最近發現了一家可愛的日式小店 ，直接被他們家的日式烤糰子圈粉！外皮烤的酥酥的，咬下去裡面糯糯的，越嚼越香好好吃，烤糰子總有有6種口味可以選，當天我是點靜岡抹茶紅豆跟鹿港麵茶黑糖口味，好吃到一口接一口，除了糰子必點外，店家還有販售好吃的日式咖哩跟日式烤飯糰、熱茶、各式飲品，在享受餐點的同時，你還會不時地看到2隻親人的貓貓店長出沒，店內位置不多，建議提前預約，以免撲空喔！

翌日十彡 店家資訊

翌日十彡

評分： / 4.8

地址：403台灣台中市西區五權西五街118號( 地圖 )

電話：0918 908 458

營業時間

星期一: 11:30 – 20:00



星期二: 11:30 – 20:00



星期三: 11:30 – 20:00



星期四: 11:30 – 20:00



星期五: 11:30 – 20:00



星期六: 11:30 – 20:00



星期日: 11:30 – 20:00

星期一: 11:30 – 20:00 星期二: 11:30 – 20:00 星期三: 11:30 – 20:00 星期四: 11:30 – 20:00 星期五: 11:30 – 20:00 星期六: 11:30 – 20:00 星期日: 11:30 – 20:00 FB、IG

備註：店內有2隻可愛貓貓

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

用餐環境

有著木質暖調的日系小店，騎樓處還有2人座位，店門口可以停機車，但是汽車的話需要去找鄰近的停車場

店門口的左手邊，還有一個可愛的小庭院

進店後的左手邊是櫃檯，菜單、點餐都在這邊喔！

現在只要來店用餐，在FB、IG打卡，就可以扭扭蛋，顆顆都有獎（活動時間以店家現場為主）

店內座位不多，但座位與座位之間的動線不會過於擁擠，來之前都建議先預約，以免撲空，由於店內有店貓會走來走去，座位附近也都會有貓貓玩具、小窩

喜歡一個人用餐，可以選擇坐在窗邊的座位

店貓會不定期出現，穿梭在店內招呼客人，貓貓很親人，超可愛！

原本以為店貓只有一隻可愛的白貓，沒想到我頭一轉，竟然有兩隻（名字：皮蛋、豆腐），一起看窗外的樣子真的好可愛

店內小叮嚀

用餐時間90分鐘，低消$120元，現金支付，禁帶外食喔！

完整菜單

有甜食也有鹹食，想吃正餐也有咖喱可以點

翌日經典套餐

如果你跟我一樣是兩個人用餐，再加上點餐有選擇障礙，那很推薦你直接點套餐，然後再單點其他單品，這樣就什麼都吃得到

烤糰子2串（口味任選）

烤飯糰1顆

熱茶1壺

我們選擇了靜岡抹茶紅豆跟鹿港麵茶烤糰子，看起來都好好吃！

靜岡抹茶紅豆烤糰子

烤糰子上擠上用高雄9號紅豆製成的紅豆泥，再擠上靜岡抹茶奶霜，愛吃抹茶的請必點，微苦抹茶跟甜度適中的紅豆搭配的很好，吃完後口腔還會有抹茶的香氣，由於抹茶奶霜遇到熱騰騰的烤糰子會融化，想拍照的朋友速度要快喔！

鹿港麵茶黑糖烤糰子

淋上日本沖繩黑糖，再撒上鹿港手炒麵茶，這個口味吃的時候不要吸太大口，很容易被麵茶嗆到，一口咬下，香氣十足、不甜膩喔！

牽絲味增烤飯糰

是日本常見的三角飯糰，吃得到焦香跟魚鬆的香味，配上適量的起司，順口好吃，趁熱吃會微微的牽絲喔！

靜岡春甘露（可回沖）

使用來自靜岡的無發酵茶葉，喝之前可以聞到茶香，入喉順口，微微回甘，是很清爽的一壺熱茶，很適合搭配甜甜的烤糰子，喜歡喝茶味濃厚的人，可以讓茶葉多浸泡一下

唐揚咕咕雞咖哩飯

咖哩口味溫醇濃郁，尾韻有淡淡椰奶香氣，每塊唐揚雞的蠻大塊的，吃起來外酥內嫩不油膩，連冷掉都好吃

仙女粉紅泡泡

一杯裡面有100%的葡萄柚果汁＋養樂多＋氣泡水調製，喝起來甜度不會很甜，差不多微糖，吃得到葡萄柚果肉，又不苦澀，我還發現裡面還有加入芒果（哈！）

在這邊用餐真的很放鬆，大家音量都不會很大聲，時不時還會看到貓貓走來走去，很推薦你下午有空時，可以來吃吃烤糰子，放鬆一下喔！

一起來看看影片吧！

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