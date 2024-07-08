彰化親子景點_彩雲王功潮間帶之旅─王功漁港挖蛤蜊，200元蚵仔吃到飽！一票暢玩王功漁港潮間帶，搭鐵牛、挖蛤蜊、烤蚵，王功漁港美食、彰化景點美食、王功漁港景點、彰化蚵仔吃到飽

目錄索引

1. 關於彩雲王功潮間帶之旅

2. 交通指引_彩雲王功潮間帶之旅

3. 彩雲王功潮間帶之旅開箱

3.1 200元一票玩到底_搭鐵牛

3.2 200元一票玩到底_挖蛤蜊

3.3 200元一票玩到底_烤蚵仔

4. 消費資訊

4.1 彩雲王功潮間帶之旅評價

5. 彰化親子景點相關資訊

5.1 品牌資訊

「彰化親子景點_彰化蚵仔吃到飽_彰化景點美食」

「王功漁港挖蛤蜊_王功漁港美食_王功漁港景點」

彩雲王功潮間帶之旅在哪裡

彩雲王功潮間帶之旅位於彰化縣芳苑鄉漁港路899號，於王功漁港旅客服務中心附設停車場集合 → 出發王功漁港潮間帶。

彩雲王功潮間帶之旅特色

「200元一票玩到底_滿7歲以下免費_滿12以下100元」

「搭鐵牛車暢遊王功漁港潮間帶_潮間帶挖蛤蜊_烤蚵仔吃到飽」

交通_停車資訊

機車：王功漁港旅客服務中心附設停車場

汽車：王功漁港旅客服務中心附設停車場

導航王功漁港旅客服務中心

跟彩雲阿姨預訂潮間帶之旅當天，導航王功漁港旅客服務中心停妥汽車後 → 到洗手間上完廁所 → 搭乘鐵牛車到王功漁港潮間帶挖蛤蜊、烤蚵仔吃。

免費洗腳區

建議可以穿防水的鞋子或拖鞋前往，潮間帶遊程結束後可到此區洗腳、清潔。

潮間帶之旅_鐵牛車

到了預訂時間，勞闆會開著藍色的鐵牛車在洗手間附近等。

享受潮間帶美景_鐵牛車遊潮間帶

上車~

沿途可以欣賞王功地標：王功燈塔與美麗的潮間帶景色。

預約彩雲王功潮間帶之旅

可以打電話或Line預約：

電話：0981 051 279 / 0911 110502

彩雲王功潮間帶之旅LINE ID：caiyun0981

彩雲阿姨會說明當天的潮汐時間、建議前往潮間帶之旅的時間，可以享受更長的潮間帶之美、挖蛤蜊的樂趣、烤蚵仔的自然鮮美。

P.S.建議提早3~5天預訂，確保有位置

抵達海寮

搭上鐵牛車後，大約10分鐘左右的車程 → 抵達可遮陽的海寮。

海寮有提供挖蛤蜊的工具、烤蚵仔的火爐、烤網、工具。

挖蛤蜊

勞闆會準備每天新鮮採買、已預先處理吐沙的蚵仔 → 拋到潮間帶上 → 享受挖蛤蜊的樂趣 → 放到火爐上烤熟可以直接吃~

小朋友一看到拿著蛤蜊的勞闆，都湊近了XD

建議可以自行攜帶小桶子，親自體驗挖蛤蜊的樂趣。

小朋友的戰利品，蛤蜊都快滿出來了~~~

烤蚵仔吃到飽

建議可以自行攜帶環保餐具，夾烤熟後的蚵仔、蛤蜊，可避免碰到外殼的沙。

勞闆準備的蛤蜊很飽滿，新鮮吃得到。

供應吃到飽的烤蚵仔，份量也是很有存在感。

想吃多久就吃多久，漲潮前搭上鐵牛車回到王功漁港旅客服務中心即可。

消費資訊

王功漁港潮間帶之旅日期：2024_07月

付款方式：現金

_滿7歲以下免費

_滿12歲以下100元

彰化親子景點，安排一趟海鮮控朋友推薦的彰化挖蛤蜊、蚵仔吃到飽─彩雲王功潮間帶之旅。

從使用Line預約 → 王功漁港潮間帶之旅當天 → 搭乘鐵牛車 → 挖蛤蜊 → 海寮烤蚵仔，可以感受到勞闆、現場夥伴們的熱情，完全不怕大家吃，在海風吹拂的海寮裡享受優質新鮮的蚵仔吃到飽。

彩雲王功潮間帶之旅

類型：彰化親子景點_王功漁港挖蛤蜊_王功漁港美食_彰化景點美食_王功漁港景點_彰化蚵仔吃到飽

⏰ 預約時間

每天07：00~19：30

📍 地址：彰化縣芳苑鄉漁港路899號

📞 預約專線：0981 051 279 / 0911 110502

彩雲王功潮間帶之旅FB粉絲頁

彩雲王功潮間帶之旅LINE ID：caiyun0981

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