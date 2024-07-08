▲王品旗下的烤鴨，不僅主角烤鴨，其他的熱菜也都相當有水準。
服務佳，環境舒服，絕對是約會聚餐好去處。
店名：享鴨 烤鴨與中華料理
地址： 106台北市大安區金山南路二段2號2樓
▲兩人就可以吃烤鴨的享鴨在台北有多間分店。
這次來的是東門站旁邊的金山南路店。
▲位在二樓，視野不錯。
▲今天八人來訪，點六人套餐再多單點甜點。
▲六人份就很夠八人享用。
▲肥美的鴨。
▲佐鴨的醬料。
▲片好的鴨可以沾白糖吃。
▲這鴨皮，得給他一百分，肥美無比。
果釀品凍蜜番茄
▲酸甜開胃。
酸白菜炒牛肉
鴨絲粥
▲還行，但鴨粥第一名我真的只能給，龍都。
我實在太愛龍都的鴨骨粥了。
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芝麻流沙湯圓
▲靈感應該來自刈包，酸菜以及花生粉，鹹鹹甜甜。
芝麻湯圓剛炸好，有夠好吃。
芋香鴨架湯米粉
高麗菜
梅子雞球
紙包蝦
▲蝦子新鮮。
干貝絲翡翠炊蛋
▲本日繼烤鴨第二受歡迎，吹彈可破的蒸蛋。
白鬍子奶茶
銀耳蓮子湯
脆糖燉奶
▲推薦需要點來當甜點，完美的句點。
▲服務好選擇多，交通便利捷運可達，烤鴨也滿好吃的(我心中第一得給龍都)。
推一個，聚餐好去處。
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