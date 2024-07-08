▲到永康商圈想來一杯好喝且有記憶性的調酒，去斯萬家絕對是前幾名的選擇。

食物類的煎餃跟冰淇淋都吃得出用心，讓人印象深刻，推一個。

店名：去斯萬家 chez Swann by Jumi Tavern

地址： 106台北市大安區金華街223-2號

電話號碼： 02 2351 5757

▲低調優雅的外觀。

(隔壁之前是餃子樂，我還懷疑店家是不是跟餃子樂合作才主打冰花煎餃。)

▲在台北就有六間不同類型的酒吧，有fine dining，甜點以及馬丁尼等等不同的主題。

店名來自追憶似水年華，文藝氣息滿滿，老闆真的很厲害。

▲兩層樓的去斯萬家，當然是坐吧台才可以近距離看到八天德表演。

▲二樓位子，燈光昏暗，有中古世紀沙龍的復古風，適合約會。

廁所相當乾淨。

▲新鮮的香草們。

▲整體而言，是很舒服的環境。

自己隻身來也很適合，八天德都很友善。

▲帶大家看看酒單。

這酒單讓人饒有興致，很想跟八天德好好詢問酒名怎麼來的。

▲去斯萬家專攻茶酒。

▲老人與海，頤和園等等。

好像在上高中國文課。

▲每一頁的每一款酒都超想點來試試。

▲咖啡，茶酒，杏仁。

▲食物。

▲也有紅白酒。

老奶奶的檸檬蛋糕這款調酒，只能留給下次。

這次來大概喝了五杯，都相當喜歡。

▲店員很專業，想要調製自己的風味或是喜歡經典調酒都可以跟他們諮詢。

福爾摩沙(NT. 420)

▲金萱、馬告、薑、芭樂、辣根。

基酒為琴酒，酒感滿重的，適合當第二杯之後。

浮士德(NT. 400)

▲鐵觀音、包種、黑醋栗、葡萄、西洋梨、薑汁汽水。

好看又好拍，黑醋栗的酸甜感很明顯，氣跑感降低了甜膩，女孩子會喜歡。

松露油冰淇淋(NT. 120)

▲第一次吃到松露油口味冰淇淋，超驚豔。

蝦仁煎餃(NT. 240)

▲表皮煎到恰恰，內餡飽滿多汁，醬汁也不敷衍。

雖然我已經在永康街飽餐一頓再過來，依舊覺得他的煎餃相當美味。

似水年華(NT. 400)

▲文山包種茶、芭樂綠茶、水蜜桃、荔枝。

荔枝慕斯非常美味，酒體本身清爽，這杯太讓人喜歡了。

弗麗嘉(NT. 400)

▲包種、莓果、祕魯聖木、草莓、咖啡牛奶。

有夠喜歡他們家的奶蓋，口感細緻綿密。

草莓以及咖啡牛奶這種組合，誰可以抗拒？

山坡上的薩滿(NT. 420)

▲東方美人茶、玫瑰天竺葵、西洋梨、祕魯聖木。

喝到欲罷不能，最後一杯請酒保推薦。

這杯會醉喔！酒感偏重，玫瑰香氣以及祕魯聖木讓整杯香氣明顯，品嘗的時候很享受。

▲帳單一覽表，這次喝到的都有水準的酒。

相當喜歡，會想再訪。

▲餐巾紙上印有其他店家的相對位置。

▲接著帶大家看看店家其他角落。

好像可以玩二十一點？

▲很舒服的環境，酒有創意且好喝，連取名都讓人難以忘懷。

我已經決定好下次要點什麼了!

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