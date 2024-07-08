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(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街美食/芋頭鴨米粉/鴨絲粥

2024-07-08 15:21:00 胖樺 人氣：107
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窩客好文

胖樺

發表篇數：544篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

享鴨烤鴨
place台北市大安區金山南路二段2號2樓
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲王品旗下的烤鴨，不僅主角烤鴨，其他的熱菜也都相當有水準。

服務佳，環境舒服，絕對是約會聚餐好去處。

 

店名：享鴨 烤鴨與中華料理

地址： 106台北市大安區金山南路二段22

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲兩人就可以吃烤鴨的享鴨在台北有多間分店。

這次來的是東門站旁邊的金山南路店。

 

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲位在二樓，視野不錯。

 

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲今天八人來訪，點六人套餐再多單點甜點。

 

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲六人份就很夠八人享用

 

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲肥美的鴨。

 

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲佐鴨的醬料

 

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲片好的鴨可以沾白糖吃。

 

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲這鴨皮，得給他一百分，肥美無比。

 

果釀品凍蜜番茄

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲酸甜開胃。

 

酸白菜炒牛肉

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

 

鴨絲粥

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

還行，但鴨粥第一名我真的只能給，龍都。

我實在太愛龍都的鴨骨粥了。

 

延伸閱讀：

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芝麻流沙湯圓

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲靈感應該來自刈包，酸菜以及花生粉，鹹鹹甜甜。

芝麻湯圓剛炸好，有夠好吃。

 

芋香鴨架湯米粉

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

 

高麗菜

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

 

梅子雞球

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

 

紙包蝦

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

 

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲蝦子新鮮。

 

干貝絲翡翠炊蛋

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲本日繼烤鴨第二受歡迎，吹彈可破的蒸蛋。

 

白鬍子奶茶

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

 

銀耳蓮子湯

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

 

脆糖燉奶

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲推薦需要點來當甜點，完美的句點。

 

(胖樺食記)捷運東門站推薦餐廳「享鴨」/王品旗下桌菜/永康街

▲服務好選擇多，交通便利捷運可達，烤鴨也滿好吃的(我心中第一得給龍都)

推一個，聚餐好去處。

 

 

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bc

文章標籤
王品 享鴨 永康街美食 熱菜 熱炒
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