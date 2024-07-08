大家吃過之前在一中很火紅的莊董粉行冰粉嗎？莊董粉行開了二代旗艦店啦！就在原本莊董粉行旁的巷子內，而且這次不賣冰粉，是賣在小紅書上很熱門的特色河粉撈！用新鮮水果搭配特色口味河粉撈，堆疊出今夏不可錯過的甜品之一！

外觀粉嫩的裝潢顯眼又夢幻~

先說這環境真的好網美風格~喜歡拍照的怎麼拍都美！

莊董粉行二代旗艦店菜單

與原有的莊董粉行做區別，賣的不是藕粉跟冰粉，賣的是超有特色的河粉撈、雪花冰、水果碗、紫米粥、飲品等等

▼莊董綜合河粉撈$100

河粉撈有三種口味，由左至右分別是桂花河粉、紫薯河粉、斑斕河粉，綜合則是三個口味都能吃到，色彩繽紛看起來就好美味！裡頭除了新鮮水果以外還有加西米露、地瓜圓芋圓，口感層次很豐富！糖水部分我們選桂花香釀，甜度比較高，可以先加一點點試試~

河粉吃起來Q嫩，三種口味都好好吃~桂花口味半透明可以看到滿滿的桂花瓣，帶有淡淡桂花香~

斑斕口味有著獨特且清新的迷人香草味，但我覺得斑斕還是跟椰奶最搭！紫薯有著淡淡紫薯香氣，帶點甜味~

搭配新鮮的水果、西米露、芋圓一起享用，口感豐富又消暑！

▼芋泥紫米大滿貫$110

這碗也是水果碗系列，差別只在把河粉換成芋泥紫米，必須說紫米和芋泥的口感呈現非常好！綿密也不過於甜膩，搭配甜度剛好的椰奶，滑順且不膩口！

▼爆打陳皮檸檬茶$95

很紅的爆打檸檬這裡也喝到！檸檬的酸、檸檬皮的微苦、陳皮的甘甜，完美融合在一起！夏天喝不只解渴又回甘！

▼楊枝甘露風味飲$100

身為楊枝甘露控到哪都要點一杯楊枝甘露啊！有加入椰奶、芒果、葡萄柚、西米露做調配，整杯滿滿的料有夠豐富！老闆有改良讓味道沒那麼甜膩~

外帶杯粉嫩嫩的也太有質感

整體來說，第一次吃河粉撈蠻特別的！比想像中還滑嫩~以這個價位有這麼好的體驗真的還不錯！來一中逛逛累了不妨進來吹個冷氣、吃個河粉撈吧！

【 莊董粉行二代店 – 一中旗艦店 】

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▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/zhang_dong1988/

▸ 地址｜台中市北區太平路46巷5號

▸ 營業時間｜請參考GOOGLE店家資訊



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