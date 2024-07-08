今天女王又來到自己聚餐最愛的大里美食餐廳食久茶事，這間餐廳擁有大空間的室外空間以及廣闊的聚餐區，除了提共寵物友善，更是大里人親子聚餐的秘密基地，因此不管是家中有毛寶貝或是寶寶的人，都可以來這愉悅的來這享受美食，話不多說就讓女王替大家分享這間2024台中大里美食吧~

食久茶事-慶生包場婚禮

食久茶事 擁有廣闊室外用餐空間以及超舒適的室內用餐環境，因此非常適合全家大小來聚餐或是辦各種派對，不管是婚禮、慶生、包場、抓週、派對等等聚會都非常適合，而店內的用餐空間較適合小團體聚會的私密聚餐空間，因此如果有聚餐需求的人記得要提前預約，才不會在現場等太久喔!

食久茶事菜單價格

食久茶事 除了聚餐包場的活動外，店內的各種招牌美食餐點更是非常美味，不管是義大利麵、燉飯、炸物、下午茶點心等美食應有盡有，而且價格也非常的平易近人，接著就讓女王繼續替大家介紹下去吧~

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

海底蔬菜鮮蝦溫沙拉$230

首先先來替大家推薦食久茶事的開胃美食海底蔬菜鮮蝦溫沙拉，以新鮮蔬果、生菜、堅果、配上數量超多的大蝦，最後在灑上醬料和起司，口感非常清爽而且份量非常多，可以說是非常適合女生的爽口美食~

蒜香海鮮總匯義大利麵$340

食久茶事有許多美味的餐點首推的就是義大利麵系列美食，女王之前試吃過食久茶事的各種口味義大利麵真的都非常讚! 而這次點的蒜香海鮮總匯義大利麵，以獨家特調的微辣紅醬味配搭大量的海鮮作為配搭，獨有的辣香吃上一口真的非常過癮，喜歡吃辣的人絕對無法抗拒的美味首選~

韓式炸蝦燉飯$330

接下來韓式炸蝦燉飯使用蝦頭熬煮成濃郁的醬汁，燉飯內濃濃的海鮮醬配上鮮炸的海鮮，光用看的就讓人口水直流，喜歡濃郁海鮮美食的人一定不能錯過這個美味的選擇喔!

香嫩唐揚雞咖哩飯$220

接下來這個餐點就是充滿濃濃日式風味的香嫩唐揚雞咖哩飯，香醇的咖哩配上炸的香酥金黃的厚實豬排，再佐上一顆半熟蛋，獨家製作的咖哩醬有著淡淡的水果香氣，配上大肉塊還沒吃就讓女王口水直流啦~(PS:咖哩飯皆附湯品!)

紐奧良雞翅$160

在炸物點心部分這款紐奧良雞翅外酥內嫩的微辣口感非常獨特，飯後來上一支更是大大的滿足，店內小點首推美味!

食久茶事套餐+$99升級

吃完這些美味的餐點後，女王私心推薦大家加點，食久茶事套餐組合優惠：只要點主餐+$99元就能輕鬆享有(焦糖烤布蕾+50元飲料任選)，如果你不想喝套餐飲品也可以加購補差價升級的喔!

話說食久茶事自家是種茶起家，因此店家特調的飲品也非常特別，女王這次點的是新鮮水果茶、泰式奶茶、奶香金萱每款飲品都擁有濃郁的茶香與香氣，吃完這些美食在來上一杯可以說是完美的結尾~

限定巴斯克乳酪蛋糕$130

對了!如果你是跟女王一樣喜愛吃甜的的人，這款 限定巴斯克乳酪蛋糕是可遇不可求的限量美食，每天都是限量配出，大家如果有到訪一定要點來品嚐這美味的下午茶美食喔!

2024台中大里美食推薦

身為台中人的你，如果想要找個可以聚會、慶生、求婚、包場、抓週的私人聚餐秘境，這間食久茶事絕對會是2024台中聚會的好選擇~，最後女王就把這間厲害的2024台中大里美食推薦給大家，有興趣的人快去試吃吧!