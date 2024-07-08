彰化親子景點_彩雲王功潮間帶之旅─王功漁港挖蛤蜊，200元蚵仔吃到飽！一票暢玩王功漁港潮間帶，搭鐵牛、挖蛤蜊、烤蚵，王功漁港美食、彰化景點美食、王功漁港景點、彰化蚵仔吃到飽
目錄索引
1. 關於彩雲王功潮間帶之旅
3. 彩雲王功潮間帶之旅開箱
3.1 200元一票玩到底_搭鐵牛
3.2 200元一票玩到底_挖蛤蜊
3.3 200元一票玩到底_烤蚵仔
4. 消費資訊
4.1 彩雲王功潮間帶之旅評價
5. 彰化親子景點相關資訊
5.1 品牌資訊
關於彩雲王功潮間帶之旅
「彰化親子景點_彰化蚵仔吃到飽_彰化景點美食」
「王功漁港挖蛤蜊_王功漁港美食_王功漁港景點」
彩雲王功潮間帶之旅在哪裡
彩雲王功潮間帶之旅位於彰化縣芳苑鄉漁港路899號，於王功漁港旅客服務中心附設停車場集合 → 出發王功漁港潮間帶。
彩雲王功潮間帶之旅特色
「200元一票玩到底_滿7歲以下免費_滿12以下100元」
「搭鐵牛車暢遊王功漁港潮間帶_潮間帶挖蛤蜊_烤蚵仔吃到飽」
交通_停車資訊
機車：王功漁港旅客服務中心附設停車場
汽車：王功漁港旅客服務中心附設停車場
交通指引_彩雲王功潮間帶之旅
導航王功漁港旅客服務中心
跟彩雲阿姨預訂潮間帶之旅當天，導航王功漁港旅客服務中心停妥汽車後 → 到洗手間上完廁所 → 搭乘鐵牛車到王功漁港潮間帶挖蛤蜊、烤蚵仔吃。
免費洗腳區
建議可以穿防水的鞋子或拖鞋前往，潮間帶遊程結束後可到此區洗腳、清潔。
彩雲王功潮間帶之旅開箱
潮間帶之旅_鐵牛車
到了預訂時間，勞闆會開著藍色的鐵牛車在洗手間附近等。
200元一票玩到底_搭鐵牛
享受潮間帶美景_鐵牛車遊潮間帶
上車~
沿途可以欣賞王功地標：王功燈塔與美麗的潮間帶景色。
預約彩雲王功潮間帶之旅
可以打電話或Line預約：
電話：0981 051 279 / 0911 110502
彩雲王功潮間帶之旅LINE ID：caiyun0981
彩雲阿姨會說明當天的潮汐時間、建議前往潮間帶之旅的時間，可以享受更長的潮間帶之美、挖蛤蜊的樂趣、烤蚵仔的自然鮮美。
P.S.建議提早3~5天預訂，確保有位置
抵達海寮
搭上鐵牛車後，大約10分鐘左右的車程 → 抵達可遮陽的海寮。
海寮有提供挖蛤蜊的工具、烤蚵仔的火爐、烤網、工具。
200元一票玩到底_挖蛤蜊
挖蛤蜊
勞闆會準備每天新鮮採買、已預先處理吐沙的蚵仔 → 拋到潮間帶上 → 享受挖蛤蜊的樂趣 → 放到火爐上烤熟可以直接吃~
小朋友一看到拿著蛤蜊的勞闆，都湊近了XD
建議可以自行攜帶小桶子，親自體驗挖蛤蜊的樂趣。
小朋友的戰利品，蛤蜊都快滿出來了~~~
200元一票玩到底_烤蚵仔
烤蚵仔吃到飽
建議可以自行攜帶環保餐具，夾烤熟後的蚵仔、蛤蜊，可避免碰到外殼的沙。
勞闆準備的蛤蜊很飽滿，新鮮吃得到。
供應吃到飽的烤蚵仔，份量也是很有存在感。
想吃多久就吃多久，漲潮前搭上鐵牛車回到王功漁港旅客服務中心即可。
王功漁港潮間帶之旅日期：2024_07月
付款方式：現金
_滿7歲以下免費
_滿12歲以下100元
彩雲王功潮間帶之旅評價
彰化親子景點，安排一趟海鮮控朋友推薦的彰化挖蛤蜊、蚵仔吃到飽─彩雲王功潮間帶之旅。
從使用Line預約 → 王功漁港潮間帶之旅當天 → 搭乘鐵牛車 → 挖蛤蜊 → 海寮烤蚵仔，可以感受到勞闆、現場夥伴們的熱情，完全不怕大家吃，在海風吹拂的海寮裡享受優質新鮮的蚵仔吃到飽。
彰化親子景點相關資訊
彩雲王功潮間帶之旅
類型：彰化親子景點_王功漁港挖蛤蜊_王功漁港美食_彰化景點美食_王功漁港景點_彰化蚵仔吃到飽
⏰ 預約時間
每天07：00~19：30
📍 地址：彰化縣芳苑鄉漁港路899號
📞 預約專線：0981 051 279 / 0911 110502
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品牌資訊
彩雲王功潮間帶之旅LINE ID：caiyun0981
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