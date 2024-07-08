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﹝台北市﹞金銘雞腿魯肉飯　用中藥滷的黑金黑金，風味不同的人氣百元雞腿飯　／古早味炸雞排／青年公園美食／南機場夜市周邊美食

2024-07-08 16:09:00 阿發的簡單幸福 人氣：109
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：955篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

金銘雞腿魯肉飯
place台北市萬華區國興路72號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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金銘雞腿魯肉飯all.jpg
最近某日下午因故，和兒子到青年公園附近，到了傍晚準備離開時，想說就近用完晚餐後再回家。我又想起了之前，曾經路過這家「金銘雞腿魯肉飯」的店前幾回，看到有不少在地居民排隊購買，於是我好奇的上網查了一下。才知，店家使用中藥滷製成的黑金雞腿，受不少在地民眾喜愛，加上雞腿飯才一百元，生意不錯。店家還有打著滷肉飯的字樣，更加吸引我和兒子~
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金銘雞腿魯肉飯01-店外觀.jpg
「金銘雞腿魯肉飯」店外觀
店家位於青年公園旁，
青年路與國興路交岔口處。
之前曾傍晚經過，
看到大排長龍，
這回造訪時，
雖剛下過大雨，
還是有不少當地人，
前往購買外帶。

金銘雞腿魯肉飯02-著名美食主持人推薦.jpg
著名美食主持人採訪推薦

金銘雞腿魯肉飯03-點餐單.jpg
點餐單
餐點大分類有：飯類、湯類、麵類、魯肉飯、單點。
最貴的就滷雞腿飯和炸雞腿飯，
但也才100元，
以台北市的價位來說，
算是很平價~
（附近看到其他有賣雞腿飯的，
不少也都已漲到120元左右）

金銘雞腿魯肉飯04-炸排骨炸雞腿.jpg
現炸排骨＆雞腿

金銘雞腿魯肉飯05-滷肉鍋.jpg
滷肉臊鍋
一大鍋油油亮亮的滷肉臊鍋，
且脂醬香十足，
看起來，
就是我和兒子所偏愛的滷肉飯肉臊～

金銘雞腿魯肉飯06-配菜.jpg
便當類，自挑三種配菜

金銘雞腿魯肉飯07-黑金雞腿.jpg
外觀色澤如黑金般的滷雞腿

金銘雞腿魯肉飯08-用餐區.jpg
用餐區
店面不大，
座位不多，
店家客群是以附近的住家，
且外帶為主。

金銘雞腿魯肉飯09-在地人氣便當.jpg
在地人氣飯食便當上桌
滷雞腿飯（100元）、焢肉飯（90元）、炸雞排（50元），
以台北市來說，
算是相當平價實惠。

金銘雞腿魯肉飯10-焢肉飯.jpg
焢肉飯
這的便當是一主菜+自選三配菜，
白飯還可淋上滷肉臊，
不另外收費，
其他便當店要淋滷肉臊，
幾乎都是要另外收費的，
這對喜歡吃滷肉飯的我和兒子，
真是感到開心~

金銘雞腿魯肉飯11-焢肉.jpg
焢肉肥嫩誘人的模樣
口感軟嫩帶有豐腴的脂香味，
但不軟爛，
滷至入味但不鹹膩，
有合我的口味。

金銘雞腿魯肉飯12-焢肉飯特寫.jpg
焢肉飯，特寫
這的便當可免費淋上滷肉臊，
便當的白飯馬上變成滷肉飯，
真不賴。
滷肉臊油亮偏肥充滿醬脂香，
是我和兒子偏愛的滷肉臊口感。

金銘雞腿魯肉飯13-炸雞排.jpg
炸雞排
看起來就是很古早味的薄皮炸雞排

金銘雞腿魯肉飯14-炸雞排特寫.jpg
炸雞排，特寫
薄外皮充滿古早鹹香的滋味，
肉嫩口含汁。

金銘雞腿魯肉飯15-滷雞腿飯.jpg
滷雞腿飯
印象中還沒看過，
外表這麼黑金色澤的滷雞腿！

金銘雞腿魯肉飯16-滷雞腿飯特寫.jpg
滷雞腿飯，特寫
外觀色澤如黑金般的滷雞腿，
是店家用中藥材熬煮而成，
但沒啥中藥味，
反而多一股不同的微微香氣。
我原以為其口感應該會很鹹膩，
沒想到並不會。
腿皮香甜並帶點迷人的膠質口感，
腿肉相當軟嫩含汁。
這風味，
有點特且不錯吃。

金銘雞腿魯肉飯17-留影.jpg
留影
這的滷雞腿、炸雞排、焢肉，
我個人是覺得還蠻不錯吃的，
且有著古早的滋味。
另用中藥滷的雞腿，
外觀黑金黑金，
我原以為應該會很鹹膩，
沒想到並不會。
黑金滷雞腿的風味有點特別，
口感則是，
腿皮香甜並帶點迷人的膠質口感，
腿肉相當軟嫩含汁。
唯當天便當的幾種配菜，
不是很合我的口味，
但兒子倒是都吃光光。
我回家後跟老婆說，
下次有機會，
我再去買隻黑金滷雞腿，
回來讓她嚐嚐。
後來，
老婆和女友人聊起黑金滷雞腿，
女友人回她：「這家店我知道啊！每次我帶兩個小孩去青年公園玩時，常常會買這家的便當，它在那，算是很物美價廉的店...

金銘雞腿魯肉飯18-名片.jpg
名片
【營業時間】1100143016302000；週五休息
【地　　址】台北市萬華區國興路72

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