若竹WAKATAKE是一家很特別的鐵板燒料理

採取預約制提供喫茶訂位

也有隱藏版的鐵板私廚料理

剛開幕的時候好幾個月一開放預約全部秒殺一位難求

等到熱潮過後終於能有機會一探究竟

藏身靠近北科大附近的老公寓住宅區內門口極度低調

沒有事先查看地址真的不會發現這裡有家餐廳

店裡位置不多跟一般鐵板燒餐廳相同圍繞吧台一週

大約總共有10來個位子可以入座

清水模風格的色調很侘寂風

稍微跟吧台座位錯開的角落隱藏宛如包廂的雙人座位

很適合約會聚餐享受兩人時光

因為距離廚房區域較遠相對也比較不會沾染油煙

桌上的招財貓蠻大隻很有氣勢

精緻的鑲金盒中有名片可以自由索取

鐵板喫茶的菜單不多一頁即可看完

主餐有拿坡里跟蛋包飯都是和風喫茶經典款

飲品除了咖啡跟茶飲之外

也有許多自家製氣泡飲等冰涼飲料

若是晚餐或假日時段用餐

還可以選擇更Chill的酒精飲品

店內僅有主理人一人打理從頭到尾所有業務

因此大家預約用餐盡量準時可以跟同時段的客人一起點餐開席

主理人會先為大家點餐後依照各項餐點陸續製作

動作洗鍊不拖泥帶水又很優雅從容不迫

如果有點複數品項的話都會需要一定的等候時間

拿坡里義大利麵 280元

第一次造訪主餐一定先選我最愛的拿坡里

搭配的餐具也有精心挑選很華麗宮廷風

同步附上Tabasco可以在吃一半的時候加入變化口味

除了香腸跟洋菇之外甚至還可以吃到臘肉的咬勁與獨特味道

整體調味偏重口味酸味明顯

麵條比一般的義大利麵更粗一點

口感紮實偏硬更像是義大利當地的硬度

冰牛奶珈琲 150元

牛奶咖啡也是由主理人手工製作

漸層非常清楚黑白分明

喝起來屬於奶味濃厚乳香壓過咖啡味的一款

在第一線觀看料理過程非常有臨場感

很喜歡鐵板料理的其中一個原因除了我很愛煎烤類之外

欣賞主廚的各種行雲流水完成一道道美食就像看一幅畫作的誕生一樣精采

脆焦糖法式吐司 Small 160元

來之前研究過大家的評論中法式吐司基本是一面倒好評

因為一個人單獨用餐只能先選小份

以噴槍烤至外層焦糖酥脆再加上頂部一大球香草冰淇淋

冰火交融冷熱交織就連顏色也有鮮明對比

不論視覺、嗅覺或味覺都是享受

吃第一口吐司就完全瞳孔睜大

好吃沒話說值得大家各種稱讚

外脆內綿軟的口感柔軟濕潤

充分浸濕蛋液還有點在吃卡士達醬的感覺

焦糖苦甜香草霜淇淋帶著奶香甜感不會膩口反而很清爽

絹布丁 150元

唯獨布丁是事前準備保存於冰箱不是鐵板料理現做

精緻的外觀完美重現記憶裡昭和喫茶的布丁樣貌

小祕密是頂部的紅櫻桃其實不是醃漬櫻桃

而是用琥珀糖跟巧克力梗做出的紅櫻桃造型糖果

對每次都把櫻桃挑掉的我來說簡直再完美不過

挖開布丁後才會看見隱藏最底部的焦糖液

焦糖液顏色偏深單吃苦味很重不是很順口

建議跟布丁一起搭配比較平衡味蕾感覺

布丁介於很紮實的昭和布丁跟柔嫩Q彈的西方布丁之間

感覺鮮奶油的成分偏高吃久會感覺有點油膩殘留嘴中

蛋包飯 280元

吃了第一次對剩下的品項愈來愈好奇

短短幾天立刻又再回訪把所有菜單的品嘗一遍

蛋包飯上的超巨大歐姆蛋就像棉被般輕柔蓋上米飯

淋上的醬料味道有點像紅酒發酵偏鹹

首先我一定要大推歐姆蛋柔軟到幾乎入口即化超好吃

吃完整個也完全沒有乾澀或是負擔感

米飯經過番茄醬的調味帶著酸甜

不時還可以吃到柔軟濕潤的雞腿肉塊

檸檬蘇打 150元

再訪的時候新出了一系列飲品

檸檬蘇打喝起來超級消暑暢快

酸度非常足夠令嗜酸如命的我覺得很滿意

頂部綿密的黃檸檬皮屑沒有苦味只留香氣

幾乎人人都點了鬆餅甜點讓主理人一口氣拿出兩排模具

圓形的模具中淋入濃稠的鬆餅糊

在滾燙的鐵板上逐漸上色凝固

厚鬆餅 Small 140元

鬆餅大跟小份的差異在於大份有兩片而小份只有一片

不過光這一片的厚度就高達2,3公分對一個人來說已非常足夠

上桌時主理人會再淋上香甜的琥珀色楓糖漿

私心很想購入同款的器材在家來個下午茶表演

楓糖漿很快就被鬆餅體吸收融入其中

頂部有著些許新鮮水果都是偏酸的清爽系

如果是螞蟻人的話可以請主理人給更多楓糖漿吃好吃滿

鬆餅體本身口感屬於厚實感

如果沒有淋醬單吃會有點乾澀

有了糖漿滋潤反而更順口

在若竹慢慢用餐大約會花費1到2個小時

建議大家可以選擇比較有空不趕時間的時候來體驗看看特別又不錯吃的鐵板料理

我下次應該會想再回來吃想念的法式吐司

這次要吃個大份的飽餐一頓

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/05/03

花費: TWD570(蛋包飯+鬆餅+檸檬蘇打各1)

若竹 WAKATAKE

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Lunch: 12:00-14:00

Dinner: 17:00-21:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (120分鐘)

低消限制: Yes (每人400元)

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區忠孝東路三段217巷6弄1號一樓



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