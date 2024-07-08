桃園聚餐美食餐廳推薦，專人代烤燒肉，全程免動手，快來一起大啖美食

這一家位於在桃園藝文特區的川御燒肉專門店，職人炭烤手切燒肉

主打全程代烤服務，讓頂級的肉肉有完美的熟度，有專人服務，只要好好享受美食

除了燒肉外，店內還有多種豐富的特色料理與隱藏菜單可以選擇，價格超甜、CP超高

想要小酌來川御燒肉也是不錯選擇，調酒師可是榮獲了2021MNS台灣區調酒師名師名店

而且川御燒肉專門店還是一間寵物友善餐廳，還有狗狗品種活動日與提供寵物鮮食

提前預約招待寵物鮮食

除了毛小孩日外還有OL日與旗袍日，在這裡可以享受美好的美食饗宴

幫忙 勺勺吃喝玩樂 按個讚

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川御燒肉專門店｜菜單

川御燒肉提供單點燒肉薄切、職人厚切、夢幻切角、豬、雞、鴨、海鮮

還有超強的隱藏料理(超推薦)、創意料理、創意調酒、啤酒、日本清酒

如果有選擇障礙可以點雙人、三人、四人精緻套餐

川御燒肉專門店｜環境介紹

川御燒肉裝潢設計偏工業風但又不失時尚感，掛上了可愛的網美牆創意標語帶點活潑氣息

店內用餐區以四人桌、日式合室包廂、兩人沙發約會座位以及吧台區

這個超時髦網美牆位置要先預訂，很容易沒位~~~

兩人座位可以享受與另一半或者好朋友快樂時光

2024桃園聚餐、桃園聚會包廂餐廳首選，川御燒肉專門店有專屬VIP包廂

可以與朋友在此開派對吃美食

包廂費用3小時8000元+10%，還可全額折抵餐費(超划算，而且還會有主廚招待耶

VIP包廂空間可容納15人

川御燒肉專門店 ｜餐點介紹

泡菜

酸酸辣辣開胃解膩，吃燒肉很喜歡搭配泡菜，可以讓燒肉變得清爽許多

蛋蛋的哀傷（限量）

超奢侈的茶碗蒸， 口感像布丁一樣滑嫩，裡面的食材也是很豐富

有海膽、干貝、鮭魚卵、比目魚，海鮮的甜味與蛋香氣息，入口超滿足

海波浪( 限量 )

居然燒肉店還能吃到超奢華的海鮮丼飯，裡面有蝦子、海膽、干貝、比目魚鰭邊肉、鮭魚卵

每款海鮮都能感受到它們的鮮度與甘甜，尤其是海膽真的好好吃，超!級!甜!

不小心把全部吃光光，怕吃太多吃不下其他料理，建議兩人吃一碗

鳳凰卵法

不知道如何咬下的軟法，有鳳梨丁、伊比利豬肋條、鮭魚卵還有黃芥末醬

鳳梨丁酸酸甜甜的來中和油脂讓口味上變得很清爽，還加入了黃芥末增添香氣

再加入鮭魚卵啵啵啵提升了口感

明太子櫛瓜

居酒屋必點料理，明太子與美乃滋的結合濃郁絲滑，再搭配多汁的櫛瓜好清爽

爆炸蛤蠣

愛吃蛤蠣的人在川御燒肉可以嚐到蛤蠣自由耶!!!一整盤滿滿的蛤蠣超狂的

IG打卡也是超吸睛，湯頭都是蛤蠣的精華，喝起來鮮甜略帶小小的辣感，夏天喝超開胃

花魚一夜干

花魚一夜乾口感鮮嫩、肉質扎實，不用過多的調味料就很好吃

而且豐厚的油脂，用炙燒後脂香氣十足很美味

老司機

四款川御燒肉超夯的雞料理，超稀有的部位快來嚐鮮！

遇到特好的食材真的很怕搞砸，川御燒肉專門店，專人代烤無需自己動手，揪甘心

只要專心大口吃肉或跟好友們盡情聊天

雞橫膈膜

Ｑ彈脆口又帶韌性口感的雞橫隔膜，十足的碳香附著在上面

超適合來一杯冰涼的啤酒來做搭配

椒鹽雞頸肉

雞頸肉鮮彈有嚼勁還帶有脆脆的口感，多汁Ｑ彈搭配椒鹽超好吃

隱藏菜色-雞翼板

肉質超軟嫩的雞翼板，厚度十足，上層的雞皮烤至金黃，帶有焦香氣味

大口吃肉肉真的很過癮

隱藏菜色-雞牡蠣

其實我是第一次聽到雞牡蠣這個部位，在法國被稱為“傻子才不吃的部位”，為珍貴、美味的代表

雞牡蠣在雞背部靠近大腿部位的兩個凹槽中，形狀類似牡蠣而得名

來到川御燒肉一定要吃，真的大推，口感軟嫩多汁外略帶點膠質越咀嚼越香

飛魚卵香腸

新鮮的花汁與墨魚漿加入飽滿的飛魚卵，咀嚼中口感超豐富，有啵啵彈跳的聲音

日本A5和牛

入口就會融化的日本A5和牛，豐沛的油花直接在嘴中爆擊

完全不用用力咬直接在嘴裡化開，濃郁的牛油香氣超級明顯

雙面油脂烤至微焦恰恰是最好的口感

薄厚度恰到好處，專人代烤專業的技術真的可以讓肉肉更好吃

到現在那個和牛香味還是在記憶中意猶未盡

夏季三角

這款隱藏菜單夏季三角，每日嚴選不同的原切肉來做變化，所以每次去會不一樣

這次吃到的部分是牛翼板，炙烤至7分熟把蘿蔔泥、蔥鹽包以及特殊醬汁入其中

牛翼板超級多汁再加上佐料口感很清爽

一口塞入嘴巴，感受到牛肉柔嫩與濃郁的風味

超多日本水果酒可以選擇，根本就是女生們的快樂！

像勺勺就特別喜歡甜甜的酒，店家也會熱情的介紹喔

前面有提到川御燒肉專門店榮獲了2021MNS台灣區調酒師名師名店

所以在這裡可以請調酒師幫你調出專屬你口味的調酒

這次勺勺點了葡萄口味的調酒，超好喝

完全感覺不到酒味，認識我的人都知道我超討厭苦味的酒

但是這杯特調甜甜的好適合我唷～～～

不過怎麼喝都喝不完的感覺＞＜超大一杯ＣＰ值好高，哈哈

川御燒肉專門店 | 用餐心得

川御燒肉專門店很貼心知道很多人帶著毛孩想出門吃飯卻很少選擇

帶毛孩來提前預約招待寵物鮮食，超級貼心，桃園寵物友善餐廳推一個

餐點每一道我都很喜歡，尤其燒肉可以不用動手就能吃到好吃的肉肉

老司機品項都是珍貴限量的部位真的很值得一吃

創意料理我最喜歡就是鳳凰卵法，酥酥脆脆的軟法配上酸甜鳳梨與伊比利肋條

真的想到還會回味呢~

這裡絕對適合與好友來聚餐，酒類眾多絕對是桃園小酌餐廳選擇

拋下煩事來到川御燒肉放鬆

店家資訊

川御燒肉專門店

地址: 桃園市桃園區中埔六街129號 (附有特約停車 )

電話: 03-346-6677

營業時間:一-五17:30～00:30

六、日11：30～14：00、17：00～00：30

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