最近某日下午因故，和兒子到青年公園附近，到了傍晚準備離開時，想說就近用完晚餐後再回家。我又想起了之前，曾經路過這家「金銘雞腿魯肉飯」的店前幾回，看到有不少在地居民排隊購買，於是我好奇的上網查了一下。才知，店家使用中藥滷製成的黑金雞腿，受不少在地民眾喜愛，加上雞腿飯才一百元，生意不錯。店家還有打著滷肉飯的字樣，更加吸引我和兒子~
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▲「金銘雞腿魯肉飯」店外觀
店家位於青年公園旁，
青年路與國興路交岔口處。
之前曾傍晚經過，
看到大排長龍，
這回造訪時，
雖剛下過大雨，
還是有不少當地人，
前往購買外帶。
▲點餐單
餐點大分類有：飯類、湯類、麵類、魯肉飯、單點。
最貴的就滷雞腿飯和炸雞腿飯，
但也才100元，
以台北市的價位來說，
算是很平價~
（附近看到其他有賣雞腿飯的，
不少也都已漲到120元左右）
▲滷肉臊鍋
一大鍋油油亮亮的滷肉臊鍋，
且脂醬香十足，
看起來，
就是我和兒子所偏愛的滷肉飯肉臊～
▲用餐區
店面不大，
座位不多，
店家客群是以附近的住家，
且外帶為主。
▲在地人氣飯食便當上桌
滷雞腿飯（100元）、焢肉飯（90元）、炸雞排（50元），
以台北市來說，
算是相當平價實惠。
▲焢肉飯
這的便當是一主菜+自選三配菜，
白飯還可淋上滷肉臊，
不另外收費，
其他便當店要淋滷肉臊，
幾乎都是要另外收費的，
這對喜歡吃滷肉飯的我和兒子，
真是感到開心~
▲焢肉肥嫩誘人的模樣
口感軟嫩帶有豐腴的脂香味，
但不軟爛，
滷至入味但不鹹膩，
有合我的口味。
▲焢肉飯，特寫
這的便當可免費淋上滷肉臊，
便當的白飯馬上變成滷肉飯，
真不賴。
滷肉臊油亮偏肥充滿醬脂香，
是我和兒子偏愛的滷肉臊口感。
▲滷雞腿飯，特寫
外觀色澤如黑金般的滷雞腿，
是店家用中藥材熬煮而成，
但沒啥中藥味，
反而多一股不同的微微香氣。
我原以為其口感應該會很鹹膩，
沒想到並不會。
腿皮香甜並帶點迷人的膠質口感，
腿肉相當軟嫩含汁。
這風味，
有點特且不錯吃。
▲留影
這的滷雞腿、炸雞排、焢肉，
我個人是覺得還蠻不錯吃的，
且有著古早的滋味。
另用中藥滷的雞腿，
外觀黑金黑金，
我原以為應該會很鹹膩，
沒想到並不會。
黑金滷雞腿的風味有點特別，
口感則是，
腿皮香甜並帶點迷人的膠質口感，
腿肉相當軟嫩含汁。
唯當天便當的幾種配菜，
不是很合我的口味，
但兒子倒是都吃光光。
我回家後跟老婆說，
下次有機會，
我再去買隻黑金滷雞腿，
回來讓她嚐嚐。
後來，
老婆和女友人聊起黑金滷雞腿，
女友人回她：「這家店我知道啊！每次我帶兩個小孩去青年公園玩時，常常會買這家的便當，它在那，算是很物美價廉的店...」
▲名片
【營業時間】11：00～14：30，16：30～20：00；週五休息
【地 址】台北市萬華區國興路72號
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