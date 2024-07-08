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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > (胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃/兩人聚餐也可以很豐盛/啤酒熱炒/甘蔗雞封肉芋泥手指

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃/兩人聚餐也可以很豐盛/啤酒熱炒/甘蔗雞封肉芋泥手指

2024-07-08 16:38:00 胖樺 人氣：102
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窩客好文

胖樺

發表篇數：544篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

豐盛食堂
phone02-2396-1133
place台北市大安區麗水街1-3號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲永康街我最喜歡的台菜餐廳，莫過於這間位於轉角的豐盛食堂了。

兩人或是十人一桌聚餐都很適合，怎麼點都滿意。

 

店名：豐盛食堂

地址：106台北市大安區麗水街13

 

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲平日晚上想說跟老友簡單一頓便飯，沒訂位竟然還等了一陣子。

建議定位，生意興隆。

 

糯米椒炒牛肉

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲牛肉抓醃過，軟嫩鹹香，配上糯米椒解膩，相當下飯。

 

麻油松阪豬

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲松阪豬帶著嚼勁，口感絕佳，湯頭也好喝，澆飯也很適合。

 

鳳梨蝦球

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲碩大的鳳梨蝦球剛炸好熱騰騰，配上美乃滋，鹹甜交織。

 

筊白筍鹹蛋

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲這兩個組合起來就是無敵阿！

 

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲豐盛的豬油扮飯，很簡單但是卻是會讓人不自覺一口接一口。

 

滷肉飯

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲豐盛的米飯煮得真好，粒粒分明又Q，我朋友是米飯達人，他也驚豔。

就算你在低醣飲食，來吃豐盛也請務必給他的米飯一個機會。

 

菜脯蛋

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲蓬鬆且蛋香濃郁，極度有水準

 

烤雞腿

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲烤雞腿也很好吃呦！

 

芋泥胖手指

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲我的最愛，這我可以自己吃十條沒問題。

現炸熱騰騰，內蓬鬆外酥脆。

吃了會讓人有"活著真好"的感覺。

 

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲兩人爆吃兩千四，飽得要命還喝了兩支十八天，一罐蘋果西打。

點菜阿姨應該傻眼。

 

以下跟大家分享多人桌菜，有需要可以直接請店家配。

 

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲大蝦，新鮮。

 

櫻花蝦米糕

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲當然也是有水準的，但來豐盛了還是點豬油拌飯或是白米飯吧！

 

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲前菜冷盤。

 

放山雞

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲絕對也是店家的招牌菜，皮香肉嫩。

 

封肉

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲醬香濃郁的魯三層肉我可以連吃五大塊，真的太下飯了，穠纖合度。

旁邊的白花椰菜也吸收了醬汁的精華，絕對可以獨當一面。

這盤任何一個元素我都不想放過。

 

虱目魚肚

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

 

西魯肉

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

 

芝麻南瓜

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲扛壩子甜點一號。

 

芋泥胖手指

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲扛壩子甜點二號。

十人點一桌就是這樣霸氣上一大盤，真的可以實現芋泥胖手指自由。

 

(胖樺食記)永康街捷運東門站推薦桌菜「豐盛食堂」/永康街必吃

▲冷氣強，熱菜選擇多，美味，上菜又超級快速。

再來一手啤酒，最後用手指芋泥球收尾。

難怪我發自內心愛豐盛食堂！

 

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bc


文章標籤
豐盛食堂 甘蔗雞 桌菜 中菜 熱炒 啤酒 十八天
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