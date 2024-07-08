此食記為花見團子造訪「芭絲特餐酒館」 (造訪日期 : 2024/06)



「芭絲特餐酒館」桃園餐酒館推薦

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芭絲特餐酒館



地址 : 桃園市桃園區春日路1435號

電話 : 0981 023 003

時間 : 二～日17:00-02:00

停車場資訊 : 1、南通公園路邊停車格 2、南平運動中心停車場3、Uniqlo春日店付費停車場



本次團子來到桃園，和友人相約位於春日路上的「芭絲特餐酒館」用餐。「芭絲特餐酒館」是一間結合傳統與創新的異國料理餐酒館，提供中式、台式、泰式、西式、日式等多種異國風味料理，店家用料實在，菜色多元大盤，價錢平價，且不收服務費，並提供飲品、啤酒、調酒與紅白酒搭配餐食享用，吸引許多喜愛美酒、美食的朋友，是許多桃園人口耳相傳的知名深夜食堂。店間空間寬敞，有提供包場優惠服務，很適合多人聚餐或是舉辦活動使用，另外菜色也可以客製化，可提前向店家詢問，有需求的朋友都可事先洽詢店家。

店家位於春日路上，鄰近有桃園藝文中心、南平運動中心，附近有多間大型停車場，也有客運及巴士站牌，交通很便利。

停車場資訊 ：1、南通公園路邊停車格 2、南平運動中心停車場 3、Uniqlo春日店付費停車場

「芭絲特餐酒館」是由喜愛美食與貓咪的好朋友共同經營，店名取名也很有典故，「芭絲特」是埃及神話中貓首人身的女神，店內有很多貓咪與特色名畫結合的藝術創作，俏皮有趣，看你知道幾幅。

店內分為1、2樓，內部寬敞明亮、動線分明，提供單人的吧台座位和多張2人、4人座位，多人聚餐也沒問題。1樓有一個大型電視播放著球賽，菜色採異國風，有台式、中式、日式、泰式、西式等，滿足不同客人需求與喜好。

喜愛扭蛋公仔的朋友在這裡也可以試試手氣，多款扭蛋機讓你玩得夠，還有店家特別精選的多種貓咪扭蛋，歡迎童心未泯的朋友來一一收藏，通通帶回家。

店內有販售茶飲、軟性飲料，也有多種啤酒、調酒可搭配餐飲，營業時間從17:00–02:00，是許多學生、上班族下班小酌，和三五好友聊天大口暢飲，家庭聚會享用美食的秘密基地，開心又樂活。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

胡麻青花菜

「胡麻青花菜」青花菜清燙後色澤翠綠又新鮮，淋上店家特製胡麻醬，呈現香醇滑順的日式和風味道，甜而微鹹，清爽又營養。

焗烤起司馬鈴薯

「焗烤起司馬鈴薯」吃得到主廚真功夫！馬鈴薯切塊後，加入起司烘烤，烤到微焦香氣四溢，再灑上起司粉、海苔粉增添口感。夾起馬鈴薯時還會牽絲，放入嘴中，馬鈴薯嚼勁十足，搭配邪惡破表的起司，在口中交融出豐富層次感 。

唐揚雞

「唐揚雞」炸雞外皮酥炸可口，大口咬下酥脆有勁軟嫩多汁，充滿日式風味的口感瞬間在嘴裡蔓延開。建議可先單吃炸雞原味，再擠些酸甜有勁的檸檬汁，讓炸雞去油又解膩，吃起來更顯清爽；另外一定要試試店家精心調味的特製醬料，酸甜柔和，又是另一種味道，更具層次口感。

泰式打拋豬

「泰式打拋豬」以肥瘦適中的豬絞肉加入打拋葉、辣椒調味，打拋豬口感濃郁不死鹹，單吃就好吃。店家有提供生菜，可將打拋豬包裹至生菜中一起享用，健康美味滿點，也可再單點白飯，絕對會讓你一碗接一碗，好吃到停不下來。

櫻花蝦高麗菜

「櫻花蝦高麗菜」結合嫩脆高麗菜和鮮味十足的櫻花蝦使用大火快炒，恰恰好的火候讓鹹香櫻花蝦和高麗菜的嫩脆相輔相成，獨特美味堪稱白飯殺手。

女婿蛋

「女婿蛋」是經典泰國小吃！水煮蛋經油炸過，加入香菜、辣椒、洋蔥等食材，再以泰式醬汁調味，增加豐富口感。除有一般白蛋，店家還有皮蛋口味，特別Q彈有勁，如同一秒到泰國，是別的地方都吃不到的好味道，團子個人推薦必點的單品。

酸辣九孔鮑 (限定料理)

除菜單上料理外，店家也會視季節時令、當日進貨推出特色料理！「酸辣九孔鮑」使用海港直送的九孔鮑特製而成，清蒸九孔鮑加入蒜末、青蔥、辣椒，使用泰式酸辣口味進行調味，並附上紅蘿蔔絲、洋蔥，看起來色香味俱全，九孔鮑Q彈有嚼勁，鮮味十足，酸辣口感超級開胃，一吃就上癮。

熔岩排骨

「熔岩排骨」嚴選豬肋排醃製調味，再以適當火後細心烘烤，再灑上些許芝麻提味。可先品嚐排骨原味，入口後排骨扎實Q彈越嚼越香，接著再沾上店家特製的起司醬，增加綿密滑順口感，更是一絕。

澎湃鮮蛤湯

超級大碗的「澎湃鮮蛤湯」店家用料不手軟，特選超大顆吋蛤，加入薑絲、九層塔、青蔥、高湯熬煮。蛤蜊顆數很多，海鮮的原味直接完美融入高湯中，鮮味100％，讓湯控的友人讚不絕口，雖然份量超級大碗，但我們全部喝光光。

整體而言，團子覺得「芭絲特餐酒館」用料實在份量十足，菜色風格多元，可一次品嚐到多種異國風味，價錢平價，且不收服務費，CP值超高。店家也是寵物友善餐廳，可帶毛小孩一同歡樂。喜歡美食、美酒的朋友，不妨來這品嚐美味料理，搭配美酒或飲品，熱情老闆娘喜歡和客人話家常，可以感受到店家親切服務，放鬆又樂活。除了內用，店家也有與外送平台合作，在家就可品嚐到與眾不同異國風味料理喔！

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