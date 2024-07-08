▲王品旗下的烤鴨，不僅主角烤鴨，其他的熱菜也都相當有水準。

服務佳，環境舒服，絕對是約會聚餐好去處。

店名：享鴨 烤鴨與中華料理

地址： 106台北市大安區金山南路二段2號2樓

▲兩人就可以吃烤鴨的享鴨在台北有多間分店。

這次來的是東門站旁邊的金山南路店。

▲位在二樓，視野不錯。

▲今天八人來訪，點六人套餐再多單點甜點。

▲六人份就很夠八人享用。

▲肥美的鴨。

▲佐鴨的醬料。

▲片好的鴨可以沾白糖吃。

▲這鴨皮，得給他一百分，肥美無比。

果釀品凍蜜番茄

▲酸甜開胃。

酸白菜炒牛肉

鴨絲粥

▲還行，但鴨粥第一名我真的只能給，龍都。

我實在太愛龍都的鴨骨粥了。

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芝麻流沙湯圓

▲靈感應該來自刈包，酸菜以及花生粉，鹹鹹甜甜。

芝麻湯圓剛炸好，有夠好吃。

芋香鴨架湯米粉

高麗菜

梅子雞球

紙包蝦

▲蝦子新鮮。

干貝絲翡翠炊蛋

▲本日繼烤鴨第二受歡迎，吹彈可破的蒸蛋。

白鬍子奶茶

銀耳蓮子湯

脆糖燉奶

▲推薦需要點來當甜點，完美的句點。

▲服務好選擇多，交通便利捷運可達，烤鴨也滿好吃的(我心中第一得給龍都)。

推一個，聚餐好去處。

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