭樂綠茶、水蜜桃、荔枝。

荔枝慕斯非常美味，酒體本身清爽，這杯太讓人喜歡了。

 

弗麗嘉(NT. 400)

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

包種、莓果、祕魯聖木、草莓、咖啡牛奶。

有夠喜歡他們家的奶蓋，口感細緻綿密。

草莓以及咖啡牛奶這種組合，誰可以抗拒？

 

山坡上的薩滿(NT. 420)

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

東方美人茶、玫瑰天竺葵、西洋梨、祕魯聖木。

喝到欲罷不能，最後一杯請酒保推薦。

這杯會醉喔！酒感偏重，玫瑰香氣以及祕魯聖木讓整杯香氣明顯，品嘗的時候很享受。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲帳單一覽表，這次喝到的都有水準的酒。

相當喜歡，會想再訪。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲餐巾紙上印有其他店家的相對位置。

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲接著帶大家看看店家其他角落。

好像可以玩二十一點？

 

(胖樺食記)捷運東門站/永康街推薦酒吧「去斯萬家 chez

▲很舒服的環境，酒有創意且好喝，連取名都讓人難以忘懷。

我已經決定好下次要點什麼了!

 

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bc

 


文章標籤
台北美食 台北酒吧 冰花煎餃 東門站美食 永康街美食 bar 去斯萬家 茶酒
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